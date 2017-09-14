Додано: Нед 28 гру, 2025 21:54

Banderlog написав: Shaman написав: тобі байдуже на всіх інших, ми це вже зрозуміли - можеш не повторювати... відповідно мені байдуже на твою думку, де б ти не був...



а тепер вигадка на вигадці. де я за постійну війну? збрехав?



де Україна відмовилась підписувати мирні угоди??? це взагалі лише проросійські вигадки.



для слоупоків - я не дивлюсь телемарафон, як й телевізор взагалі. якщо трошки подумаєш - то можеш зрозуміти, що моя позиція не далеко не у всьому співпадає з позицією влади, скоріш навпаки. але це ти обрав "щоб поржати" - смійся тепер...



ми пересварились з сусідами? а де ми пересварилися? чи може місцеві недалекі популісти намагаються набрати бали? угорці, що тоді були на стороні нацистів, що зараз...

тобі байдуже на всіх інших, ми це вже зрозуміли - можеш не повторювати... відповідно мені байдуже на твою думку, де б ти не був...а тепер вигадка на вигадці. де я за постійну війну? збрехав?де Україна відмовилась підписувати мирні угоди??? це взагалі лише проросійські вигадки.для слоупоків - я не дивлюсь телемарафон, як й телевізор взагалі. якщо трошки подумаєш - то можеш зрозуміти, що моя позиція не далеко не у всьому співпадає з позицією влади, скоріш навпаки. але це ти обрав "щоб поржати" - смійся тепер...ми пересварились з сусідами? а де ми пересварилися? чи може місцеві недалекі популісти намагаються набрати бали? угорці, що тоді були на стороні нацистів, що зараз... брешеш ти, в стамбулі зеля відмовився підписувати і в квітні цього року теж відмовився... помниш як ти верещав проти перемирря на релігійні свята ? А цього року вже заспівав по іншому. брешеш ти, в стамбулі зеля відмовився підписувати і в квітні цього року теж відмовився... помниш як ти верещав проти перемирря на релігійні свята ? А цього року вже заспівав по іншому.

а шо поганого в популізмі? Популісти говорять те що хоче чути народ.

а народ в європі вже замахався від війни в Україні.

В нато ви вже вступили? Так само ви й в єс вступите...



брешеш ти. Якого хтось має гинути за твою владу і твої майданівські цінності ? Хочеш воювати то іди й воюй. сам.

Кажеш що твоя влада не бреше? А якого тоді приховують дані про втрати армії та кількість дезертирів? Бо правду народу знати не треба? Небезпечна правда для народу?

про відмову підписати - це якийсь необгрунтовані накиди, які просувають проросійські боти. але так впевнено - необгрунтовано, але впевнено. чекаємо чим закінчиться поточний трек...ти мене з кимось сплутав, висловлюйся більш точно...популізм - це типу прості рішення складних питань. фактично локшина на вуха, бо так не працює - але багато хто хаває..ти сформулюй, які саме цінності в Україні не подобаються особисто тобі. а то вереску багато, але нічого не зрозумілоте що викинули Яника на мороз й не дали йому створити автократію - це добре. чим закінчуються автократії, бачимо на прикладах Лівії, Іраку, Сирії...я кажу, що брешуть руські - й посилатися на їх повідомлення - це себе не поважати... себе та інших, кому це транслюєш...