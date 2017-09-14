RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 20:12

  _hunter написав:
  thenewepic написав:
  _hunter написав:_почему_ от них "не вимагали публічної відповіді"?
а той квітневий план російська сторона хоч якось коментувала взагалі? До демаршу українців точно ні, а після?

Так а зачем (и что там) комментировать? - "отказались - да и ладно. Продолжаем"...

Потом, россияне отказались от встречи в Будапеште и такие ...
"отказались - да и ладно. Продолжаем"

И продолжили
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12967
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 21:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Продолжаем
вони зупинятись і не планували.
thenewepic
 
Повідомлень: 379
З нами з: 03.09.22
Подякував: 11 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 21:21

  Hotab написав:
  prodigy написав:
  Дюрі-бачі написав:ИМХО поки в москалів гроші є то вони не будуть згодні ні на які умови миру.
А Німеччина і Данія, попри декларації, чомусь не зупиняє на перевірку жодне підсанкційне сундо (
Та й ми їх не топимо в Балтійському морі (


Балтійське море мілке -глибини 60-90м, якщо уразити танкер, то забруднення буде на всіх берегах на роки (3-5 років), простіше зупиняти в своїх тер.водах і робити detention на 72години(і все буде по закону)

Можна бити порожні, як це робили досі .
Просто де ми, а де Балтійське море.
Без партнерів тут не обійтись.

хотабич, це тільки в твоїх сомалі захоплювати та шкодити цивільні кораблі - це популярна й "гарна" ідея.
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 485
З нами з: 21.05.23
Подякував: 38 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 21:29

  thenewepic написав:
  _hunter написав:Продолжаем
вони зупинятись і не планували.

Может быть, но продемонстрировать это Трампу им не дали.
_hunter
 
Повідомлень: 11205
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 21:36

  sergey_stasyuk555 написав:
  Hotab написав:
  prodigy написав:[

Балтійське море мілке -глибини 60-90м, якщо уразити танкер, то забруднення буде на всіх берегах на роки (3-5 років), простіше зупиняти в своїх тер.водах і робити detention на 72години(і все буде по закону)

Можна бити порожні, як це робили досі .
Просто де ми, а де Балтійське море.
Без партнерів тут не обійтись.

хотабич, це тільки в твоїх сомалі захоплювати та шкодити цивільні кораблі - це популярна й "гарна" ідея.

Стасюк_ тритопора, В твоїх мухосранськах гарна ідея рвати магнітоли з торпеди?
Hotab
 
Повідомлень: 17442
З нами з: 15.02.09
Подякував: 402 раз.
Подякували: 2555 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 21:38

  thenewepic написав:
  _hunter написав:Продолжаем
вони зупинятись і не планували.
щодо зупинки і демобілізації то надіятись можно лиш на трампа. Інакше війна ще буде довго і загинуть мільйони.
Побачим, що сьогодні заспіває презедент після того як набу підібралось так близько до його тушки)
на вибори, які не можно проврдити під час війни вже погодився...
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4301
З нами з: 24.06.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 21:50

  Господар Вельзевула написав:
  АндрейМ написав:що обговорювати дії путіна та рф в цілому немає сенсу. Можна зробити допис у підписи усіх - "на Україну напала рф". Це ніхто не заперечує, як і не заперечують те, що обстріли здійснює рф або що саме рф продовжує війну на землі. Ніхто це не заперечує та ніхто не покладає провину за це на українську владу.




Вот именно. Действия открытых врагов и п и д о р о в обсуждать нет смысла-там вся ясно и даже честно. Они убивают и открыто об этом говорят, что и дальше будут убивать.
А вот внутренние враги, лицемеры, воры, предатели и нарушители закона требуют обсуждения, выявления и хотя бы доведения до побега в Израиль, раз больше не получается.
Слава Трампу, под патронатом которого освещается все преступления предателей, совершающих ужасные поступки в то время, пока наши герои умирают за свободу нации.
Слава Украине.
Слава Героям.
Слава Трампу.

Крах Зеленізму це не кінець
Це початок кінця
UA
 
Повідомлень: 9998
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1886 раз.
Подякували: 2373 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 21:52

чого?

  UA написав:Це початок кінця

чого?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41930
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2871 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 21:54

  Banderlog написав:
  Shaman написав:тобі байдуже на всіх інших, ми це вже зрозуміли - можеш не повторювати... відповідно мені байдуже на твою думку, де б ти не був...

а тепер вигадка на вигадці. де я за постійну війну? збрехав?

де Україна відмовилась підписувати мирні угоди??? це взагалі лише проросійські вигадки.

для слоупоків - я не дивлюсь телемарафон, як й телевізор взагалі. якщо трошки подумаєш - то можеш зрозуміти, що моя позиція не далеко не у всьому співпадає з позицією влади, скоріш навпаки. але це ти обрав "щоб поржати" - смійся тепер...

ми пересварились з сусідами? а де ми пересварилися? чи може місцеві недалекі популісти намагаються набрати бали? угорці, що тоді були на стороні нацистів, що зараз...
брешеш ти, в стамбулі зеля відмовився підписувати і в квітні цього року теж відмовився... помниш як ти верещав проти перемирря на релігійні свята ? А цього року вже заспівав по іншому.
про відмову підписати - це якийсь необгрунтовані накиди, які просувають проросійські боти. але так впевнено - необгрунтовано, але впевнено. чекаємо чим закінчиться поточний трек...

ти мене з кимось сплутав, висловлюйся більш точно...
а шо поганого в популізмі? Популісти говорять те що хоче чути народ.
а народ в європі вже замахався від війни в Україні.
В нато ви вже вступили? Так само ви й в єс вступите...

популізм - це типу прості рішення складних питань. фактично локшина на вуха, бо так не працює - але багато хто хаває..

брешеш ти. Якого хтось має гинути за твою владу і твої майданівські цінності ? Хочеш воювати то іди й воюй. сам.
Кажеш що твоя влада не бреше? А якого тоді приховують дані про втрати армії та кількість дезертирів? Бо правду народу знати не треба? Небезпечна правда для народу?

ти сформулюй, які саме цінності в Україні не подобаються особисто тобі. а то вереску багато, але нічого не зрозуміло :roll: те що викинули Яника на мороз й не дали йому створити автократію - це добре. чим закінчуються автократії, бачимо на прикладах Лівії, Іраку, Сирії...

я кажу, що брешуть руські - й посилатися на їх повідомлення - це себе не поважати... себе та інших, кому це транслюєш...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11198
З нами з: 29.09.19
Подякував: 802 раз.
Подякували: 1699 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 21:55

  Banderlog написав:
  thenewepic написав:
  _hunter написав:Продолжаем
вони зупинятись і не планували.
щодо зупинки і демобілізації то надіятись можно лиш на трампа. Інакше війна ще буде довго і загинуть мільйони.
Побачим, що сьогодні заспіває презедент після того як набу підібралось так близько до його тушки)
на вибори, які не можно проврдити під час війни вже погодився...

вона й так йде довго. скоро буде довше за 1СВ. тому не буде ані довго, й мільйони жертв - це чергова лякалка...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11198
З нами з: 29.09.19
Подякував: 802 раз.
Подякували: 1699 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
  #<1 ... 16280162811628216283>
