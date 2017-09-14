|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 28 гру, 2025 22:00
flyman написав: UA написав:
Це початок кінця
чого?
кінця панування соросят як мінімум
UA
Додано: Нед 28 гру, 2025 22:04
Hotab написав:
В твоїх мухосранськах гарна ідея рвати магнітоли з торпеди?
не маєш клепки, щоб зрозуміти яка це ідея?
деградуєш в своїх африках.
sergey_stasyuk555
Додано: Нед 28 гру, 2025 22:11
sergey_stasyuk555 написав: Hotab написав:
В твоїх мухосранськах гарна ідея рвати магнітоли з торпеди?
не маєш клепки, щоб зрозуміти яка це ідея?
деградуєш в своїх африках.
Тормоз, ти мене зараз відмовляєш топити танкери?
Їх вже топлять ))
Напиши Буданову свою незгоду, олігофрен
Hotab
UA
Додано: Нед 28 гру, 2025 22:22
НАБУ підібралось до кількох десятків депутатів Зеленського, які брали хабарі за голосування. От цікаво, яка буде доля законів наголосованих таким злочинним чином?
Оце навибирали у 2019.
Schmit
Додано: Нед 28 гру, 2025 22:36
Тих бідних крокодилів в Африці вже пошукати .. вибивають всюди крім заповідників
Зате варани від метра і довші табунами бігають, прямо під ногами..
Hotab
Додано: Пон 29 гру, 2025 00:01
flyman написав: UA написав:
Це початок кінця
чого?
Любой человек,который уехал, будет пророкувать нам полный звиздец для оправдания собственного выбора.
У меня ответ один-" не дождетесь"
Господар Вельзевула
|