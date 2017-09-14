RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16280162811628216283
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 22:00

  flyman написав:
  UA написав:Це початок кінця

чого?

кінця панування соросят як мінімум
UA
 
Повідомлень: 9998
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1886 раз.
Подякували: 2373 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 22:04

  Hotab написав:В твоїх мухосранськах гарна ідея рвати магнітоли з торпеди?

не маєш клепки, щоб зрозуміти яка це ідея?
деградуєш в своїх африках.
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 485
З нами з: 21.05.23
Подякував: 38 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 22:11

  sergey_stasyuk555 написав:
  Hotab написав:В твоїх мухосранськах гарна ідея рвати магнітоли з торпеди?

не маєш клепки, щоб зрозуміти яка це ідея?
деградуєш в своїх африках.

Тормоз, ти мене зараз відмовляєш топити танкери? :lol:
Їх вже топлять ))
Напиши Буданову свою незгоду, олігофрен
Hotab
 
Повідомлень: 17443
З нами з: 15.02.09
Подякував: 402 раз.
Подякували: 2556 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 22:15

  Hotab написав:Тормоз, ти мене зараз відмовляєш топити танкери? :lol:

https://www.youtube.com/shorts/5FSJ8YIgOx4
UA
 
Повідомлень: 9998
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1886 раз.
Подякували: 2373 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 22:22


НАБУ підібралось до кількох десятків депутатів Зеленського, які брали хабарі за голосування. От цікаво, яка буде доля законів наголосованих таким злочинним чином?
Оце навибирали у 2019.
Schmit
 
Повідомлень: 5333
З нами з: 08.09.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 22:36

  UA написав:
  Hotab написав:Тормоз, ти мене зараз відмовляєш топити танкери? :lol:

https://www.youtube.com/shorts/5FSJ8YIgOx4

Тих бідних крокодилів в Африці вже пошукати .. вибивають всюди крім заповідників
Зате варани від метра і довші табунами бігають, прямо під ногами..
Hotab
 
Повідомлень: 17443
З нами з: 15.02.09
Подякував: 402 раз.
Подякували: 2556 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 00:01

  flyman написав:
  UA написав:Це початок кінця

чого?


Любой человек,который уехал, будет пророкувать нам полный звиздец для оправдания собственного выбора.
У меня ответ один-" не дождетесь" :mrgreen:
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1089
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 00:12

  Shaman написав:
вона й так йде довго. скоро буде довше за 1СВ. тому не буде ані довго, й мільйони жертв - це чергова лякалка...

нуда лякалка за мільйони загиблих, тому і втрати засекречені...і наловити тому не можуть.
Коли демобілізація по твоєму плану війни до останньої верби? Кажеш армія буде проти миру? Ну то обявляйте добровільну демобілізацію побачим скільки залишиться. Чи мож брехунькати про підтримку війни в народі це одне, а дозволити народу самому вирішувати чи він хоче миру чи каву в ялті це інше?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4303
З нами з: 24.06.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 00:14

Пока это рыжее конченое х..ло не сдохнет или его не грохнут (надеюсь скоро) ничего хорошего нас не ждет


Трамп:

Я верю Путину. Путин сказал мне, что он хочет закончить войну.

У Россия отличная земля, есть природные ресурсы, мы можем торговать с ней.
Xenon
 
Повідомлень: 5619
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 00:20

  Shaman написав:
  Banderlog написав:


брешеш ти. Якого хтось має гинути за твою владу і твої майданівські цінності ? Хочеш воювати то іди й воюй. сам.
Кажеш що твоя влада не бреше? А якого тоді приховують дані про втрати армії та кількість дезертирів? Бо правду народу знати не треба? Небезпечна правда для народу?

ти сформулюй, які саме цінності в Україні не подобаються особисто тобі. а то вереску багато, але нічого не зрозуміло :roll: ..

Я сформулюй? :D е ні друже? Це ти сформулюй за шо стояв майдан? За громадянську війну? За збагачення "еліт" при зубожінні простого народу? через європейські ціни на товари і зарплати та пенсії як в країнах третього світу? Чи мож за гоніння на церкву?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4303
З нами з: 24.06.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
  #<1 ... 16280162811628216283
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 179549
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 378486
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1079231
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.