Shaman написав: вона й так йде довго. скоро буде довше за 1СВ. тому не буде ані довго, й мільйони жертв - це чергова лякалка...
нуда лякалка за мільйони загиблих, тому і втрати засекречені...і наловити тому не можуть. Коли демобілізація по твоєму плану війни до останньої верби? Кажеш армія буде проти миру? Ну то обявляйте добровільну демобілізацію побачим скільки залишиться. Чи мож брехунькати про підтримку війни в народі це одне, а дозволити народу самому вирішувати чи він хоче миру чи каву в ялті це інше?
брешеш ти. Якого хтось має гинути за твою владу і твої майданівські цінності ? Хочеш воювати то іди й воюй. сам. Кажеш що твоя влада не бреше? А якого тоді приховують дані про втрати армії та кількість дезертирів? Бо правду народу знати не треба? Небезпечна правда для народу?
ти сформулюй, які саме цінності в Україні не подобаються особисто тобі. а то вереску багато, але нічого не зрозуміло ..
Я сформулюй? е ні друже? Це ти сформулюй за шо стояв майдан? За громадянську війну? За збагачення "еліт" при зубожінні простого народу? через європейські ціни на товари і зарплати та пенсії як в країнах третього світу? Чи мож за гоніння на церкву?
Китай розпочав масштабні військові навчання Just Mission 2025 з організацією бойових стрільб у п'яти акваторіях біля берегів Тайваню та повітряному просторі біля нього. Раніше адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила продаж Тайваню пакета озброєнь на суму понад 11 мільярдів доларів (9,4 мільярда євро). До нього увійшли реактивні системи залпового вогню HIMARS, протитанкові ракети Javelin, безпілотники Altius, гаубиці та комплектуючі для іншого обладнання, повідомляв уряд Тайваню 18 грудня. Як зазначало агентство Reuters, це рекордна партія озброєнь, яку Сполучені Штати планували поставити Тайбею. Китай ввів санкції проти 20 компаній США за продаж зброї Тайваню і почав навчання. Сі Цзіньпін неодноразово заявляв про "возз'єднання" Тайваню з материковим Китаєм та називав термін встановлення суверенітету Пекіна над островом - 2027 рік. https://www.dw.com/uk/kitaj-rozpocav-ma ... l-3816-xml Схоже, що миротворець втрачає сфери впливу. Хазяїн і переможець сцуть в обличчя.
fler написав:...... Сі Цзіньпін неодноразово заявляв про "возз'єднання" Тайваню з материковим Китаєм та називав термін встановлення суверенітету Пекіна над островом - 2027 рік. https://www.dw.com/uk/kitaj-rozpocav-ma ... l-3816-xml Схоже, що миротворець втрачає сфери впливу. ......
Думаете - эту страну будут сливать? - и те "небольшие пунктики", что остались -то что-то из разряда "выход из всех частично-контролируемых областей" и "гарантии = консультации"? 🤔
❗️❗️Воєнний стан завершиться, коли в Україні з'являться гарантії безпеки, які включають моніторинг і присутність партнерів, – Зеленський.
За словами президента, перемир’я не означає завершення війни, бо без гарантій безпеки залишається ризик повторної агресії з боку рф. Остаточне рішення також ухвалюватимуть з урахуванням позиції військового командування та готовності інфраструктури.
Виділена фраза(про 2027) просто брехня. Бажаєте обговорювати брехню?