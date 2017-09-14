|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 29 гру, 2025 13:28
UA написав: Vadim_ написав:
Зря понадеялся и не уехал в Европу, но уже поздно пить Боржоми
Вадим. Делать ремонт в Днепре это как?
Мотив?
Это словами не передать...
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4249
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 632 раз.
- Подякували: 514 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 29 гру, 2025 13:34
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 5334
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 277 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 29 гру, 2025 13:39
Vadim_ написав:
я в шоке , 33 года врут натовцы , против кого создавалось оно? против ссср ?, раша наследник СССР и Україна воюет с ней с 2014 года , ау нато ? а вы жалеете ракет , с кем вы воевать способны?
Україна, як не дивно, теж наслідниця
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41937
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1622 раз.
- Подякували: 2871 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Пон 29 гру, 2025 13:48
flyman написав: Vadim_ написав:
я в шоке , 33 года врут натовцы , против кого создавалось оно? против ссср ?, раша наследник СССР и Україна воюет с ней с 2014 года , ау нато ? а вы жалеете ракет , с кем вы воевать способны?
Україна, як не дивно, теж наслідниця
Де написано? недвига за рубежом , ЯО ?
отматросили и бросили
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4249
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 632 раз.
- Подякували: 514 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|35
|179996
|
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
|
|1493
|379511
|
|
|6076
|1080079
|
|