Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 15:50

  АндрейМ написав:
  Vadim_ написав:наследница одна - РФ . недвига за рубежом , ЯО ?

ЯО мы отдали сами. "Спасибо" тем руководителям и тому поколению. На активы СССР (как и долги) мы до сих пор имеем право, т.к. договор о "нулевом варианте" ВРУ так и не ратифицировала. Каким образом добиваться получения этих активов - вопрос. рф выплатила все долги СССР, поэтому нам придётся их возместить (нашу долю в размере 16,37%), но сейчас, наверное, об этом говорить бессмысленно.

де це написано? Договір? Закон?
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 16:03

  Vadim_ написав:де це написано?

Що саме? Договір про правонаступництво щодо боргів та активів СРСР був підписаний 4 грудня 1991 року. Там визначались частки кожної республіки. У 1994 році рф та Україна підписали угоду про "нульовий варіант", але ВРУ його не ратифікувала, тобто чинності вона не набула. рф достроково виплатила усі борги СРСР, але Україна ніколи не визнавала рф правонаступницею усіх активів/боргів СРСР. Зважаючи на те, що рф борги виплатила, нам доведеться повурнути рф нашу частку, щоб претендувати на якісь активи. До речі, деякі активи так і не були передані рф, оскільки інші колишні республіки оскаржують її право на них.

Побачив, що Ви питали саме про виплату боргів. Ну, не знаю. Це - просто факт. рф борги виплатила, і кредитори претензій стосовно цих кредитів не мають. Просто, грубо кажучи, ніхто їх не просив виплачувати нашу частку.
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 16:12

  АндрейМ написав:
  Vadim_ написав:де це написано?

Що саме? Договір про правонаступництво щодо боргів та активів СРСР був підписаний 4 грудня 1991 року. Там визначались частки кожної республіки. У 1994 році рф та Україна підписали угоду про "нульовий варіант", але ВРУ його не ратифікувала, тобто чинності вона не набула. рф достроково виплатила усі борги СРСР, але Україна ніколи не визнавала рф правонаступницею усіх активів/боргів СРСР. Зважаючи на те, що рф борги виплатила, нам доведеться повурнути рф нашу частку, щоб претендувати на якісь активи. До речі, деякі активи так і не були передані рф, оскільки інші колишні республіки оскаржують її право на них.

Побачив, що Ви питали саме про виплату боргів. Ну, не знаю. Це - просто факт. рф борги виплатила, і кредитори претензій стосовно цих кредитів не мають. Просто, грубо кажучи, ніхто їх не просив виплачувати нашу частку.

доказы?
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 16:19

  Vadim_ написав:доказы?

Це - якийсь троллінг? Зверніться до Паризького та Лондонського клубів кредиторів колишнього СРСР і запитайте у них про "докази". Ну, що за дурні питання на фінансовому форумі? Усі борги були погашені до 2017 року. Якщо немає боргів, то хтось їх виплатив? Україна їх не сплачувала.
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 16:21

борги РІ

  АндрейМ написав:
  Vadim_ написав:доказы?

Це - якийсь троллінг? Зверніться до Паризького та Лондонського клубів кредиторів колишнього СРСР і запитайте у них про "докази". Ну, що за дурні питання на фінансовому форумі? Усі борги були погашені до 2017 року. Якщо немає боргів, то хтось їх виплатив? Україна їх не сплачувала.

там хіба ще не борги РІ були погашені
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 16:24

  flyman написав:там хіба ще не борги РІ були погашені

Ні, боргів РІ рф не виплачувала. Вона вела переговори у 2000-х з деякими країнами щодо цього питання, але по великому рахунку дотримувалась позиції СССР щодо невизнання цих боргів. рф виплатила виключно борги СССР, включаючи борги за ленд-лізом. Деякі країни просто відмовились від претензій за боргами РІ.
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 16:33

  АндрейМ написав:
  Vadim_ написав:доказы?

Це - якийсь троллінг? Зверніться до Паризького та Лондонського клубів кредиторів колишнього СРСР і запитайте у них про "докази". Ну, що за дурні питання на фінансовому форумі? Усі борги були погашені до 2017 року. Якщо немає боргів, то хтось їх виплатив? Україна їх не сплачувала.

пи,деж , докази ?
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 16:37

  АндрейМ написав:
  Vadim_ написав:запитайте у ввп

Воєнний стан вводиться Указом Президента України та затверджується ВРУ. Що саме запитувати у ввп? Він вже став Президентом України?

Яка причина того, що довелось вводити воєнний стан ?

Воєнний стан, сам по собі, ніхто не вводить
