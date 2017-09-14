|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 29 гру, 2025 15:50
АндрейМ написав: Vadim_ написав:
наследница одна - РФ . недвига за рубежом , ЯО ?
ЯО мы отдали сами. "Спасибо" тем руководителям и тому поколению. На активы СССР (как и долги) мы до сих пор имеем право, т.к. договор о "нулевом варианте" ВРУ так и не ратифицировала. Каким образом добиваться получения этих активов - вопрос. рф выплатила все долги СССР,
поэтому нам придётся их возместить (нашу долю в размере 16,37%), но сейчас, наверное, об этом говорить бессмысленно.
де це написано? Договір? Закон?
Додано: Пон 29 гру, 2025 16:03
Vadim_ написав:
де це написано?
Що саме? Договір про правонаступництво щодо боргів та активів СРСР був підписаний 4 грудня 1991 року. Там визначались частки кожної республіки. У 1994 році рф та Україна підписали угоду про "нульовий варіант", але ВРУ його не ратифікувала, тобто чинності вона не набула. рф достроково виплатила усі борги СРСР, але Україна ніколи не визнавала рф правонаступницею усіх активів/боргів СРСР. Зважаючи на те, що рф борги виплатила, нам доведеться повурнути рф нашу частку, щоб претендувати на якісь активи. До речі, деякі активи так і не були передані рф, оскільки інші колишні республіки оскаржують її право на них.
Побачив, що Ви питали саме про виплату боргів. Ну, не знаю. Це - просто факт. рф борги виплатила, і кредитори претензій стосовно цих кредитів не мають. Просто, грубо кажучи, ніхто їх не просив виплачувати нашу частку.
Додано: Пон 29 гру, 2025 16:12
АндрейМ написав: Vadim_ написав:
де це написано?
Що саме? Договір про правонаступництво щодо боргів та активів СРСР був підписаний 4 грудня 1991 року. Там визначались частки кожної республіки. У 1994 році рф та Україна підписали угоду про "нульовий варіант", але ВРУ його не ратифікувала, тобто чинності вона не набула. рф достроково виплатила усі борги СРСР, але Україна ніколи не визнавала рф правонаступницею усіх активів/боргів СРСР. Зважаючи на те, що рф борги виплатила, нам доведеться повурнути рф нашу частку, щоб претендувати на якісь активи. До речі, деякі активи так і не були передані рф, оскільки інші колишні республіки оскаржують її право на них.
Побачив, що Ви питали саме про виплату боргів. Ну, не знаю. Це - просто факт. рф борги виплатила,
і кредитори претензій стосовно цих кредитів не мають. Просто, грубо кажучи, ніхто їх не просив виплачувати нашу частку.
доказы?
Додано: Пон 29 гру, 2025 16:19
Vadim_ написав:
доказы?
Це - якийсь троллінг? Зверніться до Паризького та Лондонського клубів кредиторів колишнього СРСР і запитайте у них про "докази". Ну, що за дурні питання на фінансовому форумі? Усі борги були погашені до 2017 року. Якщо немає боргів, то хтось їх виплатив? Україна їх не сплачувала.
Додано: Пон 29 гру, 2025 16:21
АндрейМ написав: Vadim_ написав:
доказы?
Це - якийсь троллінг? Зверніться до Паризького та Лондонського клубів кредиторів колишнього СРСР і запитайте у них про "докази". Ну, що за дурні питання на фінансовому форумі? Усі борги були погашені до 2017 року. Якщо немає боргів, то хтось їх виплатив? Україна їх не сплачувала.
там хіба ще не борги РІ були погашені
1
4
Додано: Пон 29 гру, 2025 16:24
flyman написав:
там хіба ще не борги РІ були погашені
Ні, боргів РІ рф не виплачувала. Вона вела переговори у 2000-х з деякими країнами щодо цього питання, але по великому рахунку дотримувалась позиції СССР щодо невизнання цих боргів. рф виплатила виключно борги СССР, включаючи борги за ленд-лізом. Деякі країни просто відмовились від претензій за боргами РІ.
Додано: Пон 29 гру, 2025 16:33
АндрейМ написав: Vadim_ написав:
доказы?
Це - якийсь троллінг? Зверніться до Паризького та Лондонського клубів кредиторів колишнього СРСР і запитайте у них про "докази". Ну, що за дурні питання на фінансовому форумі? Усі борги були погашені до 2017 року. Якщо немає боргів, то хтось їх виплатив? Україна їх не сплачувала.
пи,деж , докази ?
Додано: Пон 29 гру, 2025 16:37
АндрейМ написав: Vadim_ написав:
запитайте у ввп
Воєнний стан вводиться Указом Президента України та затверджується ВРУ. Що саме запитувати у ввп? Він вже став Президентом України?
Яка причина того, що довелось вводити воєнний стан ?
Воєнний стан, сам по собі, ніхто не вводить
2
2
Додано: Пон 29 гру, 2025 17:19
pesikot написав: АндрейМ написав: Vadim_ написав:
запитайте у ввп
Воєнний стан вводиться Указом Президента України та затверджується ВРУ. Що саме запитувати у ввп? Він вже став Президентом України?
Яка причина того, що довелось вводити воєнний стан ?
Воєнний стан, сам по собі, ніхто не вводить
зеля має відмінити воєнний стан щоб провести демобілізацію. Якого хріна його продовжувати після перемирря?
2
1
Додано: Пон 29 гру, 2025 17:23
pesikot написав:
Воєнний стан, сам по собі, ніхто не вводить
Знову ми повертаємось до "путін в усьому винуватий". Так, воєнний стан запроваджено в результаті нападу рф. Питання не у самому воєнному стані, а в обмеженнях, які він вводить. Зачинені для більшості українських чоловіків кордони жодним чином не допомагають в обороноздатності країни, а проблем створюють багато, починаючи з розколу у суспільстві, коли одна частина живе, не помічаючи війни, подорожує і т.д., а інша живе як у концтаборі, закінчуючи тим, що юнаки виїжджають до настання часу Х, коли вони стають власністю держави. Українських чоловіків обліковують як худобу український уряд, а не путін. В якій ще європейський країні є приписні та військові квитки, окрім колишніх республік СРСР?
Усі ці безглузді обмеження введені українською владою, а не путіним, і виправдовувати їх війною неможна. Жодна людина не є власністю держави. Обмеження повинні бути пропорційними та мати якийсь сенс і користь, а головне те, що вони мають стосуватись усіх громадян, а не вибірково за штучними ознаками. Ось ця вибірковість жодним чином не створює відчуття спільної долі та справи усього українського народу.
Ось постав себе на місце 17-річного юнака. Коли йому виповниться 18 років, він отримає купу боргів, які він в житті не брав, і обов'язків, а його ровесниці боргів не матимуть і будуть вільними будувати власне життя так, як вони хочуть, без будь-якого втручання держави. І якимось дивним чином цих мільйонів громадян жодним чином не чіпає те, що "путін напав". Вони продовжують жити своїм вільним життям і самостійно приймати рішення щодо свого життя. Тебе б це влаштовувало?
Війна, напад рф і так є трагедією для України. Навіщо приймати рішення, які створять проблеми для мирного життя?
