Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 18:13

демографічна повинність та інші борги

  АндрейМ написав:
  pesikot написав:Воєнний стан, сам по собі, ніхто не вводить

Знову ми повертаємось до "путін в усьому винуватий". Так, воєнний стан запроваджено в результаті нападу рф. Питання не у самому воєнному стані, а в обмеженнях, які він вводить. Зачинені для більшості українських чоловіків кордони жодним чином не допомагають в обороноздатності країни, а проблем створюють багато, починаючи з розколу у суспільстві, коли одна частина живе, не помічаючи війни, подорожує і т.д., а інша живе як у концтаборі, закінчуючи тим, що юнаки виїжджають до настання часу Х, коли вони стають власністю держави. Українських чоловіків обліковують як худобу український уряд, а не путін. В якій ще європейський країні є приписні та військові квитки, окрім колишніх республік СРСР?

Усі ці безглузді обмеження введені українською владою, а не путіним, і виправдовувати їх війною неможна. Жодна людина не є власністю держави. Обмеження повинні бути пропорційними та мати якийсь сенс і користь, а головне те, що вони мають стосуватись усіх громадян, а не вибірково за штучними ознаками. Ось ця вибірковість жодним чином не створює відчуття спільної долі та справи усього українського народу.

Ось постав себе на місце 17-річного юнака. Коли йому виповниться 18 років, він отримає купу боргів, які він в житті не брав, і обов'язків, а його ровесниці боргів не матимуть і будуть вільними будувати власне життя так, як вони хочуть, без будь-якого втручання держави. І якимось дивним чином цих мільйонів громадян жодним чином не чіпає те, що "путін напав". Вони продовжують жити своїм вільним життям і самостійно приймати рішення щодо свого життя. Тебе б це влаштовувало?

Війна, напад рф і так є трагедією для України. Навіщо приймати рішення, які створять проблеми для мирного життя?

жінка: "моє тіло - моє діло": хочу роблю аборти, хочу скачу на салямах, а хоч слово проти - полове насилля
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 18:29

Воєнний стан вводиться Указом Президента України та затверджується ВРУ. Що саме запитувати у ввп? Він вже став Президентом України?

Яка причина того, що довелось вводити воєнний стан ?

Воєнний стан, сам по собі, ніхто не вводить
зеля має відмінити воєнний стан щоб провести демобілізацію. Якого хріна його продовжувати після перемирря?

Ти писав, що ти людина без емоцій, що не потрібно на тебе давити емоціями, хоча то були факти ... і видаешь постійно емоційні пости

Де ти побачив перемир"я ?
В якіх своїх фантазіях ?
Хто тобі знову навісив локшину на вуха, про перемир"є ?

Мені просто цікаво )
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 18:33

  АндрейМ написав:
  pesikot написав:Воєнний стан, сам по собі, ніхто не вводить

Знову ми повертаємось до "путін в усьому винуватий". Так, воєнний стан запроваджено в результаті нападу рф. Питання не у самому воєнному стані, а в обмеженнях, які він вводить.


Питання в тому, що факт нападу РФ у тебе якось само по собі.
Воєний стан у тебе теж якось сам по собі

І ці два факти ти ніяк пов"язати не в змозі

Не можешь, або не хочешь, або дурень
