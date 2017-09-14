|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 29 гру, 2025 18:29
Banderlog написав: pesikot написав: АндрейМ написав:
---=== Vadim_ ===---
запитайте у ввп
---=== ===---
Воєнний стан вводиться Указом Президента України та затверджується ВРУ. Що саме запитувати у ввп? Він вже став Президентом України?
Яка причина того, що довелось вводити воєнний стан ?
Воєнний стан, сам по собі, ніхто не вводить
зеля має відмінити воєнний стан щоб провести демобілізацію. Якого хріна його продовжувати після перемирря?
Ти писав, що ти людина без емоцій, що не потрібно на тебе давити емоціями, хоча то були факти ... і видаешь постійно емоційні пости
Де ти побачив перемир"я ?
В якіх своїх фантазіях ?
Хто тобі знову навісив локшину на вуха, про перемир"є ?
Мені просто цікаво )
Додано: Пон 29 гру, 2025 18:33
АндрейМ написав: pesikot написав:
Воєнний стан, сам по собі, ніхто не вводить
Знову ми повертаємось до "путін в усьому винуватий". Так, воєнний стан запроваджено в результаті нападу рф. Питання не у самому воєнному стані, а в обмеженнях, які він вводить.
Питання в тому, що факт нападу РФ у тебе якось само по собі.
Воєний стан у тебе теж якось сам по собі
І ці два факти ти ніяк пов"язати не в змозі
Не можешь, або не хочешь, або дурень
Додано: Пон 29 гру, 2025 18:42
pesikot написав:
Питання в тому, що факт нападу РФ у тебе якось само по собі.
Воєний стан у тебе теж якось сам по собі
І ці два факти ти ніяк пов"язати не в змозі
Якщо тебе не навчили читати та розуміти написане, то це не мої проблеми. Можливо, проблема в тому, що ти не розумієш українську, оскільки пишеш ти російською.
АндрейМ написав:
Так, воєнний стан запроваджено в результаті нападу
рф.
Переклад для тебе на твоїй рідній - "военное положение введено в результате нападения рф".
Додано: Пон 29 гру, 2025 18:44
ну что, судя по последним событиям у рыжего п..ра и его кацапского любовника совсем крыши уехали
Додано: Пон 29 гру, 2025 18:47
АндрейМ написав: pesikot написав:
Питання в тому, що факт нападу РФ у тебе якось само по собі.
Воєний стан у тебе теж якось сам по собі
І ці два факти ти ніяк пов"язати не в змозі
Якщо тебе не навчили читати та розуміти написане, то це не мої проблеми. Можливо, проблема в тому, що ти не розумієш українську, оскільки пишеш ти російською.
АндрейМ написав:
Так, воєнний стан запроваджено в результаті нападу
рф.
Переклад для тебе на твоїй рідній - "военное положение введено в результате нападения рф".
Бачишь, виявляється, ти все розумієшь ... то які претензії до обмежень військового стану ? )
РФ напала, ввели військовий стан - які питання ?
Додано: Пон 29 гру, 2025 18:55
АндрейМ написав: pesikot написав:Воєнний стан, сам по собі, ніхто не вводить
Знову ми повертаємось до "путін в усьому винуватий". Так, воєнний стан запроваджено в результаті нападу рф. Питання не у самому воєнному стані, а в обмеженнях, які він вводить. Зачинені для більшості українських чоловіків кордони жодним чином не допомагають в обороноздатності країни, а проблем створюють багато, починаючи з розколу у суспільстві, коли одна частина живе, не помічаючи війни, подорожує і т.д., а інша живе як у концтаборі, закінчуючи тим, що юнаки виїжджають до настання часу Х, коли вони стають власністю держави. Українських чоловіків обліковують як худобу український уряд, а не путін. В якій ще європейський країні є приписні та військові квитки, окрім колишніх республік СРСР?
Усі ці безглузді обмеження введені українською владою, а не путіним, і виправдовувати їх війною неможна. Жодна людина не є власністю держави. Обмеження повинні бути пропорційними та мати якийсь сенс і користь, а головне те, що вони мають стосуватись усіх громадян, а не вибірково за штучними ознаками. Ось ця вибірковість жодним чином не створює відчуття спільної долі та справи усього українського народу.
Ось постав себе на місце 17-річного юнака. Коли йому виповниться 18 років, він отримає купу боргів, які він в житті не брав, і обов'язків, а його ровесниці боргів не матимуть і будуть вільними будувати власне життя так, як вони хочуть, без будь-якого втручання держави. І якимось дивним чином цих мільйонів громадян жодним чином не чіпає те, що "путін напав". Вони продовжують жити своїм вільним життям і самостійно приймати рішення щодо свого життя. Тебе б це влаштовувало?
Війна, напад рф і так є трагедією для України. Навіщо приймати рішення, які створять проблеми для мирного життя?
ввесь цинус в том что он не освобождает от отч'тов и сплати податків
Додано: Пон 29 гру, 2025 19:00
pesikot написав: Banderlog написав:
Зеля має відмінити воєнний стан щоб провести демобілізацію. Якого хріна його продовжувати після перемирря?
Ти писав, що ти людина без емоцій, що не потрібно на тебе давити емоціями, хоча то були факти ... і видаешь постійно емоційні пости
Де ти побачив перемир"я ?
В якіх своїх фантазіях ?
Хто тобі знову навісив локшину на вуха, про перемир"є ?
Мені просто цікаво )
як хто? Та всі новини зара про перемирря. ну якщо зеля знову відмовиться підписувати... то трамп цього разу його зжере через набу. Політична підтримка зеленського стає токсичною. Як вчить історія кінчиться табакеркою межи уши. Народ за цю корумповану владу воювати не хоче. Те що кількість сзч засекречено не змінить того, що фронтовики розходяться по домам і багато хто зі зброєю.
Додано: Пон 29 гру, 2025 19:05
Banderlog написав: pesikot написав: Banderlog написав:
Зеля має відмінити воєнний стан щоб провести демобілізацію. Якого хріна його продовжувати після перемирря?
Ти писав, що ти людина без емоцій, що не потрібно на тебе давити емоціями, хоча то були факти ... і видаешь постійно емоційні пости
Де ти побачив перемир"я ?
В якіх своїх фантазіях ?
Хто тобі знову навісив локшину на вуха, про перемир"є ?
Мені просто цікаво )
як хто? Та всі новини зара про перемирря. ну якщо зеля знову відмовиться підписувати... то трамп цього разу його зжере через набу. Політична підтримка зеленського стає токсичною. Як вчить історія кінчиться табакеркою межи уши. Народ за цю корумповану владу воювати не хоче. Те що кількість сзч засекречено не змінить того, що фронтовики розходяться по домам і багато хто зі зброєю.
Якійсь потік підсвідомості ...
Конкретика де ?
Ти в кусти збіг, коли тобі факти пишуть
PS. "кінчиться табакеркою межи уши" - це на якому буковинському діалекті написано ?
Додано: Пон 29 гру, 2025 19:06
Banderlog написав:
як хто? Та всі новини зара про перемирря. ну якщо зеля знову відмовиться підписувати... то трамп цього разу його зжере через набу.
.
Зеленский конечно не идеал, но трамп - это просто подстилка путина, которая работает на рашу и требует капитуляции Украины
Додано: Пон 29 гру, 2025 19:12
Xenon написав: Banderlog написав:
як хто? Та всі новини зара про перемирря. ну якщо зеля знову відмовиться підписувати... то трамп цього разу його зжере через набу.
.
Зеленский конечно не идеал, но трамп - это просто подстилка путина, которая работает на рашу и требует капитуляции Украины
Про це я давно пишу, що Путін не хоче миру, він хоче воювати ...
