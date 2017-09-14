|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 29 гру, 2025 22:03
Water написав: Banderlog написав:
Як так ставки по депозитам в доларах були 13 а відколи гідність перемогла на майдані, що сталость з ставками по депозитах?
А причому там Майдан?.
при тому що владу захопили злодії. шо тоді при чому? Невидима рука ринку опустила ставки по банківським депозитам ? Під які проценти держава зичить на зовнішніх ринках?
Banderlog
Повідомлень: 4312
З нами з: 24.06.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 111 раз.
Профіль
Додано: Пон 29 гру, 2025 22:03
Бетон написав: fler написав: АндрейМ написав:
Зачинені для більшості українських чоловіків кордони жодним чином не допомагають в обороноздатності країни, ..
Та невже? Де б кацапи зара були, якби не закриті кордони?
Было бы справедливо, чтобы вы и своими телами защитили земли, как и погибшие в оккупации, которым ничего не сказали, а потом давились до смерти в эвакуационных поездах
Нет справедливости, пан Бетон. И не было ее никогда.
Мы живем в эпоху Калиюги, эпоху войн, зла и разврата.
Кстати, с 1 января посилюють заходи з оповіщення населення- официальная информация.
Даже на НП обещали оповищувать.
Это хорошо, ночь наиболее темная перед рассветом.
Господар Вельзевула
Повідомлень: 1091
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 46 раз.
Профіль
Додано: Пон 29 гру, 2025 22:07
Banderlog написав: Water написав: Banderlog написав:
Як так ставки по депозитам в доларах були 13 а відколи гідність перемогла на майдані, що сталость з ставками по депозитах?
А причому там Майдан?.
при тому що владу захопили злодії. шо тоді при чому? Невидима рука ринку опустила ставки по банківським депозитам ? Під які проценти держава зичить на зовнішніх ринках?
Якщо не хочеш розібратись в питанні самостійно, спитай у ChatGPT. А то все до кучі- коні, люди.
Water
Повідомлень: 3733
З нами з: 06.03.12
Подякував: 68 раз.
Подякували: 249 раз.
Профіль
Додано: Пон 29 гру, 2025 22:27
Water написав:
Якщо не хочеш розібратись в питанні самостійно, спитай у ChatGPT. А то все до кучі- коні, люди.
Чат жпт це температура середня по психбольниці.)
Революціонери монополізували державу а держава монополізувала банківський сектор. От і весь секрет.
Ціна на пачку сигарет в 2013 була 13грн в 2025 -150.
Шо на це твій чат скаже? )невидима рука ринку ? Забирає в народу і кладе в кишеню міндічу?
Banderlog
Повідомлень: 4312
З нами з: 24.06.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 111 раз.
Профіль
Додано: Пон 29 гру, 2025 22:30
Господар Вельзевула написав:
Нет справедливости, пан Бетон. И не было ее никогда.
Мы живем в эпоху Калиюги, эпоху войн, зла и разврата.
Кстати, с 1 января посилюють заходи з оповіщення населення- официальная информация.Даже на НП обещали оповищувать.
Это хорошо, ночь наиболее темная перед рассветом.
Це як?
Ще в 2024 я пропонував продавати алкоголь, тютюн та наркотики лише в ТЦК.
Жорстка монополия потрібна була.
UA
Повідомлень: 10016
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1887 раз.
Подякували: 2374 раз.
Профіль
Додано: Пон 29 гру, 2025 22:38
Це так що у госпідара кукуха зриває приборідкові бантики і він починає нести куйню. (Хоча чому «починає»?? Не припиняв)
Хто б його вже заібашив.. Чи довгим баном, чи шахедом в тупориле тімячко. Безтолковий трипер.
Ніколи не був упередженим до укр.міст. Але чому як не з Дніпра, так уйобок? Чи алкаш, чи залиті салом мізки, , чи просто цинічний уйобок. Нормальні є??
Hotab
Повідомлень: 17443
З нами з: 15.02.09
Подякував: 402 раз.
Подякували: 2555 раз.
Профіль
Додано: Пон 29 гру, 2025 22:46
UA написав:
Ще в 2024 я пропонував продавати алкоголь, тютюн та наркотики лише в ТЦК.
Жорстка монополия потрібна була.
в тцк це добре. Но наступний етап зсу.
А в зсу алкоголь і наркотики нізя, круглорічно і цілодобово, мож купити на "чорному" ринку в чорних продавців алкоголь вироблений на державних чорних спиртзаводах но в 2 рази дорожче ніж в тилу :lol з наркотиками тож бєзобразіє)
Заяви про те що жінки не дають ухилянтам теж брехня
не дають героям в зсу, бо тут жінок майже нема, а серед цивільних в основном пенсіонерки або напівбомжуваті особі ) ...
З пітєйними завєдєніями і борделями на фронті та і в прифронтовій зоні туго.
Banderlog
Повідомлень: 4312
З нами з: 24.06.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 111 раз.
Профіль
Додано: Пон 29 гру, 2025 22:53
Banderlog написав:
З пітєйними завєдєніями і борделями на фронті та і в прифронтовій зоні туго.
Дистанційна незламниця СТМ чомусь уїхала давати в Італію а не в Краматорськ.
Песікот, чому так?
UA
Повідомлень: 10016
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1887 раз.
Подякували: 2374 раз.
Профіль
Додано: Пон 29 гру, 2025 22:58
UA написав: Banderlog написав:
З пітєйними завєдєніями і борделями на фронті та і в прифронтовій зоні туго.
Дистанційна незламниця СТМ чомусь уїхала давати в Італію а не в Краматорськ.
Песікот, чому так?
Може тому що в Хорватію нема сенсу їхати?
Hotab
Повідомлень: 17443
З нами з: 15.02.09
Подякував: 402 раз.
Подякували: 2555 раз.
Профіль
Додано: Пон 29 гру, 2025 23:01
Banderlog написав:
UA написав:
Ще в 2024 я пропонував продавати алкоголь, тютюн та наркотики лише в ТЦК.
Жорстка монополия потрібна була.
в тцк це добре. Но наступний етап зсу.
А в зсу алкоголь і наркотики нізя, круглорічно і цілодобово, мож купити на "чорному" ринку в чорних продавців алкоголь вироблений на державних чорних спиртзаводах но в 2 рази дорожче ніж в тилу :lol з наркотиками тож бєзобразіє)
Заяви про те що жінки не дають ухилянтам теж брехня
не дають героям в зсу, бо тут жінок майже нема, а серед цивільних в основном пенсіонерки або напівбомжуваті особі ) ...
З пітєйними завєдєніями і борделями на фронті та і в прифронтовій зоні туго.
вот так я бросил курить, при гкчп в маскве и начал пить
Vadim_
Повідомлень: 4261
З нами з: 23.05.14
Подякував: 633 раз.
Подякували: 514 раз.
Профіль
