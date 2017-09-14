RSS
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 13:03

Letusrock
Та все просто - вибрали силовий метод бо він простіший в реалізації.
Він дійсно простіший і надійніший - це факт.

А наша влада, хоча і "молода" але методи у неї ті ж самі, радянські. Інших просто не знають і не вміють. Може особисто Зеленський і хотів би діяти новими методами, але він не вміє, не знає та і не дуже хоче. Старі методи більш надійніші і люди(підлеглі) більше "пристосовані" до старих методів.
andrijk777
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 13:17

  andrijk777 написав:
Та все просто - вибрали силовий метод бо він простіший в реалізації.
Він дійсно простіший і надійніший - це факт.
......

Так об этом и речь:
«Любая, даже самая сложная, проблема обязательно имеет простое, легкое для понимания, неправильное решение.» «Законы Мерфи» Артур Блох.
- и благодаря своец полной некомпетентности - "этот" решение легко нашел.
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 13:18

  _hunter написав:
  Xenon написав:по хорошему Україні треба виходити з цього цирку під назвою - переговори; брати за роги Європу (щоб вона зятягувала пояси і на повну починала допомагати) і не розраховувати на США

А Европе это нужно - зачем? Или у "этого" какие-то карты появились? 🤔

Якраз Європі це треба. Зачем? Очевидно - щоб РФ не напала на них. Я в це не вірю, але ризик є.
Але "брати за роги Європу" - це звичайно фантазії. Хто така Україна чи Зеленський щоб Європу брати за роги? :D :D
andrijk777
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 13:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Xenon написав:брати за роги Європу (щоб вона зятягувала пояси і на повну починала допомагати)

Я бачу ви досвідчений дипломат, розкажіть як ви це бачите
Faceless
