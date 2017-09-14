UA написав:Зе продає землю міжнародним спекулянтам по 1200 - 1500 доларів за га. Тобто окупність 2 роки. Люди які зараз купують квартиру під оренду в Києві, з урахуванням вартості підтримання квартири в належному стані, простоїв та ін. мають окупність від 25 років. Іноді 30-35 років. Бо ціна купівлі квартири виросла, а ціна оренди вкрай низька.
Я бачу ти ще той зависник.. 1 Що заважає ТОБІ купити по 1000-2000 доларів? Відсутність грошей? 2 Що зроблять з землею ті хто сюди привіз долари... а землю залишив на місці? Спробують на ній заробити? Так тоді в нас подвійний профіт Землю - продали дурневі, які на ній працюючи нам податки від створеного буде платити....
По перше я бідний. В мене грошей нема. По друге хто буде захищати володіння нью латифундистів? Ти синів відправиш захищати чужі гектари? Я б не пішов. Нехай агрохолдинги для оборони їхньої землі ЧВК створюють.
Banderlog написав:Нікого я не виправдовую, ти не розумієш логіки путіна він вдарить у відповідь, був цей удар чи не був.
Ти заявляєш що наші удари по бункерам пуйла створюють в нього додаткові ракети? цікава версія..... Бо в принципі той де-біл і так бє всім чим має і куди хоче...от тільки руки в нього з дупи і обидві ліві, того й потрапляє постійно під протиракету...
Це неправда поки про удари по дачам один одного мови не було. Я одобряю.