UA написав:Зе продає землю міжнародним спекулянтам по 1200 - 1500 доларів за га. Тобто окупність 2 роки. Люди які зараз купують квартиру під оренду в Києві, з урахуванням вартості підтримання квартири в належному стані, простоїв та ін. мають окупність від 25 років. Іноді 30-35 років. Бо ціна купівлі квартири виросла, а ціна оренди вкрай низька.
Я бачу ти ще той зависник.. 1 Що заважає ТОБІ купити по 1000-2000 доларів? Відсутність грошей? 2 Що зроблять з землею ті хто сюди привіз долари... а землю залишив на місці? Спробують на ній заробити? Так тоді в нас подвійний профіт Землю - продали дурневі, які на ній працюючи нам податки від створеного буде платити....
По перше я бідний. В мене грошей нема. По друге хто буде захищати володіння нью латифундистів? Ти синів відправиш захищати чужі гектари? Я б не пішов. Нехай агрохолдинги для оборони їхньої землі ЧВК створюють.
Banderlog написав:Нікого я не виправдовую, ти не розумієш логіки путіна він вдарить у відповідь, був цей удар чи не був.
Ти заявляєш що наші удари по бункерам пуйла створюють в нього додаткові ракети? цікава версія..... Бо в принципі той де-біл і так бє всім чим має і куди хоче...от тільки руки в нього з дупи і обидві ліві, того й потрапляє постійно під протиракету...
Це неправда поки про удари по дачам один одного мови не було. Я одобряю.
Xenon написав:по хорошему Україні треба виходити з цього цирку під назвою - переговори; брати за роги Європу (щоб вона зятягувала пояси і на повну починала допомагати) і не розраховувати на США
А Европе это нужно - зачем? Или у "этого" какие-то карты появились? 🤔
у "этого" ивакуировавшегося карты старые, 500 ойро/мес на баварское с колбасками зачем что то менять, правда? или может быть Европе все таки оправить ивакуировавшихся пахать на заводы вместо халявной наливайки за счет "затянутых поясов" бюргеров???
andrijk777 написав:Letusrock Та все просто - вибрали силовий метод бо він простіший в реалізації. Він дійсно простіший і надійніший - це факт. ......
Так об этом и речь: «Любая, даже самая сложная, проблема обязательно имеет простое, легкое для понимания, неправильное решение.» «Законы Мерфи» Артур Блох. - и благодаря своец полной некомпетентности - "этот" решение легко нашел.
может "этот" Мерц в отличии от "того" Шольца найдет решение, вместо наливания халявы отправит пахать на заводы "ивакуировавшихся"?
UA написав:Можна було почати платити землею з весни 2024 замість сортового закону. Скільки гектр не плодородної, песчаной землі коштує в Польші чи Німеччині? під 40 000 доларів в Німеччині. За пісок, не чернозем.
В Україні вся земля ЧИЯСЬ. Щоб комусь землю дати, треба її в когось забрати.
И что? Тушку бедняка вышедшую в тапках за хлебом значит можно забрать "на невизначений термін" - а землю олигарха мобилизировать на потреби ЗСУ и отдать скажем в долгосрочную аренду на 100 лет бойцам ВСУ - нет?
чиясь земля може бути якого шейха або китайського партайгеноссе чи запоребриковського фунта або богообраного, але як ЕШБ вважає, що менше народу більше ВВП на ніс