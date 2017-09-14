flyman написав:fler написав:katso написав:[
В Україні земля переважно (звісно, не вся) у власності агрохолдингів. Оренда на 49 рочків, не чули? Вони на цій землі працюють, створюють продукцію, експортують і країна має зиск з того. Уявимо, що цю землю роздамо захисникам. Чи будуть вони на ній працювати так само ефективно? Ні, бо в них немає такого капіталу і засобів виробництва, не кажучи про технології та знання. Будуть продавати її або будувати хатинки і т.д. Що від того отримає країна? Мінус по доходам у держбюджет з усіма наслідками для пенсів та іже з ними бюджетних витрат.
яка красіва казочка про аграрну супердержаву яка незламно стоїть на податках потужних агрохолдингів
Відпустіть Флаймана на Філіппіни (але ж не полетить, дорого!) хай там побачить українську олію на полицях супермаркетів і все зрозуміє.