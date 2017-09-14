|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 01 січ, 2026 02:36
prodigy написав: pesikot написав:
Всіх з Прийдешним Новим Роком
Бажаю всім витримки, терпіння, наснаги та не бздіти в каністру !! )
PS. Деякім бажаю розуму !
Може збудеться )
Дякую, друже!
нас не зламати
вчора не було світла 10 годин в день і пару годин в ночі
сьогодні з 8 ранку 2години on
, 3 години off
(15хв. як відновили), весь день тра-та-та (кулемети і ппо), я вже не звертаю уваги, святкуємо як є
герой! Головне не бздіти в каністру коли тратата наші кулемети! )
Цим і переможемо!
Вітаю всіх з днем народження батька нашого!
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4316
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 122 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Чет 01 січ, 2026 10:45
Вітаю всіх (крім ворогів) з Новим роком! Хай у 2026 році Вогняного Коня кожен буде вершником своєї долі!
ПС. Бетон, шо тобі Білорусь, ти ж у Польщу цокотіти хотів?
-
fler
-
-
- Повідомлень: 6041
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1214 раз.
- Подякували: 1337 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|35
|181779
|
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
|
|1493
|381925
|
|
|6076
|1082957
|
|