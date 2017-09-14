Faceless написав:

Vadim_ написав: просто при выезде з майданчика 1242 вы экзамен закончите , своими глазами наблюдал как это было с почьти со всеми,

но есть ньюанс ,

зараз по їх схемам це треба здавати на авто СЦ,

Нічого страшного, беріть додаткові приватні заняттяЯ те саме спостерігав, але тут багато визначають нерви, через що учень просто щось забуває:- то поворотник не ввімкнув- то замість першої реверс включив- то заглух одразу, занадто швидко відпустив щепленняІ так, корупція теж нікуди не ділася, але наскільки знаю,і інспектор просто за тебе все робить, тільки баранку крути, на камерах це не видно, і ганяє не весь маршрут, і не задрочує всіма видами парковки