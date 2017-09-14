Vadim_ написав: budivelnik написав:
Але хіба те що його не розстріляли чи не повісили - як погіршує те що зробили( і роблять далі) для перемоги воїни ЗСУ і всі хто ЗСУ допомагає?
просто посадили в тюрьму лет на 10 , иные бы поняли
Ще раз для тих хто не розуміє
1 Моє переконання - окрема ЛЮДИНА, навіть якщо вона Президент чи Премєр чи н Міністр Оборони -впливає на загальну ситуацію максимум на 1% загального результату.
Всі інші 99% робимо МИ , просто нас більше (нехай 10 млн )
і тому вплив кожного з нас мізерний 99%/10млн=0,00099%....
Тому ЗАГАЛЬНИЙ РЕЗУЛЬТАТ це результат НАШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ а не результат чарівника з чарівною паличкою
2 Як правило ті в кого в їх негараздах ХТОСЬ винуватий-схильні до пошуківв ТОГО хто ЗА НИХ їх проблеми вирішить.
Ясно що в них все наперекосяк, бо в першу чергу кожна людина вирішує СВОЇ проблеми.