Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 13:33

Vadim_
Для тих в кого є чарівник з чарівною паличкою - пошуки винуватих Чарівників - справа звична...
Для мене це маразм..
Так , яйця по 17 - це дуже погано і ще гірше що цей довбо..йоб не наказаний...
Але хіба те що його не розстріляли чи не повісили - як погіршує те що зробили( і роблять далі) для перемоги воїни ЗСУ і всі хто ЗСУ допомагає?
budivelnik
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 13:41

  budivelnik написав:Але хіба те що його не розстріляли чи не повісили - як погіршує те що зробили( і роблять далі) для перемоги воїни ЗСУ і всі хто ЗСУ допомагає?

просто посадили в тюрьму лет на 10 , иные бы поняли
Vadim_
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 14:39

ПДР України
Ірина_
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 14:42

  Ірина_ написав:ПДР України

нарешті флуд перенесли подалі
flyman
1
4
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 14:44

  Vadim_ написав:
  budivelnik написав:Але хіба те що його не розстріляли чи не повісили - як погіршує те що зробили( і роблять далі) для перемоги воїни ЗСУ і всі хто ЗСУ допомагає?
просто посадили в тюрьму лет на 10 , иные бы поняли
Ще раз для тих хто не розуміє
1 Моє переконання - окрема ЛЮДИНА, навіть якщо вона Президент чи Премєр чи н Міністр Оборони -впливає на загальну ситуацію максимум на 1% загального результату.
Всі інші 99% робимо МИ , просто нас більше (нехай 10 млн )
і тому вплив кожного з нас мізерний 99%/10млн=0,00099%....
Тому ЗАГАЛЬНИЙ РЕЗУЛЬТАТ це результат НАШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ а не результат чарівника з чарівною паличкою
2 Як правило ті в кого в їх негараздах ХТОСЬ винуватий-схильні до пошуківв ТОГО хто ЗА НИХ їх проблеми вирішить.
Ясно що в них все наперекосяк, бо в першу чергу кожна людина вирішує СВОЇ проблеми.
budivelnik
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 14:55

  budivelnik написав:Vadim_
Для тих в кого є чарівник з чарівною паличкою - пошуки винуватих Чарівників - справа звична...
Для мене це маразм..
Так , яйця по 17 - це дуже погано і ще гірше що цей довбо..йоб не наказаний...
Але хіба те що його не розстріляли чи не повісили - як погіршує те що зробили( і роблять далі) для перемоги воїни ЗСУ і всі хто ЗСУ допомагає?

я когось звинуватив ?, посилання
Vadim_
