Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Ринок нерухомості. Вільне
спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 13:56

  Vadim_ написав:незнаю , но это на истоках интернета, 1986, мабуть


встретился с товарищем дества где то в 1986 в селе, на каникулах, и он подарил мне западный журнал,какая полиграфия :shock: я до сих пор в шоке,сейчас так не печатают , там было про оптоволокно , ОПТИКУ!!!!! жалею шо не знаю куда дел :( , была выставка США в Магнитогорске или Челябинске


https://moto.kiev.ua/trid/perls/1162393539473

вот оригинальный пост :mrgreen:
2006 год
smdtranz
1
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 14:04

  smdtranz написав:
  Vadim_ написав:незнаю , но это на истоках интернета, 1986, мабуть


встретился с товарищем дества где то в 1986 в селе, на каникулах, и он подарил мне западный журнал,какая полиграфия :shock: я до сих пор в шоке,сейчас так не печатают , там было про оптоволокно , ОПТИКУ!!!!! жалею шо не знаю куда дел :( , была выставка США в Магнитогорске или Челябинске


https://moto.kiev.ua/trid/perls/1162393539473

вот оригинальный пост :mrgreen:
2006 год

шо це ?, відкрыйте
Vadim_
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 14:48

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Vadim_ написав:а помните где был "юный техник" ?

На Леси Украинки. Я там любил смотреть на всякие штуки
1
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 14:53

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Это у вас
У нас на Днепропетровской
У вас мне он больше нравился, я там в 87м радиоконструктор себе покупал первый раз когда в Киеве был.
барабашов
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 15:28

у меня досих пор есть те метизы
Vadim_
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 16:55

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A ... 1&__wblt=1
GALeon
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 17:23

  Vadim_ написав:
  rjkz написав:Что есть такое Блюзмобиль?


форум любителей автозвука , где это выражение(про мапед) впервые услышал и больше нигде не встречал


Не, откуда у меня автозвук?
Я-ж безлошадный крестьянин.
Я уже и не помню откуда пошел этот мэм.
.
rjkz
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 14:23

  rjkz написав:
  Vadim_ написав:
  rjkz написав:Что есть такое Блюзмобиль?


форум любителей автозвука , где это выражение(про мапед) впервые услышал и больше нигде не встречал


Не, откуда у меня автозвук?
Я-ж безлошадный крестьянин.
Я уже и не помню откуда пошел этот мэм.
.

один чувак , на заре интернета, где то на русских просторах дал объявление .....
но почему то знаете :? ,как так, Мюллер не поверил
Vadim_
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 14:39

  smdtranz написав:
  Vadim_ написав:незнаю , но это на истоках интернета, 1986, мабуть


встретился с товарищем дества где то в 1986 в селе, на каникулах, и он подарил мне западный журнал,какая полиграфия :shock: я до сих пор в шоке,сейчас так не печатают , там было про оптоволокно , ОПТИКУ!!!!! жалею шо не знаю куда дел :( , была выставка США в Магнитогорске или Челябинске


https://moto.kiev.ua/trid/perls/1162393539473

вот оригинальный пост :mrgreen:
2006 год

шо це за лайно ?
Vadim_
