Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 02 січ, 2026 20:12
Banderlog написав:
це казки про те що буде масове повернення.
народ продовжує виїхати. Так шо доведеться звикати без обслуги.)
Фантазувати що десь щось закриється можно але тут теж пособій не буде. То смисл повертатись в розбиту країну?
як це чого, бо тут свої пани, провірені і зрозумілі, а там хз пойми які
1
4
Додано: П'ят 02 січ, 2026 20:17
Banderlog написав: Прохожий написав:Banderlog
добрэ
нэ буду спэрэчатися, вам выднишэ)
понятно видніше, з України виїхають з початку незалежності
, і в єс і в росію.
З якої радості щось має раптом змінитися? Тут будуть вищі зарплати? Пропаде загроза нової війни? Чи може криміногенна ситуація буде краща ніж в європі? Які конкурентні переваги України? Дешевша електрика? Харчі? Дешевші товари з китаю?) Іменно працездатній обслузі тут нічого шукати.
хто міг і бажав , ще з часів початку совка
Додано: П'ят 02 січ, 2026 20:27
flyman написав:
як це чого, бо тут свої пани, провірені і зрозумілі, а там хз пойми які
Як показує досвід минулих років від своїх теж можно очікувати чого завгодно, ну і найголовніше процес виїзду продовжується, навіть нема зупинки а ви з якоїсь радості вже починаєте говорити про повернення. Хіба закінчилась війна? Через складну безпекову ситуацію Координаційний штаб ухвалили рішення про примусову евакуацію понад трьох тисяч дітей разом із батьками із 44 прифронтових населених пунктів Запорізької та Дніпропетровської областей, повідомив віцепрем’єр Олексій Кулеба.
У Запорізькій області йдеться про евакуацію 651 дитини з 4 населених пунктів двох громад, а у Дніпропетровській області евакуюють 2 463 дитини із 40 населених пунктів п’яти громад.
2
1
Додано: П'ят 02 січ, 2026 20:39
UA написав:Каждый видит то что хочет видеть
Оставшийся генофонд это алкоголики наркоманы + пенсионеры?
"Реальные люди" обладают минимальными профессиональными навыками или только нарциссическим расстройством личности?
Всеобщее избирательное право и здоровый дарвинизм не совместимы.
С выделенным согласен.
Немало нужно ума что бы это понять. Обратите внимание на споры до хрипоты, до оскорблений,до угроз, присущие илотам.
Реальные? Ну я обладаю. Причем не по тематике форума
Алкаши и наркоманы тоже успешно подчищаются, не так все у нас плохо.
Здоровый дарвинизм как раз и происходит после выбора нездоровых
Черкните мне хоть в ЛС за что жить в той же Албании,это сделает нашу дискуссию конструктивной.
Да и на улицах полно здоровых, красивых и успешных людей даже в моем сраном Днепре.
Которых не волнует ни наступление, ни ТЦК, ни прилеты.
Это и есть генофонд- который приспособился.
Додано: П'ят 02 січ, 2026 20:46
Banderlog написав: flyman написав:
як це чого, бо тут свої пани, провірені і зрозумілі, а там хз пойми які
Як показує досвід минулих років від своїх теж можно очікувати чого завгодно, ну і найголовніше процес виїзду продовжується, навіть нема зупинки а ви з якоїсь радості вже починаєте говорити про повернення. Хіба закінчилась війна? Через складну безпекову ситуацію Координаційний штаб ухвалили рішення про примусову евакуацію понад трьох тисяч дітей разом із батьками із 44 прифронтових населених пунктів Запорізької та Дніпропетровської областей, повідомив віцепрем’єр Олексій Кулеба.
У Запорізькій області йдеться про евакуацію 651 дитини з 4 населених пунктів двох громад, а у Дніпропетровській області евакуюють 2 463 дитини із 40 населених пунктів п’яти громад.
ти не зовсім поняв, провірені і зрозумілі, це те що тут і коню понятно як работає "єслі шо то кум порішає"
1
4
Додано: П'ят 02 січ, 2026 20:58
UA написав: Господар Вельзевула написав: UA написав:
Він пише, що той хто не закрив бізнес в Україні той ЛОХ.
Не согласен. В Украине гораздо проще поднять бабла чем в ваших Европах.
Другой вопрос, что открывать бизнес для этого не всегда обязательно.
Ваши Европы-галимый социализм без ленина, там отбирают бабки у реальных людей и отдают на пособия чурбанам и украинцам.
Нафиг такое счастье?
В Украине здоровый дарвинизм, где выживает самый приспосабливаемый.
Оставшийся генофонд- наиболее перспективный для нации.
Каждый видит то что хочет видеть
Оставшийся генофонд это алкоголики наркоманы + пенсионеры?
"Реальные люди" обладают минимальными профессиональными навыками или только нарциссическим расстройством личности?
Всеобщее избирательное право и здоровый дарвинизм не совместимы.
результаты работы дарвинизма заметны невооруженым глазом на самом высоком уровне
за, зе, бу ну это сильпо под стать господару, "провірені і зрозумілі"
Додано: П'ят 02 січ, 2026 21:04
Албания перехватит у Украины упавшее знамя ИТ-аутсорс Мекки
Додано: П'ят 02 січ, 2026 21:18
UA написав: Господар Вельзевула написав: UA написав:Каждый видит то что хочет видеть
Оставшийся генофонд это алкоголики наркоманы + пенсионеры?
"Реальные люди" обладают минимальными профессиональными навыками или только нарциссическим расстройством личности?
Всеобщее избирательное право и здоровый дарвинизм не совместимы.
С выделенным согласен.
Немало нужно ума что бы это понять. Обратите внимание на споры до хрипоты, до оскорблений,до угроз, присущие илотам.
Тут проведена серьезная селекционная работа. Спецфорум.
Господар Вельзевула написав:
Алкаши и наркоманы тоже успешно подчищаются, не так все у нас плохо.
Откуда такая инфо?
Это в рф сидельцев "стимулируют" на сво.
В Украине существует железобетонная бронь ранее осужденным.
Генофонд берегут. На расплод.
Это факт. Это не я такой закон подписал.
Вопрос зачем? соответственно не мне.
Господар Вельзевула написав:
Черкните мне хоть в ЛС за что жить в той же Албании,это сделает нашу дискуссию конструктивной.
Албания не мой профиль.
Интересна реакция албанца на вопрос - За что жить в Украине?
Господар Вельзевула написав:
Да и на улицах полно здоровых, красивых и успешных людей даже в моем сраном Днепре.
Которых не волнует ни наступление, ни ТЦК, ни прилеты.
Это и есть генофонд- который приспособился.
Возможно это сотрудники ТЦК по гражданке?
Генофонд который приспособился какой то гнилой.
Есть гарантия что этот генофонд
не приспособится под оккупантов?
Это не тонкий намек. Это утверждение на основе жизненного опыта.
я с начала ковида не имел стосункив с людьми влады(слава Богу и не помер) и тут такие пи дарасы , не знаю как назвть по другому, там один экзаменатор не сдаст экзамен другому
мне , седому уже 20 лет , от "помощи" держави не привыкать, не жалуюсь, но мы же в европу идём или в канализацию , из увиденного , хуже сточной трубы ,это даже не начало 90 это п.здец
Додано: П'ят 02 січ, 2026 21:25
fox767676 написав:
Албания перехватит у Украины упавшее знамя ИТ-аутсорс Мекки
На Балканах пісні-танці, а не фізмат підлітки полюбляють.
Україна в плані дешевих, але досить якісних кадрів для айті була унікальною. Була...
1
2
1
Додано: П'ят 02 січ, 2026 21:30
Щось форум деградував та став зовсім туповатим.
Думаю після 18 років писання тут забити болт.
Краще гуляти по парку.
1
2
1
