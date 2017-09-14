sashaqbl написав:Згідно з діючим законодавством повістка вважається врученою, якщо ви не зявилися на пошту щоб отримати її. Тому неявка по повістці наразі проблема ухилянта, а не ТЦК.
Для того, щоб кудись з'явитись для отримання повістки, вона має бути надіслана на актуальну адресу. Саме для цього і зробили весь цей (як потім виявилось) цирк із оновленням даних і штрафами за їх неоновлення. Куди надсилають повістки тим, хто мешкає закордоном? Куди надсилають повістки тим, хто змінив місце проживання в межах України, або тим, хто зареєстрований на окупованих територіях? Не знаю чи оновлювали Ви дані в Резерві+ чи для Вас це було непотрібно/неактуально, але одночасно із появою повідомлень про "розшук" у Резерві+ адреси проживання магічно змінились на адреси реєстрації, і пофіг на те, хто що оновлював.
Тим, хто проживає закордоном, або тим, хто проживає на окупованих територіях, повістки не могли прийти апріорі, тому і не з'явитися за ними громадяни також апріорі не могли.
Ну так якщо розшук у вас зʼявився помилково, то ви ж пішли в ТЦК і надали їм найточніші дані. Так?
sashaqbl написав:Згідно з діючим законодавством повістка вважається врученою, якщо ви не зявилися на пошту щоб отримати її
Тока почта згидно закону должна при этом в почтовый ящик кинуть уведомление о том что на почте тебя ждет заказное письмо, а если почтовый ящик украли наркоманы то это уже не проблемы ухилянта а нарушение процедуры. Ну если згидно закону.
де Ви і коли останній раз бачили , закон а не понятия?
Тогда не удивляйтесь, понятия у каждого свои. Они даже по классике разные - людские, воровские, ментовские, гадские - https://www.tyurem.net/mytext/how/033.htm Мы или точно соблюдаем закон, вот так как он прописан - или вся эта государственная надстройка растворяется уступив место простым церковным 10 заповедям (в которых кстати нет ничего ни про ухилянтов ни про "мужчина должен")