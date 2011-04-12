|
ПДР України
Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
Додано: Вів 06 січ, 2026 13:53
Faceless написав:
Дружина здавала два роки тому
,
Два роки??? Так нацяльника паменялся
-
Додано: Вів 06 січ, 2026 14:17
Vadim_ написав:
Дружина здавала два роки тому
,
Два роки??? Так нацяльника паменялся
Ситуація приблизно така сама. Тоді теж насяльніка мінявся. Коли Монастирський загинув певний час там була неразьєріха, потім все знов як було.
Але хто хотів той здавав сам.
Ті хто платили доречі теж не з першого разу здавали для проформи
Додано: Вів 06 січ, 2026 14:42
Faceless написав: Vadim_ написав: Faceless написав:
Дружина здавала два роки тому
,
Два роки??? Так нацяльника паменялся
Ситуація приблизно така сама. Тоді теж насяльніка мінявся. Коли Монастирський загинув певний час там була неразьєріха, потім все знов як було.
Але хто хотів той здавав сам.
Ті хто платили доречі теж не з першого разу здавали для проформи
о времена... , я купил
за 50 не купонов, без теории ,из практики заезд в гараж на площадке где сейчас олейну собирают
Додано: Вів 06 січ, 2026 14:58
Vadim_ написав:
Vadim_ написав:[quote="5921380:Faceless"]
Дружина здавала два роки тому,
Два роки??? Так нацяльника паменялся
Ситуація приблизно така сама. Тоді теж насяльніка мінявся. Коли Монастирський загинув певний час там була неразьєріха, потім все знов як було.
Але хто хотів той здавав сам.
Ті хто платили доречі теж не з першого разу здавали для проформи
о времена... , я купил
за 50 не купонов, без теории ,из практики заезд в гараж на площадке где сейчас олейну собирают[/quote]А кажете не стало краще
Додано: Вів 06 січ, 2026 19:30
Faceless
сейчас пошлют наюх, в лучшем случае
Додано: Сер 07 січ, 2026 00:23
Vadim_ написав:
сейчас пошлют наюх, в лучшем случае
За 50 баксів точно, так це і правильно
