Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 17:02

  Banderlog написав:
  Shaman написав:

10-20% - така кількість може залишитися, а більше - подивимось. не певен...

Слухай парторг, щоби говорити обєктивно, давай спершу про те скільки виїде ще, за наступних півроку/ рік.


Давай об"єктивно ...

Ти ще тут ?
Якщо тут, то до чого всі ці балачки.
І так, я пам"ятаю твоє, "якщо до пасхи не буде миру, то по-любому з кумом в СЗЧ у відпустці"

Я вже кілька років поспіль чую, як тут готові виїхати, але виїхали одиниці, з тяжінням до повернутись )
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 17:12

  Schmit написав:Не вдалось Трампу домовитись з мадурою, щоб сам пішов. Довелось ось так.
З ким іще Трамп не може домовитись?, хто ж наступний?
Слава Трампу і НАБУ.


Очень красиво сделал. Молодец.
Но по Тредсу гуляет видео с жириком, где тот предсказывает, что Трампу помогут с Венесуэлой,а им- "решить украинский вопрос".
Жирик довольно точно предсказывал явления и некоторые даты.
Думаю, что Трамп договорился с х... по Венесуэле, а те лишь "выражают озабоченность".
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 17:15

  Banderlog написав:
  Shaman написав:10-20% - така кількість може залишитися, а більше - подивимось. не певен...

Слухай парторг, щоби говорити обєктивно, давай спершу про те скільки виїде ще, за наступних півроку/ рік. А про те скільки повернеться давай чутка потім. :lol: заодно казочки про завезення бангладешців та колумбійців потом. :wink:

святоша, ви побрехеньки, як червоний стяг один одному передаєте? :lol:

серед моїх знайомих не їде вже ніхто - хто хотів, вже поїхали. там де родини за кордоном, а батьки тут - навіть зараз повертаються. такі скоріш повернуться.
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 03 січ, 2026 17:19, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 17:17

  Schmit написав:
  fox767676 написав:
Президент США Дональд Трамп оголосив, що американські військові схопили лідера Венесуели Ніколаса Мадуро і його дружину.


стають зрозумілими причини предноворічного психозу на рязано-окських скотомогильниках з замахом на життя їх вождя і заявами про силове "усунення українських центрів прийняття рішень"

Не вдалось Трампу домовитись з мадурою, щоб сам пішов. Довелось ось так.
З ким іще Трамп не може домовитись?, хто ж наступний?
Слава Трампу і НАБУ.

Кстати да:
Китайського чиновника засудили до смертної кари, бо той накрав мільярди в готівці та золоті

У 2019 році в Китаї було порушено одну з найбільших корупційних справ у світі — у колишнього голови міста Хайкоу виявили 13,5 тонн золота. Крім цього, слідство вилучило 23 тонни готівки, десятки об'єктів нерухомості, колекцію дорогих автомобілів.

Все це було отримано через хабарі.

— а в этой стране хоть кого-то хоть лет на 10 посадили? 🤔
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 17:18

  BIGor написав:
  Shaman написав:
  BIGor написав:Цікаво, ти заявляєш що в Україні класна освіта, а потім заявляєш що українці не можуть вивчити А2-В1 в нативному середовищі за 4 роки? Щось тут не так.

я вже питав - який рівень здали особисто ви? бо як виявилося письмова польська теж далеко не проста мова.

а так, вищу освіту повноцінно отримує скільки? ну точно менше 50%. так от, й на В2 - більшість за 4 роки не подолає. В1 - оце цікаво. у вас є хоч якийсь цифри? мені називали, що через рік німецьку на В1 здає лише 20%...

Я особисто приїхав вже зі знанням польської крім письма все В1. Ти щось дуже недооцінюєш розумові здібності українців.

до чого тут оцінюєш/недооцінюєш... є статистика. те, що я знаю, я тобі назвав. є інші цифри - наведи. й ти не відповів - в тебе є сертифікат на В1? бо без письмової мови ти його не отримаєш.
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 17:19

  Hotab написав:
  sashaqbl написав:
  flyman написав:Що там французи сильно страдали в окупованому Парижі? Може Данія?

Залежно від національності, політичних поглядів і т. д. Під окупацією русні теж далеко не всі страждають.

Не кажіть флайману ..
на святах спілкувався з тими, хто заходив в деокуповані прикордонні села Харківщини/Сумщини.
Там жах. Коцаби грабували/гвалтували/вбивали кого хотіли і як хотіли. Там де буде котитись фронт - там не просто ризик загинути під обстрілами. Там просто роблять що хочуть. З людьми і з майном
Дніпропетровським мародерам на людському горі краще подумати б не про вигідну інвестицію, а про захист свого міста

де контрактна армія?
ви згодетесь поставити собі крапельницю комбайнером-медбратом бусифікованим ? поставить але які наслідки...
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 17:21

  Shaman написав:
  BIGor написав:
  Shaman написав:я вже питав - який рівень здали особисто ви? бо як виявилося письмова польська теж далеко не проста мова.

а так, вищу освіту повноцінно отримує скільки? ну точно менше 50%. так от, й на В2 - більшість за 4 роки не подолає. В1 - оце цікаво. у вас є хоч якийсь цифри? мені називали, що через рік німецьку на В1 здає лише 20%...

Я особисто приїхав вже зі знанням польської крім письма все В1. Ти щось дуже недооцінюєш розумові здібності українців.

до чого тут оцінюєш/недооцінюєш... є статистика. те, що я знаю, я тобі назвав. є інші цифри - наведи. ......

То какие-то цифры, очень похожие на спец-выборку: какая разница - что происходит за год? — порядочная куча народу выехала почти 4 года тому...
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 17:28

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав:10-20% - така кількість може залишитися, а більше - подивимось. не певен...

Слухай парторг, щоби говорити обєктивно, давай спершу про те скільки виїде ще, за наступних півроку/ рік. А про те скільки повернеться давай чутка потім. :lol: заодно казочки про завезення бангладешців та колумбійців потом. :wink:

святоша, ви побрехеньки, як червоний стяг один одному передаєте? :lol:

Які побрехеньки? Народ виїхає з України? Найближчим часом виїзд продовжиться? Найближчий час то скільки? Рік ? Це нормальна тема для розмови
а про те як потом масово повернуться за громадянськими правами і ви з потужним лідером посадите мільярд дерев давай якось через рік. В мене від казочок про світле майбутнє трохи вже підташнює.
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 17:30

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  BIGor написав:Я особисто приїхав вже зі знанням польської крім письма все В1. Ти щось дуже недооцінюєш розумові здібності українців.

до чого тут оцінюєш/недооцінюєш... є статистика. те, що я знаю, я тобі назвав. є інші цифри - наведи. ......

То какие-то цифры, очень похожие на спец-выборку: какая разница - что происходит за год? — порядочная куча народу выехала почти 4 года тому...

так давай спитаємо людину, яка втекла кілька років тому - який в тебе сертифікат є? "руська розмовна", й все?

для слоупоків поясню - якщо людина здала на сертифікат, неважливо на який рівень - то далі будеш платити сам - й за курси, й за здачу. й як гадаєш, багато цим займаються? я вже не кажу, що більшість просто не хоче вчити - те, що на розмовному отримали, тим й живуть. ти знаєш, що є люди, які виїхали 4 роки тому, навіть отримали сертифікат - той же В1 - а в джобцентрі потребують перекладача. якби ти був в Німеччині, ти би це все знав й так. тому де ти є, чим ти займаєшся - окрім того, що проросійську пропаганду на форумі просуваєш...

я ще більше скажу - я ж кажу очевидні речі, які більшість не хоче визнавати. якщо я зараз піду здавати руську/українську - то не певен, що здам на В2. читати/слухати/розмовляти так - а граматика - я мало що пам'ятаю. в іноземній навпаки - там найважче слухання та мовлення
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 03 січ, 2026 17:38, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 17:34

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав:Слухай парторг, щоби говорити обєктивно, давай спершу про те скільки виїде ще, за наступних півроку/ рік. А про те скільки повернеться давай чутка потім. :lol: заодно казочки про завезення бангладешців та колумбійців потом. :wink:

святоша, ви побрехеньки, як червоний стяг один одному передаєте? :lol:

Які побрехеньки? Народ виїхає з України? Найближчим часом виїзд продовжиться? Найближчий час то скільки? Рік ? Це нормальна тема для розмови
а про те як потом масово повернуться за громадянськими правами і ви з потужним лідером посадите мільярд дерев давай якось через рік. В мене від казочок про світле майбутнє трохи вже підташнює.

чомусь від казочок про "руський світ" та "третій Рим" тобі нормально.

серед знайомих я не бачу системного виїзду - навіть 18-22. може через рік якась частина після закінчення школи поїде. ще раз кажу, хто хотів, вже поїхали - навіщо їм чекати?..
