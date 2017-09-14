|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 03 січ, 2026 17:02
Banderlog написав: Shaman написав:
10-20% - така кількість може залишитися, а більше - подивимось. не певен...
Слухай парторг, щоби говорити обєктивно, давай спершу про те скільки виїде ще, за наступних півроку/ рік.
Давай об"єктивно ...
Ти ще тут ?
Якщо тут, то до чого всі ці балачки.
І так, я пам"ятаю твоє, "якщо до пасхи не буде миру, то по-любому з кумом в СЗЧ у відпустці"
Я вже кілька років поспіль чую, як тут готові виїхати, але виїхали одиниці, з тяжінням до повернутись )
Додано: Суб 03 січ, 2026 17:12
Schmit написав:
Не вдалось Трампу домовитись з мадурою, щоб сам пішов. Довелось ось так.
З ким іще Трамп не може домовитись?, хто ж наступний?
Слава Трампу і НАБУ.
Очень красиво сделал. Молодец.
Но по Тредсу гуляет видео с жириком, где тот предсказывает, что Трампу помогут с Венесуэлой,а им- "решить украинский вопрос".
Жирик довольно точно предсказывал явления и некоторые даты.
Думаю, что Трамп договорился с х... по Венесуэле, а те лишь "выражают озабоченность".
Додано: Суб 03 січ, 2026 17:15
Banderlog написав: Shaman написав:
10-20% - така кількість може залишитися, а більше - подивимось. не певен...
Слухай парторг, щоби говорити обєктивно, давай спершу про те скільки виїде ще, за наступних півроку/ рік. А про те скільки повернеться давай чутка потім.
заодно казочки про завезення бангладешців та колумбійців потом.
святоша, ви побрехеньки, як червоний стяг один одному передаєте?
серед моїх знайомих не їде вже ніхто - хто хотів, вже поїхали. там де родини за кордоном, а батьки тут - навіть зараз повертаються. такі скоріш повернуться.
Востаннє редагувалось Shaman
в Суб 03 січ, 2026 17:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 03 січ, 2026 17:17
Schmit написав: fox767676 написав:
Президент США Дональд Трамп оголосив, що американські військові схопили лідера Венесуели Ніколаса Мадуро і його дружину.
стають зрозумілими причини предноворічного психозу на рязано-окських скотомогильниках з замахом на життя їх вождя і заявами про силове "усунення українських центрів прийняття рішень"
Не вдалось Трампу домовитись з мадурою, щоб сам пішов. Довелось ось так.
З ким іще Трамп не може домовитись?, хто ж наступний?
Слава Трампу і НАБУ.
Кстати да:
Китайського чиновника засудили до смертної кари, бо той накрав мільярди в готівці та золоті
У 2019 році в Китаї було порушено одну з найбільших корупційних справ у світі — у колишнього голови міста Хайкоу виявили 13,5 тонн золота. Крім цього, слідство вилучило 23 тонни готівки, десятки об'єктів нерухомості, колекцію дорогих автомобілів.
Все це було отримано через хабарі.
— а в этой стране хоть кого-то хоть лет на 10 посадили? 🤔
Додано: Суб 03 січ, 2026 17:18
BIGor написав: Shaman написав: BIGor написав:
Цікаво, ти заявляєш що в Україні класна освіта, а потім заявляєш що українці не можуть вивчити А2-В1 в нативному середовищі за 4 роки? Щось тут не так.
я вже питав - який рівень здали особисто ви? бо як виявилося письмова польська теж далеко не проста мова.
а так, вищу освіту повноцінно отримує скільки? ну точно менше 50%. так от, й на В2 - більшість за 4 роки не подолає. В1 - оце цікаво. у вас є хоч якийсь цифри? мені називали, що через рік німецьку на В1 здає лише 20%...
Я особисто приїхав вже зі знанням польської крім письма все В1. Ти щось дуже недооцінюєш розумові здібності українців.
до чого тут оцінюєш/недооцінюєш... є статистика. те, що я знаю, я тобі назвав. є інші цифри - наведи. й ти не відповів - в тебе є сертифікат на В1? бо без письмової мови ти його не отримаєш.
Додано: Суб 03 січ, 2026 17:19
Hotab написав: sashaqbl написав: flyman написав:
Що там французи сильно страдали в окупованому Парижі? Може Данія?
Залежно від національності, політичних поглядів і т. д. Під окупацією русні теж далеко не всі страждають.
Не кажіть флайману ..
на святах спілкувався з тими, хто заходив в деокуповані прикордонні села Харківщини/Сумщини.
Там жах. Коцаби грабували/гвалтували/вбивали кого хотіли і як хотіли. Там де буде котитись фронт - там не просто ризик загинути під обстрілами. Там просто роблять що хочуть. З людьми і з майномДніпропетровським
мародерам на людському горі краще подумати б не про вигідну інвестицію, а про захист свого міста
де контрактна армія?
ви згодетесь поставити собі крапельницю комбайнером-медбратом бусифікованим ? поставить але які наслідки...
Додано: Суб 03 січ, 2026 17:21
Shaman написав: BIGor написав: Shaman написав:
я вже питав - який рівень здали особисто ви? бо як виявилося письмова польська теж далеко не проста мова.
а так, вищу освіту повноцінно отримує скільки? ну точно менше 50%. так от, й на В2 - більшість за 4 роки не подолає. В1 - оце цікаво. у вас є хоч якийсь цифри? мені називали, що через рік німецьку на В1 здає лише 20%...
Я особисто приїхав вже зі знанням польської крім письма все В1. Ти щось дуже недооцінюєш розумові здібності українців.
до чого тут оцінюєш/недооцінюєш... є статистика. те, що я знаю, я тобі назвав. є інші цифри - наведи. ......
То какие-то цифры, очень похожие на спец-выборку: какая разница - что происходит за год? — порядочная куча народу выехала почти 4 года тому...
Додано: Суб 03 січ, 2026 17:28
Shaman написав: Banderlog написав: Shaman написав:
10-20% - така кількість може залишитися, а більше - подивимось. не певен...
Слухай парторг, щоби говорити обєктивно, давай спершу про те скільки виїде ще, за наступних півроку/ рік. А про те скільки повернеться давай чутка потім.
заодно казочки про завезення бангладешців та колумбійців потом.
святоша, ви побрехеньки, як червоний стяг один одному передаєте?
Які побрехеньки? Народ виїхає з України? Найближчим часом виїзд продовжиться? Найближчий час то скільки? Рік ? Це нормальна тема для розмови
а про те як потом масово повернуться за громадянськими правами і ви з потужним лідером посадите мільярд дерев давай якось через рік. В мене від казочок про світле майбутнє трохи вже підташнює.
Додано: Суб 03 січ, 2026 17:30
_hunter написав: Shaman написав: BIGor написав:
Я особисто приїхав вже зі знанням польської крім письма все В1. Ти щось дуже недооцінюєш розумові здібності українців.
до чого тут оцінюєш/недооцінюєш... є статистика. те, що я знаю, я тобі назвав. є інші цифри - наведи. ......
То какие-то цифры, очень похожие на спец-выборку: какая разница - что происходит за год? — порядочная куча народу выехала почти 4 года тому...
так давай спитаємо людину, яка втекла кілька років тому - який в тебе сертифікат є? "руська розмовна", й все?
для слоупоків поясню - якщо людина здала на сертифікат, неважливо на який рівень - то далі будеш платити сам - й за курси, й за здачу. й як гадаєш, багато цим займаються? я вже не кажу, що більшість просто не хоче вчити - те, що на розмовному отримали, тим й живуть. ти знаєш, що є люди, які виїхали 4 роки тому, навіть отримали сертифікат - той же В1 - а в джобцентрі потребують перекладача. якби ти був в Німеччині, ти би це все знав й так. тому де ти є, чим ти займаєшся - окрім того, що проросійську пропаганду на форумі просуваєш...
я ще більше скажу - я ж кажу очевидні речі, які більшість не хоче визнавати. якщо я зараз піду здавати руську/українську - то не певен, що здам на В2. читати/слухати/розмовляти так - а граматика - я мало що пам'ятаю. в іноземній навпаки - там найважче слухання та мовлення
Востаннє редагувалось Shaman
в Суб 03 січ, 2026 17:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 03 січ, 2026 17:34
Banderlog написав:
Які побрехеньки? Народ виїхає з України? Найближчим часом виїзд продовжиться? Найближчий час то скільки? Рік ? Це нормальна тема для розмови
а про те як потом масово повернуться за громадянськими правами і ви з потужним лідером посадите мільярд дерев давай якось через рік. В мене від казочок про світле майбутнє трохи вже підташнює.
чомусь від казочок про "руський світ" та "третій Рим" тобі нормально.
серед знайомих я не бачу системного виїзду - навіть 18-22. може через рік якась частина після закінчення школи поїде. ще раз кажу, хто хотів, вже поїхали - навіщо їм чекати?..
