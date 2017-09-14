|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 03 січ, 2026 17:28
Shaman написав: Banderlog написав: Shaman написав:
10-20% - така кількість може залишитися, а більше - подивимось. не певен...
Слухай парторг, щоби говорити обєктивно, давай спершу про те скільки виїде ще, за наступних півроку/ рік. А про те скільки повернеться давай чутка потім.
заодно казочки про завезення бангладешців та колумбійців потом.
святоша, ви побрехеньки, як червоний стяг один одному передаєте?
Які побрехеньки? Народ виїхає з України? Найближчим часом виїзд продовжиться? Найближчий час то скільки? Рік ? Це нормальна тема для розмови
а про те як потом масово повернуться за громадянськими правами і ви з потужним лідером посадите мільярд дерев давай якось через рік. В мене від казочок про світле майбутнє трохи вже підташнює.
Banderlog
Повідомлень: 4335
З нами з: 24.06.14
- Подякував: 122 раз.
- Подякували: 111 раз.
2
1
Додано: Суб 03 січ, 2026 17:30
_hunter написав: Shaman написав: BIGor написав:
Я особисто приїхав вже зі знанням польської крім письма все В1. Ти щось дуже недооцінюєш розумові здібності українців.
до чого тут оцінюєш/недооцінюєш... є статистика. те, що я знаю, я тобі назвав. є інші цифри - наведи. ......
То какие-то цифры, очень похожие на спец-выборку: какая разница - что происходит за год? — порядочная куча народу выехала почти 4 года тому...
так давай спитаємо людину, яка втекла кілька років тому - який в тебе сертифікат є? "руська розмовна", й все?
для слоупоків поясню - якщо людина здала на сертифікат, неважливо на який рівень - то далі будеш платити сам - й за курси, й за здачу. й як гадаєш, багато цим займаються? я вже не кажу, що більшість просто не хоче вчити - те, що на розмовному отримали, тим й живуть. ти знаєш, що є люди, які виїхали 4 роки тому, навіть отримали сертифікат - той же В1 - а в джобцентрі потребують перекладача. якби ти був в Німеччині, ти би це все знав й так. тому де ти є, чим ти займаєшся - окрім того, що проросійську пропаганду на форумі просуваєш...
я ще більше скажу - я ж кажу очевидні речі, які більшість не хоче визнавати. якщо я зараз піду здавати руську/українську - то не певен, що здам на В2. читати/слухати/розмовляти так - а граматика - я мало що пам'ятаю. в іноземній навпаки - там найважче слухання та мовлення
Востаннє редагувалось Shaman
в Суб 03 січ, 2026 17:38, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлень: 11228
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 807 раз.
- Подякували: 1699 раз.
2
4
5
Додано: Суб 03 січ, 2026 17:34
Banderlog написав:
Які побрехеньки? Народ виїхає з України? Найближчим часом виїзд продовжиться? Найближчий час то скільки? Рік ? Це нормальна тема для розмови
а про те як потом масово повернуться за громадянськими правами і ви з потужним лідером посадите мільярд дерев давай якось через рік. В мене від казочок про світле майбутнє трохи вже підташнює.
чомусь від казочок про "руський світ" та "третій Рим" тобі нормально.
серед знайомих я не бачу системного виїзду - навіть 18-22. може через рік якась частина після закінчення школи поїде. ще раз кажу, хто хотів, вже поїхали - навіщо їм чекати?..
Повідомлень: 11228
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 807 раз.
- Подякували: 1699 раз.
2
4
5
Додано: Суб 03 січ, 2026 17:35
Banderlog написав:
Які побрехеньки? Народ виїхає з України? Найближчим часом виїзд продовжиться? Найближчий час то скільки? Рік ? Це нормальна тема для розмови
а про те як потом масово повернуться за громадянськими правами і ви з потужним лідером посадите мільярд дерев давай якось через рік. В мене від казочок про світле майбутнє трохи вже підташнює.
Пан Бандерлог! При всем уважении. А вам то что? Хай валят нахрен, мне лично нытье надоело, открыть кордон-и выпхать копняками, валите к чертовой матери.
Кто ХОЧЕТ- тот давно выехал. И выедет. Хоть раком станьте- за 4 года стругануть целенаправленно троих-и к дойчам на отдельную хату и бабло если кроме как полового органа других аргументов нету.
Кстати, таких знаю. А те что поумнее- так третьего достругали и рубят бабло, пока конкуренты с дома нос боятся высунутся.Панами ходят!
Повідомлень: 1107
З нами з: 11.09.24
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 46 раз.
Додано: Суб 03 січ, 2026 17:44
Господар Вельзевула написав: Banderlog написав:
Які побрехеньки? Народ виїхає з України? Найближчим часом виїзд продовжиться? Найближчий час то скільки? Рік ? Це нормальна тема для розмови
а про те як потом масово повернуться за громадянськими правами і ви з потужним лідером посадите мільярд дерев давай якось через рік. В мене від казочок про світле майбутнє трохи вже підташнює.
Пан Бандерлог! При всем уважении. А вам то что? Хай валят нахрен, мне лично нытье надоело, открыть кордон-и выпхать копняками, валите к чертовой матери.
Кто ХОЧЕТ- тот давно выехал. И выедет. Хоть раком станьте- за 4 года стругануть целенаправленно троих-и к дойчам на отдельную хату и бабло если кроме как полового органа других аргументов нету.
Кстати, таких знаю. А те что поумнее- так третьего достругали и рубят бабло, пока конкуренты с дома нос боятся высунутся.Панами ходят!
Обратите внимание на характерные признаки гибридизации рязано-окских гаплогруп с ашкеназко-днепровскими - духовный нигилизм и дегуманизация сограждан на социал-дарвинистской почве. "Настругать" в отношение самого светлого что есть у человечества. "Натругали" уже "господарников"- догрызают страну как клопы
Востаннє редагувалось fox767676
в Суб 03 січ, 2026 17:44, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлень: 5043
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 430 раз.
- Подякували: 211 раз.
Додано: Суб 03 січ, 2026 17:44
Vadim_ написав:
[
де контрактна армія?
..
Профінансував її? Чи здав хату без податку?
Повідомлень: 17474
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 2557 раз.
6
6
4
Додано: Суб 03 січ, 2026 17:57
Banderlog написав:
В мене від казочок про світле майбутнє трохи вже підташнює.
Тебе б так про савецькоє минуле підташнювало, але ж ніт )
А скільки в совку було світлого майбутнього - прямо по 3 на кожного ))
Повідомлень: 13013
З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
2
2
Додано: Суб 03 січ, 2026 17:59
Господар Вельзевула написав: Banderlog написав:
Які побрехеньки? Народ виїхає з України? Найближчим часом виїзд продовжиться? Найближчий час то скільки? Рік ? Це нормальна тема для розмови
а про те як потом масово повернуться за громадянськими правами і ви з потужним лідером посадите мільярд дерев давай якось через рік. В мене від казочок про світле майбутнє трохи вже підташнює.
Пан Бандерлог! При всем уважении. А вам то что? Хай валят нахрен, мне лично нытье надоело, открыть кордон-и выпхать копняками, валите к чертовой матери.
Кто ХОЧЕТ- тот давно выехал. И выедет. Хоть раком станьте- за 4 года стругануть целенаправленно троих-и к дойчам на отдельную хату и бабло если кроме как полового органа других аргументов нету.
Кстати, таких знаю. А те что поумнее- так третьего достругали и рубят бабло, пока конкуренты с дома нос боятся высунутся.Панами ходят!
шановні модератори, а коли ви оцих осатанівших відправите в бан. очевидно, що вони свідомо пхають антиукраїнську пропаганду.
інший так багато обіцяв, але звісно нікуди не пішов. мав надію, що хоч забанили безстроково - але чомусь ніт. навіть оце - "нехай валять" - це ж теж антиукраїнська пропаганда...
й тепер по факту - серед моїх знайомих ніхто третю дитину під час війни не завів, хоча багато хто має про двоє. й багато хто вже випав, бо за 4 роки старші дітки досягли 18 років. бо діти - це відповідальність, й тому є звісно певна категорія, але гадаю, вона не дуже розповсюджена. а народити дитину та поїхати за кордон - це хіба багато грошей - таких ще менше...
Повідомлень: 11228
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 807 раз.
- Подякували: 1699 раз.
2
4
5
Додано: Суб 03 січ, 2026 17:59
Господар Вельзевула написав:
Думаю, что Трамп договорился с х... по Венесуэле, а те лишь "выражают озабоченность".
А до этого про Асада "договорились" с Путиным ))
Ещё и в Иране протесты ... "договорняк", однозначно )
По факту, Путин опять кинул своих "стороников"
Януковича, Асада, теперь Мадуро.
Востаннє редагувалось pesikot
в Суб 03 січ, 2026 18:04, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлень: 13013
З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
2
2
Додано: Суб 03 січ, 2026 18:02
BIGor написав: budivelnik написав: Banderlog написав:
А візьмем приміром манікюрщицю, що їй тут рішати? Як сина від армії одмазати так в єс нема такої потреби і вища освіта раптом стала в польщах і чехіях доступніша за українську. Що в єс недоступне до чого в нас є доступ через побутову корупцію?
Проблема прокляття ПЕРШОГО покоління....
В нас манікюрниця має де жити....
Якщо манікюрниця переміщається з села в місто України - то в неї є тил (батьки в селі, які то свиню підкинуть , то задітьми подивляться)
А якщо вона переміщається через кордон..
То відразу виникає проблема житла....
Розмір оренди=розміру ЇЇ зарплати , про заощадження мови немає...
Тому вона змушена підпрацьовувати після модного салону або підтираючи зади , або не звертаючи уваги на тих хто лізе їй між ноги....
І така ситуація буде тягнутись до моменту , поки ставки доходів сімї не зрівняються з такимим ж у місцевих..
Тобто Перше покоління - манікюрниці - просто погіршить умови свого життя
друге покоління-буде жити так як жилоб і в Україні
і тільки в третього зявиться шанс жити краще ( при умові що це краще створено першими двома поколіннями)
Це все що треба знати про те де нас немає.
ПС
бувають виключення з правил і море тутешніх захльобюуючись слиною розповість про знайомого(родича) в якого все в шоколаді...
От тільки нюансів два
а - чомусь тих знайомих менше 1% від виїхавших
б - чомусь ніхто з тих хто в шоколаді не пропонує своєї допомоги... може тому що в них в шоколаді насправді на словах?
Можна питання? Ви колись хоч були закордоном?
Можна
НДР , ФРН , Німеччина, Польща, Словаччина, Словенія, Боснія, Чорногорія, Хорватія, Угорщина, Швеція, Греція, Домінікана, Сербія
Повідомлень: 27657
З нами з: 15.01.09
- Подякував: 294 раз.
- Подякували: 3001 раз.
1
1
