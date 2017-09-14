RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 11:56

  Hotab написав:Water
Всі 20 членів екіпажу — це одесити, які закінчили Одеську Морську Академію.

Якщо працює в тіньовому флоті, то мабуть не підпадає під перелік постанови, яка дає право на виїзд?
Принаймні у пілотів тільки світлі контракти дають право. У кого сірі - ті не повертаються, бо більше не виїдуть

Якось питав знайомого капітана, він сказв шо теоретично може повернутись та виїхати взад, але не ризикує.
Мені цікаво чому наповнювачам бюджету валютою, крім моряків, пілотів, неможна виїхать у офіційне відрядження. Не підписаний вигідний контракт, після чого валюти в країні більше не стане.
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 12:01

  sashaqbl написав:
  Water написав:США готуються висунути кримінальні обвинувачення членам екіпажу нафтового танкера Bella 1, який було затримано в Атлантичному океані під прапором РФ.

Про це повідомила генеральний прокурор США Памела Бонді.

Як повідомляють ЗМІ, з 28 членів екіпажу цього танкера, що перевозив нафту з Венесуели та Ірану, 20 – це громадяни України, 6 – громадяни Грузії й 2 – громадяни РФ.

Всі 20 членів екіпажу — це одесити, які закінчили Одеську Морську Академію.

https://ua.news/ua/world/ssha-suditimut ... h-moriakiv

Цікаво, що в той танкер перевозив. не думаю, що заради кількох цистерн з нафтою США 2 тижні переслідували, а Росія висилала субмарину для конвою...

"Єщьо нє вєчєр" (с) ЛАД, наблюдаєм дальшє.
Це не соплі з Міндічем жувать, там впаяють реальні терміни за порушення санкцій, плюс до терміну, якщо шось цікаве перевозили, в купі років 50-80 вийде.
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 12:06

Бачили відео як тернопільський тцкшник Дячук Вадим, знімає впійманого цивільного з розбитим лицем на задньому сидінні і погрожує йому ще раз в"є...ати?
Цей Дячук здоровий 25 річний накачаний амбал, колишній мент, майстер спорту по важкій атлетиці, по обличчю видно що інтелектом не обтяжений.
Пардон я мав на увазі що це важкопоранений в боях, тричі контужений інвалід без ноги, як і більшість "ветеранів" бусиків тцк
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 12:09

  Water написав:
  Hotab написав:Water
Всі 20 членів екіпажу — це одесити, які закінчили Одеську Морську Академію.

Якщо працює в тіньовому флоті, то мабуть не підпадає під перелік постанови, яка дає право на виїзд?
Принаймні у пілотів тільки світлі контракти дають право. У кого сірі - ті не повертаються, бо більше не виїдуть

Якось питав знайомого капітана, він сказв шо теоретично може повернутись та виїхати взад, але не ризикує.
Мені цікаво чому наповнювачам бюджету валютою, крім моряків, пілотів, неможна виїхать у офіційне відрядження. Не підписаний вигідний контракт, після чого валюти в країні більше не стане.

мені теж, чим вони кращі від комбайнерів і викладачів математики?
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 12:10

  ЛАД написав:Water
К вопросу о...
Президент Дональд Трамп заявил, что Венесуэла будет «покупать ТОЛЬКО товары американского производства» на доходы от сделки, в рамках которой страна передаст США до 50 миллионов баррелей нефти.

Це скільки в танкерах, якщо середній танкер перевозе 2 лимона барелей?
Зараз за добу Венесуела постачає лимон барелів.

Але я не зрозумів "К вопросу о...", це до питання чого, єщьо нє вєчєр? US Force вже почали гвалтувать венесуелок, розстрілювать венесуельців, красти їхні унітази, вивозить дітей на Аляску для перевиховання, по містах запускать тисячі КАБів, дронів, балістичних ракет, знищувать електростанції?
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 12:15

  sashaqbl написав:
  Water написав:США готуються висунути кримінальні обвинувачення членам екіпажу нафтового танкера Bella 1, який було затримано в Атлантичному океані під прапором РФ.

Про це повідомила генеральний прокурор США Памела Бонді.

Як повідомляють ЗМІ, з 28 членів екіпажу цього танкера, що перевозив нафту з Венесуели та Ірану, 20 – це громадяни України, 6 – громадяни Грузії й 2 – громадяни РФ.

Всі 20 членів екіпажу — це одесити, які закінчили Одеську Морську Академію.

https://ua.news/ua/world/ssha-suditimut ... h-moriakiv

Цікаво, що в той танкер перевозив. не думаю, що заради кількох цистерн з нафтою США 2 тижні переслідували, а Росія висилала субмарину для конвою...

"пасся" на чужій лужайці (доктрина Монро), портячи дух Анкоріджа
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 12:19

  Water написав:
  ЛАД написав:Water
К вопросу о...
Президент Дональд Трамп заявил, что Венесуэла будет «покупать ТОЛЬКО товары американского производства» на доходы от сделки, в рамках которой страна передаст США до 50 миллионов баррелей нефти.

Це скільки в танкерах, якщо середній танкер перевозе 2 лимона барелей?
Зараз за добу Венесуела постачає лимон барелів.

"постачає лімон", а "викачує" 250 тис., звідки ще 750?
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 12:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Интересно мнение капитана первого ранга Флинта(Продиджи) по поводу тех 20ти наших сограждан на том танкере.
И они явно по возрасту в партячейке мореходки доносы на сокурсников не писали, не успели то время застать, то есть идейно работать на "Славу-с-КПSS"(точнее ФСБ-едросню) врядли могли.
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 12:23

  Vadim_ написав:
  Water написав:
  Hotab написав:[
Якщо працює в тіньовому флоті, то мабуть не підпадає під перелік постанови, яка дає право на виїзд?
Принаймні у пілотів тільки світлі контракти дають право. У кого сірі - ті не повертаються, бо більше не виїдуть

Якось питав знайомого капітана, він сказв шо теоретично може повернутись та виїхати взад, але не ризикує.
Мені цікаво чому наповнювачам бюджету валютою, крім моряків, пілотів, неможна виїхать у офіційне відрядження. Не підписаний вигідний контракт, після чого валюти в країні більше не стане.

мені теж, чим вони кращі від комбайнерів і викладачів математики?

Може тим що комбайнером Вадік стати зміг, а пілотом ні? 😅
  барабашов написав:Интересно мнение капитана первого ранга Флинта(Продиджи) по поводу тех 20ти наших сограждан на том танкере.
И они явно по возрасту в партячейке мореходки доносы на сокурсников не писали, не успели то время застать, то есть идейно работать на "Славу-с-КПSS"(точнее ФСБ-едросню) врядли могли.

Не кажіть ніхто барабашову, що ФСБ і Венесуела трохи в різних кінцях світу. А чим ДО них займалось це судно, одеситів не обовʼязково має цікавити
