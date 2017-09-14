|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 03 січ, 2026 18:06
Господар Вельзевула написав: Schmit написав:
Не вдалось Трампу домовитись з мадурою, щоб сам пішов. Довелось ось так.
З ким іще Трамп не може домовитись?, хто ж наступний?
Слава Трампу і НАБУ.
Очень красиво сделал. Молодец.
Но по Тредсу гуляет видео с жириком, где тот предсказывает, что Трампу помогут с Венесуэлой,а им- "решить украинский вопрос".
Жирик довольно точно предсказывал явления и некоторые даты.
Думаю, что Трамп договорился с х... по Венесуэле, а те лишь "выражают озабоченность".
А як же ціна за бочку? Жирік те плів ще як у рф була вторая армія міра, а зараз...
То ж не думаю, у х... зараз не той рівень, щоб США погоджували з ним такі речі. З Сі - можливо, але не з х...
Повідомлень: 5342
З нами з: 08.09.09
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 277 раз.
Додано: Суб 03 січ, 2026 18:06
Banderlog написав: budivelnik написав:
А якщо вона переміщається через кордон..
То відразу виникає проблема житла....
Це все що треба знати про те де нас немає.
ПС
бувають виключення з правил і море тутешніх захльобюуючись слиною розповість про знайомого(родича) в якого все в шоколаді...
От тільки нюансів два
а - чомусь тих знайомих менше 1% від виїхавших
б - чомусь ніхто з тих хто в шоколаді не пропонує своєї допомоги... може тому що в них в шоколаді насправді на словах?
І тут загадка, чомусь ЇХАТИ ПРОДОВЖУЮТЬ. Ваші казочки як потік розвернеться лишіть хоча б до моменту коли виїдуть всі охочі.
Якесь дивно /дурно/тупе запитання.
Дивного в тому що ПІД час четвертого року гарячої фази війни країну залишає населення вибираючи місця куди не долітають бомби....
Для мене це не дивно..
А от чому , коли кордони БУЛИ відкриті + ввели безвізове пересування - виїхало МЕНШЕ ніж зараз - ти собі питання задавав?
Може якраз тому що я описував?
budivelnik
-
-
Повідомлень: 27657
З нами з: 15.01.09
- Подякував: 294 раз.
- Подякували: 3001 раз.
1
1
Додано: Суб 03 січ, 2026 18:08
fox767676 написав:
Обратите внимание на характерные признаки гибридизации рязано-окских гаплогруп с ашкеназко-днепровскими - духовный нигилизм и дегуманизация сограждан на социал-дарвинистской почве. "Настругать" в отношение самого светлого что есть у человечества. "Натругали" уже "господарников"- догрызают страну как клопы
Вы,пожалуй,единственный хейтер которого я читаю с интересом и удовольствием.
Точнее вообще читаю,начнем с того.
А все благодаря художественному слогу, ибо лучше с умным потерять чем с дураком найти.
Хотя я речи вашей-вращенье придавал,вокруг оси,коей являлся мой детородный орган
Господар Вельзевула
-
-
Повідомлень: 1107
З нами з: 11.09.24
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 46 раз.
Додано: Суб 03 січ, 2026 18:10
Banderlog написав:
Наперед знаю що пан будівельник почне про ефективність праці, но чогось виходить, що в польщі труд українського дальнобойщика чи манікюрщиці різко стає ефективніший ніж в Україні.
Це розповсюджена маніпуляція....
Ти не порівнюй валюти..
Ти порівнюй години праці і отримані блага .. в одній і тій самій країні.
Тобто
Скільки треба працювати в Україні на квиток в громадському транспорті вартістю в 0,5 долара ? 30 хвилин ?
А скільки треба працювати в Німеччині на квиток в громадському транспорті вартістю в 3 євро? 20 хвилин
Те саме про послуги перукаря, чи комунальні послуги..
Тому не треба казки про манну небесну за кордоном розповідати
budivelnik
-
-
Повідомлень: 27657
З нами з: 15.01.09
- Подякував: 294 раз.
- Подякували: 3001 раз.
1
1
Додано: Суб 03 січ, 2026 18:14
Господар Вельзевула написав: fox767676 написав:
Обратите внимание на характерные признаки гибридизации рязано-окских гаплогруп с ашкеназко-днепровскими - духовный нигилизм и дегуманизация сограждан на социал-дарвинистской почве. "Настругать" в отношение самого светлого что есть у человечества. "Натругали" уже "господарников"- догрызают страну как клопы
Вы,пожалуй,единственный хейтер которого я читаю с интересом и удовольствием.
Точнее вообще читаю,начнем с того.
А все благодаря художественному слогу, ибо лучше с умным потерять чем с дураком найти.
Хотя я речи вашей-вращенье придавал,вокруг оси,коей являлся мой детородный орган
Господь завещал возлюбить "хейтеров" вашиъ как самого себя,
а Император Петр Алексеевич - кланяться им за науку
Cфокусируйтесь пока на славнях Трампу и геройским ребятам из НАБУ
это более-менее получается
А вот кто меч социал-дарвинизма выймет из ножен, тот от этого меча и погибнет
fox767676
-
-
Повідомлень: 5043
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 430 раз.
- Подякували: 211 раз.
Додано: Суб 03 січ, 2026 18:17
budivelnik написав: Banderlog написав:
Наперед знаю що пан будівельник почне про ефективність праці, но чогось виходить, що в польщі труд українського дальнобойщика чи манікюрщиці різко стає ефективніший ніж в Україні.
Це розповсюджена маніпуляція....
Ти не порівнюй валюти..
Ти порівнюй години праці і отримані блага .. в одній і тій самій країні.
Тобто
Скільки треба працювати в Україні на квиток в громадському транспорті вартістю в 0,5 долара ? 30 хвилин ?
А скільки треба працювати в Німеччині на квиток в громадському транспорті вартістю в 3 євро? 20 хвилин
Те саме про послуги перукаря, чи комунальні послуги..
Тому не треба казки про манну небесну за кордоном розповідати
Так Banderlog, бере закордоні доходи ділить на українські витрати ... і у нього все в ажурі
Така схема була чудова для заробітчан
Він це бачив і запам"ятав.
Забуваючі просту суть, що коли ти за кордоном постійно, то потрібно закордоні доходи ділити на закордоні витрати
І там вже не зовсім в ажурі
pesikot
-
-
Повідомлень: 13013
З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
2
2
Додано: Суб 03 січ, 2026 18:20
Господар Вельзевула написав:
Пан Бандерлог! При всем уважении. А вам то что? Хай валят нахрен, мне лично нытье надоело, открыть кордон-и выпхать копняками, валите к чертовой матери.
а за шо тоді воюєм ?
якщо хтось рішить валити в росію то теж ? Хай валять?
Ніякого ниття нема. Є пропагандистська брехня.
Banderlog
-
-
Повідомлень: 4335
З нами з: 24.06.14
- Подякував: 122 раз.
- Подякували: 111 раз.
2
1
Додано: Суб 03 січ, 2026 18:20
fox767676 написав:
Господь завещал возлюбить "хейтеров" вашиъ как самого себя,
а Император Петр Алексеевич - кланяться им за науку
Cфокусируйтесь пока на славнях Трампу и геройским ребятам из НАБУ
это более-менее получается
А вот кто меч социал-дарвинизма выймет из ножен, тот от этого меча и погибнет
Госпидя ... какой идиот ... зачем его только из больницы выпустили ...
pesikot
-
-
Повідомлень: 13013
З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
2
2
Додано: Суб 03 січ, 2026 18:21
Господар Вельзевула написав: Schmit написав:
Не вдалось Трампу домовитись з мадурою, щоб сам пішов. Довелось ось так.
З ким іще Трамп не може домовитись?, хто ж наступний?
Слава Трампу і НАБУ.
Очень красиво сделал. Молодец.
Но по Тредсу гуляет видео с жириком, где тот предсказывает, что Трампу помогут с Венесуэлой,а им- "решить украинский вопрос".
Жирик довольно точно предсказывал явления и некоторые даты.
Думаю, что Трамп договорился с х... по Венесуэле, а те лишь "выражают озабоченность".
і у нас викрадуть?
flyman
-
-
Повідомлень: 41988
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1622 раз.
- Подякували: 2871 раз.
1
4
