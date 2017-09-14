RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16393163941639516396>
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 09:17

  ЛАД написав:
  Hotab написав:Доречі оце перевантаження нафти десь у морі з судна на судно , може матросікі про це не знають?)
Но если матрос в открытом море видит перезагрузку, что он может/должен делать?

Такому москалику тупо не продадуть легальне паливо, тому бункеровку вони роблять нелегально нелегальним паливом. В них це окремий бізнес від виробництва до доставки. Там не то шо не знать, там спєцом все робиться, звісно всі знають шо й як.
Water
 
Повідомлень: 3763
З нами з: 06.03.12
Подякував: 68 раз.
Подякували: 253 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 09:25

  Hotab написав:ЛАД
Гепард" предназначен для непосредственного прикрытия сухопутных войск, т.е. он и должен стоять на передовой. Если он проживёт всего 2 часа, так зачем он вообще нужен?


Його розробляли коли про fpv уяви не мали. Сьогодні це прекрасна зброя прикриття тилу від шахедів. Але не здатна прожити біля ЛБЗ

Я, кстати, не очень понимаю разговоры о "теневом флоте" и его необходимость для РФ


Легальний флот не моде возити нафту дорожче цінової стелі. Тіньовий (вимкнений трансподер, страховка невідомо чия якщо взагалі є, судна не відповідають нормам) возить

А ловят танкеры с венесуэльской нефтью,

Може тому що в тій частині півкулі у США є можливість кошмарити тіньовий флот, а в іншій -ні?
Але флот цей той самий.


припускаю, що флот США здатен кошмарити Персидський (Persian Gulf) і перекрити Балтійське море для експорту російської нафти (достатньо два корабля в протоці Скагерак і Великий Бельт)
чому США досі це не зробили? це розподіл світу по типу договорняка, Венесуєла -це наша півкуля планети і ми будемо доїти цю корову, а ваша півкуля(рф) це ринок збиту Індія і Китай.
Сенатор Грем: Трамп дав "зелене світло" двопартійному законопроєкту про санкції проти РФ
побачимо як швидко закон запрацює, і чи Трамп його підпише після прийняття обома палатами, чи це тільки для шантажу друга Пу.
Якщо США забеспечять виконання закону о санкція від 100 до 500%, то у пу за 2-3 місяця закінчаться гроші на війну.
prodigy
 
Повідомлень: 13014
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3377 раз.
Подякували: 3360 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 09:26

  d44 написав:. Ладно, закрили тему, Бандерлог ясно написав по відношенню війскового до цивільних. Це цивільному гинути за так можна, а війсковому ні. А спитаєш - якже так б..ть, тиж герой, збивай - та не получілось :mrgreen: Але сосісони наперед :)

Тут вже так вийшло, хєрових героїв забусярили, доведеться вам самому, геройствувати за сосісони. Сосісонів вистачає , котів годуєм. то і вам дадуть. І форму нову нефігову.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4382
З нами з: 24.06.14
Подякував: 122 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 09:35

  Water написав:
  ЛАД написав:
  Hotab написав:Доречі оце перевантаження нафти десь у морі з судна на судно , може матросікі про це не знають?)
Но если матрос в открытом море видит перезагрузку, что он может/должен делать?

Такому москалику тупо не продадуть легальне паливо, тому бункеровку вони роблять нелегально нелегальним паливом. В них це окремий бізнес від виробництва до доставки. Там не то шо не знать, там спєцом все робиться, звісно всі знають шо й як.


STS (ship to ship) operations -перевантаження нафти в морі, це загальна практика для великих танкерів, яка існує понад 40 років
як приклад: на якірній стоянці порту Луанда стоїть танкер на 400+к рег.тон,
до нього кожні 3 дні швартується танкер на 150-250 рег.тон і наповнює його нафтою (тобто танкер-це плавуча база для зберігання нафти), вони роками не використовують головний двигун(тільки працюють ДГ для забезпечення енергією потужні насоси для перекачки нафти), з самого порту до танкера швартується танкер(бункерувальник), він бере десь умовно 40к тон нафти і перевозить до портового терміналу, звідки по трубопроводу нафта йде на НПЗ (для виготовлення пензіну, диз.палива та інше)
prodigy
 
Повідомлень: 13014
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3377 раз.
Подякували: 3360 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 09:50

  prodigy написав: тобто якби вони були пряморукі,то швидко знищили всі військові об'єкти? так?

прямые руки обычно привязаны к адекватной голове, тобто нападения бы не было.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 1274
З нами з: 10.10.12
Подякував: 43 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 09:59

Інтимні послуги на фронті

  Banderlog написав:
  d44 написав:. Ладно, закрили тему, Бандерлог ясно написав по відношенню війскового до цивільних. Це цивільному гинути за так можна, а війсковому ні. А спитаєш - якже так б..ть, тиж герой, збивай - та не получілось :mrgreen: Але сосісони наперед :)

Тут вже так вийшло, хєрових героїв забусярили, доведеться вам самому, геройствувати за сосісони. Сосісонів вистачає , котів годуєм. то і вам дадуть. І форму нову нефігову.

Я йому розказував але. Багато військові пʼють кави і нічого не роблять в твоїй прифронтовій Сумщині? Підміни, покажи як треба. Дивно ж, завидна робота, а черги чомусь нема


На тобі))

https://life.pravda.com.ua/society/yak- ... nOyIL8PLfg
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17546
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2557 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 10:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

шо орешніком вгатили у львові? щось наші не пишуть, знову по помийках лазить


а всетаки писали
Більче-Волицько-Угерському підземному сховищу газу
BeneFuckTor
 
Повідомлень: 417
З нами з: 21.11.19
Подякував: 265 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 11:05

  prodigy написав:Тьоркі за Венесуєлу тривають з 2014р.Чому загострення саме в останні місяці-маленька победоносна війна дуже потрібна Трампу саме зараз.

Та хватить усі війни на світі пояснювати "маленькою победоносною війною". Таке враження що інших причин війн нема, тільки ця.
  prodigy написав:Обіцянки Трампа поліпшити економіку США не стискаються з реальністю, тарифні війни дали профіт перші місяці, а потім коли головний імпортер ввів дзеркальні тарифи-ціни в США підскочили не тільки на товари і на сировину.

Це абсолютна брехня.
Ось основні факти:
-У 2025 фіскальному році США отримали рекордні $195 млрд від митних зборів, що в більше ніж 250% більше, ніж у 2024 році.
-За даними Treasury Department, за 2025 рік зібрано приблизно $133–150 млрд, що приблизно в двічі–тричі більше, ніж у попередньому році.
-У місяць (липень 2025) США зібрали близько $27–28 млрд тарифних платежів, що теж значно вище, ніж у 2024 році, коли в місяць отримували близько $6–8 млрд.

Такі суми стали дуже великим джерелом доходу для федерального бюджету, порівняно з історичними показниками, коли тарифні надходження були невеликою частиною бюджету.

Ціни напевно зросли. Ну це логічно. Грошей з повітря не буває. Але тарифи - це для отримання грошей в бюджет, а не для покращення життя американців.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7223
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 11:19

  BeneFuckTor написав:шо орешніком вгатили у львові? щось наші не пишуть, знову по помийках лазить

Наші ще зранку писали, я наводив посилання
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13066
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 11:20

  Hotab написав:Доречі оце перевантаження нафти десь у морі з судна на судно , може матросікі про це не знають?)

Є не підтверджена думка, що на одному з танкерів був Рубікон під виглядом матросікав в трусіках...
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6115
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 16393163941639516396>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 186765
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 387673
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1090894
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.