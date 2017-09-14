Додано: Суб 03 січ, 2026 23:14

Сибарит написав: Да, первому поколению иммигрантов тяжелее из-за более позднего старта, но уже у второго возможности на уровне аборигенов.

Да, первому поколению иммигрантов тяжелее из-за более позднего старта, но уже у второго возможности на уровне аборигенов.

Сибарит написав: Люди живут для себя, а не ради чьего-то светлого будущего. Люди живут для себя, а не ради чьего-то светлого будущего.

Отже1 Якщо ти в першому поколінні- то тобі нефіг суватись за бугор для покращення власного життя - саме це я писав, саме це Ви підтвердили.2 Гробити своє життя , щоб діти отримали старт на рівні аборигенів(найнижчий прошарок суспільства) - тоді може краще нікуди не виїзжаючи створити для дітей ТУТ умови як для основного прошарку суспільства, як-не-як а якісь соціальні звязки+5% все одно прорвались наверх ( а в цих 5% можуть бути як Ваші однокласники/одногрупники/сусіди... так і білш близькі для Вас особи (перше кохання чи ще щось подібне)От і виходитьПертись за кордон для покращення життя можна тільки в тому випадку якщоабоа - все вже є і треба просто мати можливість витратитиабоб - тебе запросили бо володієш якоюсь специфічною професією навикамиабов - хочеш покласти ДВА покоління на алтар красивого майбутнього ТРЕТЬОГОвсе, інших варіантів я не бачу.ПСє ще варіантМій - переоцінка власних силабоНедооцінка ситуації в Україні ( як не як а розвал совка+Майдан 2004 + Майдан 2013(2014)+ Війна 2014-по сьогодні, + епідемія ковід) не дала мені повноцінно скористатись результатами СВОЄЇ праці, але дозволить моїм дітям скористатись результатами моєї праці, тобто я ПОЧИНАВ працювати РОЗРАХОВУЮЧИ встигнути скористатись результатами того що зробив.... а не задля світлого майбутнього нащадківа вийшло що фактично працював ради них , ботому й не міг зупинитись , бо