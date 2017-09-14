Додано: Нед 04 січ, 2026 21:11

candle645 написав: budivelnik написав: _hunter написав: порядочно ли писать "обеспечивает ЗСУ". Или чуть правильнее будет "является одним из миллионов обеспечителей"? порядочно ли писать "обеспечивает ЗСУ". Или чуть правильнее будет "является одним из миллионов обеспечителей"? В залежності від того як забезпечує...

Бо ти також напевно хоч раз кудись 100 грн задонатив, а тому фраза

один з мільйонів - рівняє мій мільйон в рік з твоїми 100 гривнями...

Тому

Я писати -можу

Саме заткнись - ті хто в ЗСУ "донатять" найцінніше - свій час, свободу та безпеку. Навіть час десятків тисяч із мобілізованих вартує понад $30/година і відповідно в найтяжчих випадках - понад $30 000 в місяць, що більше ніж ти та твої сини-ухилянти разом взяті сплачують податків та "донатів" в рік.

Ти мене порівнюєш з барабашовим і х...?Я можу заткнутись і стати з своїми дітьми на їх сторону...Але чи не прийдеться тобі ВЖЕ ЗАВТРА подохнути з голоду Чи не прийдеться тобі ЗАВТРА шукати не водія на авто , а носити на горбу замість того авто на якого ти шукаєш водія?Чи доходить до тебе , що ТВОЇ 30 доларів за ГОДИНУ , це те що я відірвав від своєї сімї перевівши її на 10 долар/день на особу.. хоча так само міг би витрачати 30 доларів /годлина в куршавелів.ТомуЗАТКНИСЬ якщо ти не розумієш ЗВІДКИ в тебе ті 30 доларів....ПСВзагалі згадай долярчикати зараз дуже на нього схожий..той також відкривав пельку на того хто його годував, але його годували з 2014, а він повернувшись додому все одно продовжив гавкати на тих хто його годував, а сам при цьому так і не навчився заробивши 100 одиниць - 30 віддати гетьманцевим, і 30 віддати напряму в окопи....