Додано: Пон 05 січ, 2026 12:32

ЛАД написав: Да-а, подготовку ИРПпИ не пропьёшь.

Хотя вы уже этот уровень перещеголяли и приближаетесь к уровню Геббельса.



1. В агрессии раша виновата. Против Украины. К агрессии США против Венесуэлы она не имеет никакого отношения.

2. Я вам уже напоминал историю - агрессия Ирака против Кувейта была в августе 1990. И претензии Ирака были очень похожи на нынешние претензии США к Венесуэле - "они добывают нашу нефть". И, кстати, далеко не все были против Ирака - например, Иордания и Йемен поддержали захват Кувейта.

И освобождён Кувейт был в результате операций "Буря в пустыне" (17 января — 24 февраля 1991) и "Сабля пустыни" (24 февраля — 28 февраля 1991) уже к 1 марта 1991.

Окончательный разгром Ирака и ликвидация режима Саддама Хусейна состоялись уже весной 2003 и о Кувейте уже никто особо не вспоминал. Говорили об ОМП и "причастности к организации и финансировании международного терроризма". Оба обвинения подтверждений не нашли.

3. Наркотики в Венесуэле є.

Но не только в Венесуэле. В том же Афгане тоже были. Но в Афгане нет нефти.

Ну и наркотики вряд ли можно считать оправданием агрессии против страны.

4 "підстави" слово неоднозначное.

Здесь уже когда-то обсуждали разницу между поводом и причиной.

Когда есть причина, повод находится всегда.

Трамп нашёл повод в наркотиках, Путин в "освобождении Донбасса от гнёта бандеровцев".

Но и то, и другое никак не оправдывается "международными законами". И в отличие от Ирака в 1991 не было никаких резолюций ООН, оправдывающих агрессию.

Агрессия США против Венесуэлы ничем не отличается от агрессии РФ против нас.

То, что мы поддержали США, понятно. Выступать против них нам сейчас явно не с руки.

Но ваше оправдание оправдание американской агрессии явное двуличие.

Когда выгодно, можно/нужно вспомнить о "международных законах". Когда хочется, можно сделать вид, что никаких нарушений нет.

У меня такое впечатление, что ЛАД не в Харькове находится, а где-то на канарах, где не летают Искандеры баллистические.Поэтому предоставлю разъяснения касательно нарративов кремлевской пропаганды, озвученных ЛАДом. Для конкретизации их выделил выше красным цветом.Нападение кремля на Украину является прямой причиной военной операции Вашингтона против Венесуэлы. Мадуро сверхактивно помогал кремлю обходить санкции, при этом территориально находясь прямо под боком у США. Это приблизительно как нагло открыть наркопритон в том же здании, где расположена полиция. Кремль нелегально поставлял Мадуро нефть, которую он перепродавал как венесуэльскую в США. В контексте масштабных санкций против росии и ее партнеров, потрясших всю мировую экономику, деятельность Мадуро в глазах США выглядело как растление малолетних по меньшей мере. Идем дальше.Всем, думаю, известно о том, что мир сейчас находится под угрозой почти полного уничтожения из-за нахождения мощного ядерного оружия в руках кремлевского гитлера, психическое состояние которого вызывает опасения не только у психиатров. Поэтому война против нынешнего кремля со стороны НАТО, Китая, США, Японии или, например, Великобритании запрещена. Правильный способ спасти мир это не всем понятная многоходовочка против кремля, цель которой избавление мира от гитлера и его свиты руками россиян, что безопаснее для мира больше всего. Но россияне, как всем известно, ослеплены более чем 20-летней агрессивной пропагандой кремля, плюс к этому имперское наследие СССР. Поэтому глаза россиянам нужно раскрывать системно и постоянно. И эта 3 часовая успешная операция Вашингтона против Мадуро и почти 4-х летний кровавый пи** кремля против Зеленского без признаков завершения дают всем повод для сравнения. Выводы сделают все, а главное они будут однозначными. Непреодолимое желание российского народа в том числе их олигархов закончить пи** будет сдерживаться только страхом ответственности у гитлера. Ну, а страх этот лечится известными способами. Примеров исторических полно.Будет потом период торгов и выбора подходящей кандидатуры на спасителя росии. Он точно будет из числа сотрудников ФСБ и скорее всего сейчас занимает какой-то немаленький пост.Как результат в росии появится новый Горбачев 2.0, он будет лучше и сильнее первого. Его политические мемы будут связаны с развитием экономики России после завершения войны, с избавления страны от экономических санкций. Конечно же он добьется успехов, так как после потери европейского рынка для Газпрома, потери 37% НПЗ, потери крутого импортера контрабандной российской нефти экономическое состояние росии в ближайший год приблизится к состоянию 1997-2002 года.Почему оправдание СВО против Венесуэлы не двуличие со стороны украинцев? Почти 4 года идет война против Украины, в результате которой кремлем и его союзниками были преступно попраны все международные нормы и правила, нормы мирного человеческого сосуществования. Они преступники, которые выбрали свой путь и теперь пожинают свои плоды за счет аналогичных действий против них самих. Не будет и не должен полицейский проявлять какую либо человечность против пособников убийцы детей!