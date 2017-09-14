|
Додано: Пон 05 січ, 2026 15:08
_hunter написав:
собрался ты соревноваться - так соревнуйся с соревнующимися. Про Forbes я даже не говорю, про Forbes 500 Украина - тоже. Но хоть в каком-нить Вєчірній Вістник Львова 10000 ты есть?
Ясно
Дурник, який потрапив на 39 999 999 місце, оправдує себе тим що хтось не потрапив на 500 з 40 000 000
чи на 10 000 з 1 000 000
Але цей хтось переміг 38 000 000
і потрапив у 2 000 000
Тому в нас з тобою різні бачення
ти задоволений подачкою в 500 ойро яке витрачаєш на генерацію ойро у власне лайно
я задоволений своєю можливість ВІДДАВАТИ 2000 ойро в місяць яка витрачається на перетворення педераційників в лайно...
І там і там - генерація лайна....
От тільки як на мене
мій варіант корисніший
Додано: Пон 05 січ, 2026 15:09
ЛАД написав:
В лютому 2022 в Україну заходили біларуські війська?
в лютому ЧЕРЕЗ білорусію заходили педераційні війська
так само як зараз через білорусію летять шахеди
Додано: Пон 05 січ, 2026 15:12
_hunter написав:
Но хотя бы в Вєчірній вістник Львова ты попал?
як все запущено..
спробую примітивніше
Отже якщо я відпердолив твою подружку, але при цьому вона не королева красоти всесвіту - то я нічого не досяг?
і як ти тоді будеш з цим жити? шукати іншу, але якщо знайдена знову не королева і знову я....
Додано: Пон 05 січ, 2026 15:15
ЛАД написав: Hotab написав: andrijk777 написав:
[
По якому факту? Можна цей факт озвучити.
Білорусь не воює проти України і у військовому плані прямо не помагає РФ - це факт.
Як швидко забув лютий 22
В лютому 2022 в Україну заходили біларуські війська?
А лише саме «вхід білоруських військ» є фактором?
А примус ЗСУ і досі тримати війська вздовж кордону з Білоруссю, то не враховується як постійна загроза збоку Білорусі?
Додано: Пон 05 січ, 2026 15:18
_hunter написав: budivelnik написав: _hunter написав:
собрался ты соревноваться - так соревнуйся с соревнующимися. Про Forbes я даже не говорю, про Forbes 500 Украина - тоже. Но хоть в каком-нить Вєчірній Вістник Львова 10000 ты есть?
оправдує себе тим що хтось не потрапив на 500 з 40 000 000
Ты снова не понял
-- человек, который просто мимо проходил - искренне недоумевает постоянному яканью "бегуна" сельского клуба марафонцев - который даже в отбор на отбор в отборы не попал
Считаешь себя проффесиональным бегуном - показывай результат на Олимпиаде. А не рассказывай, что сотню старушек обогнал
1 А ти в курсі що відбір на Олімпіаду починається ПІСЛЯ виграшу сільського марафону ?
Тому той хто задумується про Олімпіаду, але ще НЕ ВИГРАВ сільський марафон - той з подякою прочитає методи підготовки....
2 І тепер трошки про рівень...
Я виграв не сільський і навіть не містечковий..
Я програв половині столичного , при цьому вигравши у другої половини столичного+всі обласні/районні/сільські..
Так щоб тобі легше було розуміти масштабність...
Правда ти ще навіть не стартував в домашньому....
Додано: Пон 05 січ, 2026 15:20
budivelnik
Правда ти ще навіть не стартував в домашньому....
Він глядач по телевізору з бокалом баварського на гуманітарному дивані від шольца з криками «Фу, та всі так можуть!» 😅
Додано: Пон 05 січ, 2026 15:21
Faceless написав: ЛАД написав: Faceless написав:
-----------------------------Banderlog
........
хіба грузія і білорусь окуповані? Да , вони не в нато і не в єс. Але і ми не в нато і не в єс.
-----------------------------
Окуповані по факту. В них немає власної внутрішньої і зовнішньої політики
Финляндия тоже 40 с лишним лет была "окупована"?
То було давно і з сьогоднішніх матеріалів оцінити тодішній реальний стан речей складно. Втім, я можу припустити, що у тодішньої Фінляндії було більше свободи і самостійності
- в Білорусі кишеньковий "президент"-диктатор
- силовики в Білорусі фактично обслуговують і інтереси рф
- через Білорусь війська, озброєння, ракети і дрони літали і літають як у себе вдома
- культурна політика Білорусі повністю підпорядковується "руському міру". Не знаю чи досі так, донедавна кількість книжок білоруською, виданих в Україні, була більшою за кількість, виданих в Білорусі
Не зовсім кишеньковий, але свій.
Чиї інтереси обслуговують силовики, не знаю, але в першу чергу інтереси того самого "кишенькового президента".
Війська йдуть, літаки літають, але біларуси не воююють в Україні.
Культурною політикою нехай переймаються самі біларуси. Навряд чи їм Путін забороняє видавати книжки біларуською.
- в Сакартвело президент тепер просто формальна фігура, на яку поставили повністю контрольованого клоуна
- Сакартвело не просто "враховує російські інтереси", вони буквально копіюють російське законодавство, як ото про "іноагентів".
В Німеччині (і не тільки) президент теж "просто формальна фігура". То й що?
Вони копіюють російське законодавство самі чи їх до цього тось примущує? Начебто, самі. То які питання?
А насчёт Финляндии это уже просто отговорки.
Додано: Пон 05 січ, 2026 15:23
Hotab написав: andrijk777 написав: Faceless написав:
Окуповані по факту. В них немає власної внутрішньої і зовнішньої політики
По якому факту? Можна цей факт озвучити.
Білорусь не воює проти України і у військовому плані прямо не помагає РФ - це факт.
Як швидко забув лютий 22
Я не забув.
Так - в лютому 22 був факт допомоги(надання проходу військам) РФ.
Але цього дуже мало щоб говорити про окупацію. Якщо б таких фактів було десятки(це за десятки років) - тоді б можна було б стверджувати "окупація".
Прохід військ через свою територію може надати будь-яка держава іншій державі, це означає дружні стосунки, а аж ніяк не "окупацію".
_hunter написав:
ты по дороге на запись дыхалку сбил.
Ти уявляєш
Я з збитою дихалкою помножив на нуль 38 000 000 таких бігунів як ти..
А уяви що б я з вами зробив маючи нормальну дихалку ?
Додано: Пон 05 січ, 2026 15:34
_hunter написав:
А так никто даже по меркам украинского Forbes
Два питання
1 Скільки людей з Форбс 1000 України просто так тебе пробували вчити (або хочаб поділились частинкою своїх знань) -?
2 Якщо відповідь на перше питання - ЖОДЕН..
То тепер ти розумієш чого тупий як пробка?
В тебе відсутні знання зрозуміти що кажуть люди з списку Форбс , але амбіції не дозволяють слухатись тих хто може тобі на твоєму рівні хоч щось пояснити.
От і виходить
Чого дурний - бо бідний
Чого бідний - бо дурний....
