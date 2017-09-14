|
Додано: Пон 05 січ, 2026 18:40
Господар Вельзевула написав:
За викрадення Мадуро все рады, потому что половина надеется, что Трамп украдет х...,а вторая половина-блазня
Я же думаю что это все договорняк, и Трамп начнет раздавать люлей в своей части мира, покинув нас напризволяще.
Щодо х... - кишка тонка. Якщо в тебе є ядерна зброя - Трамп ссить хоч щось робити. Є приклад Кіма.
Щодо Зеленського - теж трошки кишка тонка. Трампу для цього надо плацдарм - тобто потрібна підтримка союзників, Європа на це не піде, потрібно створити достатній тиск, щоб серед військового керівництва створилась опозиція Зеленському, яка допоможе його викрасти. Бо я не вірю що у Венесуелі була чисто військова операція. Більш ніж впевнений, що місцеві військові надали згоду на викрадення Мадуро. Інакше б транспортні вертольоти не літали так над Каракасом.
Тому вангую, що далі знову полізуть до Ірану.
Повідомлень: 2465
З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
Додано: Пон 05 січ, 2026 18:51
sashaqbl написав: Господар Вельзевула написав:
За викрадення Мадуро все рады, потому что половина надеется, что Трамп украдет х...,а вторая половина-блазня
Я же думаю что это все договорняк, и Трамп начнет раздавать люлей в своей части мира, покинув нас напризволяще.
Щодо х... - кишка тонка. Якщо в тебе є ядерна зброя - Трамп ссить хоч щось робити. Є приклад Кіма.
Щодо Зеленського - теж трошки кишка тонка. Трампу для цього надо плацдарм - тобто потрібна підтримка союзників, Європа на це не піде, потрібно створити достатній тиск, щоб серед військового керівництва створилась опозиція Зеленському, яка допоможе його викрасти.
Хіба Зеленський був наркоторгівцем ? Щоб його викрадати
Я розумію, що тобі не подобається Зеленський, як і мені
Але писати маєчню, то вже занадто
Повідомлень: 13045
З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
Додано: Пон 05 січ, 2026 19:07
ЛАД написав:
Знаю женщину. Ах... какая патриотка. На словах.
Но у неё 2 сына. Оба более чем призывного возраста (примерно 40 лет). Один, не знаю точно уж каким образом, сбежал из Украины в самом начале войны летом 2022, второй в Украине, но всячески уклоняется от мобилизации.
И она радуется этому, не видя никакого противоречия со своим патриотизмом.
В тебе вже ум за разум заскочив?
Якщо сину 40 - то жінці 60+
Повязувати патріотизм жінки 60+ з діями дитини 40....-це різні сімї.
Чи ти звик що в комуніста вся сімя має бути комуністичною бо інакше партквиток треба покласти.
Повідомлень: 27695
З нами з: 15.01.09
- Подякував: 294 раз.
- Подякували: 3001 раз.
Додано: Пон 05 січ, 2026 19:14
budivelnik написав: ЛАД написав:
Знаю женщину. Ах... какая патриотка. На словах.
Но у неё 2 сына. Оба более чем призывного возраста (примерно 40 лет). Один, не знаю точно уж каким образом, сбежал из Украины в самом начале войны летом 2022, второй в Украине, но всячески уклоняется от мобилизации.
И она радуется этому, не видя никакого противоречия со своим патриотизмом.
В тебе вже ум за разум заскочив?
Якщо сину 40 - то жінці 60+
Повязувати патріотизм жінки 60+ з діями дитини 40....-це різні сімї.
Чи ти звик що в комуніста вся сімя має бути комуністичною бо інакше партквиток треба покласти.
У ЛАДа, як справжнього патріота РФ - доньки за кордоном і це не в РФ
Для доньок він хоче, щоб вони були на Заході, для нас він хоче - щоб ми були в РФії )
Повідомлень: 13045
З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
Додано: Пон 05 січ, 2026 19:18
Господар Вельзевула написав: ЛАД написав:
И, кстати, посты барабашова меня не вдохновляют, но откуда следует, что он в Стамбуле?
А это большой секрет,который я давно пытаюсь выведать.
Отрицания тоже нет,следует заметить.
.............
Вчера он, вроде, на ваш вопрос прямо ответил, что это неправда.
Сейчас, правда, ваш вопрос есть, а его ответ... исчез.
Повідомлень: 38134
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5382 раз.
- Подякували: 4878 раз.
Додано: Пон 05 січ, 2026 19:21
budivelnik написав: ЛАД написав:
Знаю женщину. Ах... какая патриотка. На словах.
Но у неё 2 сына. Оба более чем призывного возраста (примерно 40 лет). Один, не знаю точно уж каким образом, сбежал из Украины в самом начале войны летом 2022, второй в Украине, но всячески уклоняется от мобилизации.И она радуется этому, не видя никакого противоречия со своим патриотизмом.
Якщо сину 40 - то жінці 60+
Повязувати патріотизм жінки 60+ з діями дитини 40....-це різні сімї.
Семьи-то разные - но радость-то от "ухылянтства" - у патриотыни
Но мы снова возвращаемся к старому вопросу: "должны ли во время ВП иметь право голоса не военнообязанные граждане?"...
Повідомлень: 11256
З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
Додано: Пон 05 січ, 2026 19:23
budivelnik написав: ЛАД написав:
Знаю женщину. Ах... какая патриотка. На словах.
Но у неё 2 сына. Оба более чем призывного возраста (примерно 40 лет). Один, не знаю точно уж каким образом, сбежал из Украины в самом начале войны летом 2022, второй в Украине, но всячески уклоняется от мобилизации.
И она радуется этому, не видя никакого противоречия со своим патриотизмом.
В тебе вже ум за разум заскочив?
Якщо сину 40 - то жінці 60+
Повязувати патріотизм жінки 60+ з діями дитини 40....-це різні сімї.
Чи ти звик що в комуніста вся сімя має бути комуністичною бо інакше партквиток треба покласти.
У вас, похоже, и заскакивать нечему.
Я не пов'язую патріотизм жінки 60+ з діями дитини 40, я пов'язую її патріотизм с её радостью, что один сын сбежал за границу (думаю, за деньги), а второму удаётся отпетлять от армии.
Повідомлень: 38134
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5382 раз.
- Подякували: 4878 раз.
Додано: Пон 05 січ, 2026 19:25
_hunter написав:
Но мы снова возвращаемся к старому вопросу: "должны ли во время ВП иметь право голоса не военнообязанные граждане?"...
Навіщо ставити питання для короткого періоду історії?
Може розширимо?
Який розмір податків має сплачувати громадянин щоб
а - користуватись виборчим правом
б - мати право БЕЗКОШТОВНОГО пересікання кордону
Повідомлень: 27695
З нами з: 15.01.09
- Подякував: 294 раз.
- Подякували: 3001 раз.
Додано: Пон 05 січ, 2026 19:28
ЛАД написав:
У вас, похоже, и заскакивать нечему.
Я не пов'язую патріотизм жінки 60+ з діями дитини 40, я пов'язую її патріотизм с её радостью, что один сын сбежал за границу (думаю, за деньги), а второму удаётся отпетлять от армии.
Такой явки с повинной ещё не было
ЛАД измеряет всё деньгами, как и прочие хомячки, которые за деньги выехали с Украины
Но у ЛАДа, для таких хомячков, опять слепота.
Не видит
Но осуждает кого-то
Про таких у нас кажуть - знає кицька, чиє мнясо з"їла )
Повідомлень: 13045
З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
Додано: Пон 05 січ, 2026 19:29
ЛАД написав:
Я не пов'язую патріотизм жінки 60+ з діями дитини 40, я пов'язую її патріотизм с её радостью, что один сын сбежал за границу (думаю, за деньги), а второму удаётся отпетлять от армии.
Я як батько переживаю за дітей...
Тому РАДИЙ що вони не на фронті...
З іншого боку як ПАТРІОТ зробив все щоб їх користь в тилу була більшою від того що вони могли зробити на фронті...
Тому давай вже
Труси-Хрестик
ТИ ПАТРІОТ ?
Тоді виходить ТИ радий що все що шкодить педерації допомагає Україні.
А раз так то повинен ПРОСИТИ США ще й айтол розігнати сраною мітлою, з мотивацією що тоді ТОБІ на голову впаде менше шахедів і швидше закінчиться удари бомбами по Харкову..
Я правильно описав твій партіотизм?
ПС
При цьому , я НЕ ВПЛИВАЮ на їх рішення по ЇХ життю.
Це їх життя і їх відповідальність , тому може виявитись що вони в ЗСУ ( як основна частина їх друзів і однокласників) і я НЕ БУДУ ЦЬОМУ ПЕРЕЧИТИ.
Повідомлень: 27695
З нами з: 15.01.09
