Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 19:31

  _hunter написав:Но мы снова возвращаемся к старому вопросу: "должны ли во время ВП иметь право голоса не военнообязанные граждане?"...

Не питання ... відмовляешься від 500 йоро назавжди і будь якої допомоги та голосуешь )
pesikot
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 19:33

Европа з нами!

  Господар Вельзевула написав:
  sashaqbl написав:За викрадення Мадуро все рады, потому что половина надеется, что Трамп украдет х...,а вторая половина-блазня :mrgreen:
Я же думаю что это все договорняк, и Трамп начнет раздавать люлей в своей части мира, покинув нас напризволяще.

Европа з нами!
flyman
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 19:35

  _hunter написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Знаю женщину. Ах... какая патриотка. На словах.
Но у неё 2 сына. Оба более чем призывного возраста (примерно 40 лет). Один, не знаю точно уж каким образом, сбежал из Украины в самом начале войны летом 2022, второй в Украине, но всячески уклоняется от мобилизации.
И она радуется этому, не видя никакого противоречия со своим патриотизмом.

Якщо сину 40 - то жінці 60+
Повязувати патріотизм жінки 60+ з діями дитини 40....-це різні сімї.

Семьи-то разные - но радость-то от "ухылянтства" - у патриотыни :wink:
Но мы снова возвращаемся к старому вопросу: "должны ли во время ВП иметь право голоса не военнообязанные граждане?"...

голоса мають на виборах мати ті хто заробляє і платить податки від податкової бази мінзару і не працює в бюджетосісьних органах (не отримує впєнсії) плюс актуальне ЗСУ
flyman
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 19:37

  flyman написав:Европа з нами!


На тому і стоїмо.
Амінь.
Господар Вельзевула
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 19:40

  ЛАД написав:Вчера он, вроде, на ваш вопрос прямо ответил, что это неправда.
Сейчас, правда, ваш вопрос есть, а его ответ... исчез.


Вот спасибо, что подсказали.
А то я начал переживать,мож он че знает,что в Турцию сбрил?
А на него облыжно хулу возвели. Злопыхатели.
Господар Вельзевула
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 19:40

І нині, і присно, і во віки віків

  Господар Вельзевула написав:
  flyman написав:Европа з нами!


На тому і стоїмо.
Амінь.


Европа нам поможе!

І нині, і присно, і во віки віків
flyman
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 19:41

  budivelnik написав:
  _hunter написав:Но мы снова возвращаемся к старому вопросу: "должны ли во время ВП иметь право голоса не военнообязанные граждане?"...
Навіщо ставити питання для короткого періоду історії?
......

Ну, на "могут ли военнообязанные пользоваться правом свободного передвижения?" - "зачем-то" ответили. Этот - не сильно хуже...
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 19:46

  Hotab написав:У вас дивний вид імпотенції.
Болить вам Україна, та ви пальцем не шевелите для її оборони. Ні тілом, ні копійкою.
Хвилює як у Львові живе Долярек, але спитати у нього в особистих нема сили .
Цікавить моя участь у війні, але на мою пропозицію зустрітись і глянути документи - відмова

вам показати мої щомісячні декларації зі сплати ПДВ , сумлінна сплата ВЗ, об'еднанної звітності ПДФО та ЄСВ (ти мабуть даже не чув шо то таке) щорічні з податку на прибуток ?
але для чого? на форумі можна звинувати в усіх гріхах і кожного дня писати шо лише ти у вишиванці і Дартаньян , інші п.дарасі
Vadim_
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 19:51

щодо Тайваню

щодо Тайваню

не вигідно і ризиково
flyman
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 19:53

Vadim_

вам показати мої щомісячні декларації зі сплати ПДВ , сумлінна сплата ВЗ, об'еднанної звітності ПДФО та ЄСВ (ти мабуть даже не чув шо то таке) щорічні з податку на прибуток ?


Так

на форумі можна звинувати в усіх гріхах


Чим ви і користуєтесь постійно
Hotab
