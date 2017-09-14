RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 22:07

ЛАД
я никогда не возьму велосипед или айфон новый которіе кто то забыл, я не езжу на красный даже когда жена рожала , не подрезаю и не бікую , бікам всегда говорю шо они быки
я вам говорю про культуру классическую
Vadim_
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 22:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

candle645
Про збільшення авіаційної техніки на теренах Західної України- знають МЕШКАНЦІ Західної України , бо мають можливість порівняти частоту прольоту над їхніми головами авіатехніки...
budivelnik
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 22:43

Vadim_
уявляю, як ви виховували своїх дітей - як щира радянська людина - "жрать и размножаться". а інше, якщо спіймають...
Shaman
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 22:48

  Shaman написав:.........
хіба німці за ідею вбивали? звичайні солдати - сказали воювати - воюють, припинили воювати - не воюють. СС - це інша мова. тому ті, хто готовий вбивати за гроші - вони швидко допетрають, що за гроші можна й далі вбивати.
"звичайним солдатам" тоже вбивали в голову, что они "вища раса", "юберменши". И вбили очень многим. И убийствами гражданского населения занимались не только СС.

от знову класичне - а у нас. у нас люди захищають країну, й як кажете - багато мобілізованих. а там щиро, добровільно пішли вбивати хохлів - хто за гроші, хто за покликом. ви не бачите різницю, як завжди? а вона є й значна. в нас будуть проблеми з бандитизмом, напевне, але взагалі не порівняно з їх масштабами. окремо стоять оці дрібні народи - там теж є які рахунки виставити руським. гадаєте після вбивства українців вони будуть з руськими церемонитись? но це перспектива, яка лякає путіна, одна з причин, чому не хочуть зупиняти війну.
Да, у нас захищають країну.
Так во время ВОВ тоже захищали. Но на войне отношение к смерти меняется. Даже у тех, кто воюет не за деньги.
Но не стоит идеализировать, вспомните, сколько здесь разговоров было о необходимости для улучшения мобилизации увеличить зарплаты. И контракт 18-24 тоже был основан на приличных выплатах + ограниченный срок службы.
Ваши сладкие мечты о резне русских со стороны малых народов, комментировать не буду. Что-то напоминает.

на Раші зараз проводиться неприкрита пропаганда ВБИЙ. й це матиме наслідки саме на Раші. а в нас звичайні післявоєнні проблеми - не ми перші, не ми останні
Интересно, как все патриоты хорошо знают, что происходит в РФ, даже какая там пропаганда. Я почему-то об этом понятия не имею. Смотрят росс. ТВ?
Не поделитесь, кого лучше слушать - Соловьёва, Скабееву, кого-то ещё?
А насчёт "не ми останні", желаю вам не столкнуться с этим и не стать ни первым, ни последним. :)
ЛАД
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 23:04

https://www.unian.ua/politics/merc-zvernuvsya-z-vimogoyu-do-zelenskogo-cherez-vijizd-molodih-ukrajinciv-13247913.html?utm_source=ukrnet_news

Что мешает ему самому закрыть въезд или депортировать?
Они хотят только платить и трындеть, и боятся даже косвенно запачкать свои ручонки в крови людей, опять за них все должен Зеля делать.
Поведение пассивных геев.
Тьху.
Господар Вельзевула
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 23:18

  Господар Вельзевула написав:https://www.unian.ua/politics/merc-zvernuvsya-z-vimogoyu-do-zelenskogo-cherez-vijizd-molodih-ukrajinciv-13247913.html?utm_source=ukrnet_news

Что мешает ему самому закрыть въезд или депортировать?
Они хотят только платить и трындеть, и боятся даже косвенно запачкать свои ручонки в крови людей, опять за них все должен Зеля делать.
Поведение пассивных геев.
Тьху.

Порошенко чі Ющенко
Vadim_
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 23:24

  Господар Вельзевула написав:https://www.unian.ua/politics/merc-zvernuvsya-z-vimogoyu-do-zelenskogo-cherez-vijizd-molodih-ukrajinciv-13247913.html?utm_source=ukrnet_news

Что мешает ему самому закрыть въезд или депортировать?
Они хотят только платить и трындеть, и боятся даже косвенно запачкать свои ручонки в крови людей, опять за них все должен Зеля делать.
Поведение пассивных геев.
Тьху.

шо то вас понесло , по голол'ду, они помнят про крашанки па 17 и не наказанного судом
я бі таких расстреливал , таке :shock: під час війни ?
Vadim_
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 23:32

  budivelnik написав:
  candle645 написав:Ось відставний прапорщик навіть не читаючи оригінальної статті вже придумав обгрунтування щодо збільшення кількості пілотів в Івано-Франківську та Вінниці.
Відставний підприємець який заробляючи 100 000 платив 7000 в Бюджет

Звісно на курсах для сержантів/прапорщиків СС (Совіцького Союзу) до тебе не довели, що ПДВ з"являється саме в момент продажу товару. Поки не з"явиться покупець (вірніше його гроші) - товар це просто складські неліквіди.

мій прибиральник платив податків більше ніж він

Розповіді про жіночок, яким ти платив по 8000 гривень в місяць, не надаючи лікарняних та заставляючи працювати не лише продавчинями, але і прибиральницями в твому генделику - добре пам"ятаю.
Що саме і як прибирав твій прибиральник за 25000-30000 одних лише податків - навіть не хочу здогадуватись.

так і не в стані припустити що ОДНОЧАСНО може бути СПРАВЕДЛИВОЮ як ЙОГО версія, так і моя..
ПС
Про збільшення авіаційної техніки на теренах Західної України- знають МЕШКАНЦІ Західної України , бо мають можливість порівняти частоту прольоту над їхніми головами авіатехніки...

Моя версія про вакансії, як і вказано в статті. Твоя - про зарплати та спробу обгрунтувати медіану яка абсолютно нереальна навіть для суперсекретної хотаболітної бригади, не говорячи про всі підрозділи області в цілому.

А щодо збільшення авіаційної техніки в (а не на ЗУ, як тебе вчили в школі прапорщиків) - я народився та провів 14 років життя саме на франківщині, батьків зміг вивезти до Києва лише 12 років тому, досі маю там чимало родичів, і відповідно уявлення і про аеродроми і про прольоти.
candle645
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 00:03

  Banderlog написав:Шо кажете при обміні трупами виходить 1 їхній на 20 наших? Так то бо вони своїх замість наших шлють :lol:


навіть не 20, при обміні загиблих на 1 кацапа 50 наших:
Попередній обмін тілами загиблих відбувся 18 вересня, коли Росія повернула 1000 тіл, а Україна передала - 24. Цьому передували аналогічні репатріаційні заходи 19 серпня, коли Україна так само отримала 1000 тіл, а РФ - 19. Перед тим був обмін 17 липня, коли українській стороні так само передали 1000 тіл, а російській - 19.

https://www.dw.com/uk/povernuto-1000-ti ... a-74472223
sergey_stasyuk555
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 00:19

  andrijk777 написав:У Зеленського(як і у тебе) немає бажання заключати невигідний для себе мир - це факт.
А вигідний він ніколи не заключить, бо путін не захоче - це моя думка.
Ось такий тупик.

за результатами сьогоднішнього Парижу вже видно, що в цьому році війна не закінчиться.
а "обісцяний ухилянт" шаман брехав тут що закінчиться ))
sergey_stasyuk555
