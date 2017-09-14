ЛАД
я никогда не возьму велосипед или айфон новый которіе кто то забыл, я не езжу на красный даже когда жена рожала , не подрезаю и не бікую , бікам всегда говорю шо они быки
я вам говорю про культуру классическую
Додано: Вів 06 січ, 2026 22:07
Додано: Вів 06 січ, 2026 22:10
Re: Напад росії і білорусі на Україну
candle645
Про збільшення авіаційної техніки на теренах Західної України- знають МЕШКАНЦІ Західної України , бо мають можливість порівняти частоту прольоту над їхніми головами авіатехніки...
Додано: Вів 06 січ, 2026 22:43
Vadim_
уявляю, як ви виховували своїх дітей - як щира радянська людина - "жрать и размножаться". а інше, якщо спіймають...
Додано: Вів 06 січ, 2026 22:48
"звичайним солдатам" тоже вбивали в голову, что они "вища раса", "юберменши". И вбили очень многим. И убийствами гражданского населения занимались не только СС.
Да, у нас захищають країну.
Так во время ВОВ тоже захищали. Но на войне отношение к смерти меняется. Даже у тех, кто воюет не за деньги.
Но не стоит идеализировать, вспомните, сколько здесь разговоров было о необходимости для улучшения мобилизации увеличить зарплаты. И контракт 18-24 тоже был основан на приличных выплатах + ограниченный срок службы.
Ваши сладкие мечты о резне русских со стороны малых народов, комментировать не буду. Что-то напоминает.
Интересно, как все патриоты хорошо знают, что происходит в РФ, даже какая там пропаганда. Я почему-то об этом понятия не имею. Смотрят росс. ТВ?
Не поделитесь, кого лучше слушать - Соловьёва, Скабееву, кого-то ещё?
А насчёт "не ми останні", желаю вам не столкнуться с этим и не стать ни первым, ни последним.
Додано: Вів 06 січ, 2026 23:04
Что мешает ему самому закрыть въезд или депортировать?
Они хотят только платить и трындеть, и боятся даже косвенно запачкать свои ручонки в крови людей, опять за них все должен Зеля делать.
Поведение пассивных геев.
Тьху.
Додано: Вів 06 січ, 2026 23:18
Порошенко чі Ющенко
Додано: Вів 06 січ, 2026 23:24
шо то вас понесло , по голол'ду, они помнят про крашанки па 17 и не наказанного судом
я бі таких расстреливал , таке під час війни ?
Востаннє редагувалось Vadim_ в Вів 06 січ, 2026 23:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 06 січ, 2026 23:32
Звісно на курсах для сержантів/прапорщиків СС (Совіцького Союзу) до тебе не довели, що ПДВ з"являється саме в момент продажу товару. Поки не з"явиться покупець (вірніше його гроші) - товар це просто складські неліквіди.
Розповіді про жіночок, яким ти платив по 8000 гривень в місяць, не надаючи лікарняних та заставляючи працювати не лише продавчинями, але і прибиральницями в твому генделику - добре пам"ятаю.
Що саме і як прибирав твій прибиральник за 25000-30000 одних лише податків - навіть не хочу здогадуватись.
Моя версія про вакансії, як і вказано в статті. Твоя - про зарплати та спробу обгрунтувати медіану яка абсолютно нереальна навіть для суперсекретної хотаболітної бригади, не говорячи про всі підрозділи області в цілому.
А щодо збільшення авіаційної техніки в (а не на ЗУ, як тебе вчили в школі прапорщиків) - я народився та провів 14 років життя саме на франківщині, батьків зміг вивезти до Києва лише 12 років тому, досі маю там чимало родичів, і відповідно уявлення і про аеродроми і про прольоти.
Додано: Сер 07 січ, 2026 00:03
навіть не 20, при обміні загиблих на 1 кацапа 50 наших:
Додано: Сер 07 січ, 2026 00:19
за результатами сьогоднішнього Парижу вже видно, що в цьому році війна не закінчиться.
а "обісцяний ухилянт" шаман брехав тут що закінчиться ))
