Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 00:30

у нас надія лише на якесь чудо, поки не зрозуміло яке.
контра спем сперо...
sergey_stasyuk555
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 00:39

Заявления бывшего президента России Дмитрия Медведева о возможном похищении канцлера Германии Фридриха Мерца вызвали возмущение в Берлине. «Мы самым решительным образом осуждаем подобные угрозы», — заявил в Берлине заместитель пресс-секретаря правительства Себастьян Хилле . По его словам, правительство Германии не видит оснований для усиления мер безопасности в отношении канцлера в свете этих заявлений.

«Существующие меры безопасности доказали свою эффективность и обеспечивают защиту, соответствующую конкретным обстоятельствам и уровню угрозы, с которыми сталкивается канцлер», — подчеркнул Хилле. Канцлер Мерц «надежно и безопасно защищен». Сотрудники службы безопасности Федерального управления уголовной полиции «входят в число лучших в мире».

Бывший глава Кремля Медведев в интервью российскому государственному информационному агентству ТАСС заявил, что он может представить себе аналогичные операции по похищению других глав государств или правительств, включая Мерца, аналогичные насильственным действиям США в Венесуэле .

«Похищение неонациста Мерца могло бы стать отличным поворотом в этом цирке», — заявил нынешний заместитель председателя Совета национальной безопасности в Москве . «Есть даже основания для его преследования в Германии , так что это не будет большой потерей, тем более что граждане страдают напрасно».
https://www.spiegel.de/politik/dmitrij-medwedew-bundesregierung-reagiert-scharf-auf-spruch-ueber-entfuehrung-von-friedrich-merz-a-489484c6-85d9-4db0-9784-5124a17f83ee
ЛАД
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 00:48

  sergey_stasyuk555 написав:...........
за результатами сьогоднішнього Парижу вже видно, що в цьому році війна не закінчиться.
.......

Не очень понял. откуда такой вывод.
ЛАД
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 00:49

  sergey_stasyuk555 написав:
  Banderlog написав:Шо кажете при обміні трупами виходить 1 їхній на 20 наших? Так то бо вони своїх замість наших шлють :lol:


навіть не 20, при обміні загиблих на 1 кацапа 50 наших:
Попередній обмін тілами загиблих відбувся 18 вересня, коли Росія повернула 1000 тіл, а Україна передала - 24. Цьому передували аналогічні репатріаційні заходи 19 серпня, коли Україна так само отримала 1000 тіл, а РФ - 19. Перед тим був обмін 17 липня, коли українській стороні так само передали 1000 тіл, а російській - 19.

https://www.dw.com/uk/povernuto-1000-ti ... a-74472223

Стасюк з пʼятірками не знає, що за ким поле бою - у того всі тіла.
Hotab
