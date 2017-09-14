Додано: Сер 07 січ, 2026 11:59

Banderlog написав: ЛАД написав: За гроші это совсем не то же, что за идею.

Перестанут платить - перестанут воевать.

Кажете що заборона на переговори по факту відмінена? Кому саме відмінена? Зеленський лишив монополію на переговори за собою точніше на їх імітацію. Договорюватись з французами щоб вони договорювались з сша а ті тисли це потужний план. Тільки єс теж за продовження війни і неодноразово про це заявлено прямо без всякої вітієватості. Потом коли хотять миру трохи інакше поздоровляють з католицьким різдвом)

Переговори можно вести тільки на базі спільних інтересів а ці інтереси спецом блокують, обрубується всякий звязок з росіянами.

Кажете демобілізації не буде до кінця війни? А кінець війни владою розглядаються як найгірший варіант виходу і по крайній мірі поки ми тут вони там.

Тоді ця схема спрощено виглядає- війна поки ми не закінчимось.

По советской классификации войны бывают справедливые и несправедливые.С нашей стороны война справедливая - кроме денег есть идея защиты родины.В РФ в начале войны продавали идею "помощи братскому народу" + "борьба с нацизмом". Идеи изначально так себе, что сегодня, даже не знаю. Похоже, осталось основное - деньги, без лишних "идейных" украшенийЛишив за собою. Но хоть себе разрешил. Но уже писал - других возможных и не осталось.Да, Европа за продолжение войны (не все, но многие). США против. Задача - "пропетлять между капельками", как говорил Кравчук. Посмотрим, как удастся.При чём тут католицьке різдво не очень понял - в РФ католиков почти нет. Или вы о чём?Переговоры на базі спільних інтересів ведутся при создании совместного предприятия. Откуда возьмутся спільні інтереси во время войны, тем более, когда ни одна из сторон не добилась желаемых результатов? А зв'язки з росіянами обрублены уже давно, сегодня уже и рубить нечего.Це якщо дуже спрощено.Спасибо, что уже признали нереалистичность требования границ 22.А что касается переговоров, моё личное мнение, их не надо было прекращать весной 2022. Прямые переговоры с РФ сегодня, по-моему, возможны только в варианте финляндизации. Но ширнармассы этого не поймут и не поддержат. А своего Маннергейма с соответствующим авторитетом, чтобы их убедить, у нас нет. Правда, лично воевать эти самые ширнармассы тоже не хотят. Видимо, мечтают, что кто-то принесёт им границы 22 на блюдечке с золотой каёмочкой.