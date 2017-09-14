RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16369163701637116372>
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 10:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Шо кажете при обміні трупами виходить 1 їхній на 20 наших? Так то бо вони своїх замість наших шлють
А тепер питання, до якого не можуть додуматись аналітики з ньюйорка- а скільки тих російських трупів які видавали за наші ми повернули їм назад, при наступних обмінах?

Ви частво евакуйовуєте тіла русні? Як ви дщумаєте, скільки тіл вдалося евакуювати з Мирнограду?
Цифри в обмінах до співвідношення втрат не мають жодного відношення.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2472
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 11:09

  d44 написав:
  ЛАД написав:
  sergey_stasyuk555 написав:...........
за результатами сьогоднішнього Парижу вже видно, що в цьому році війна не закінчиться.
.......

Не очень понял. откуда такой вывод.
А що там сталося такого, що якось вплине на покращення переговорних позицій?

Особо ничего.
Но и ничего не случилось для такого пессимистического вывода.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38170
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5382 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 11:59

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:За гроші это совсем не то же, что за идею.
Перестанут платить - перестанут воевать.
дивний конструкт. Коли все навколо за гроші, а воювати чомусь за ідею.
Ще якісь види діяльності в нас є за ідею? І шо то за ідея?
По советской классификации войны бывают справедливые и несправедливые.
С нашей стороны война справедливая - кроме денег есть идея защиты родины.
В РФ в начале войны продавали идею "помощи братскому народу" + "борьба с нацизмом". Идеи изначально так себе, что сегодня, даже не знаю. Похоже, осталось основное - деньги, без лишних "идейных" украшений

Кажете що заборона на переговори по факту відмінена? Кому саме відмінена? Зеленський лишив монополію на переговори за собою точніше на їх імітацію. Договорюватись з французами щоб вони договорювались з сша а ті тисли це потужний план. Тільки єс теж за продовження війни і неодноразово про це заявлено прямо без всякої вітієватості. Потом коли хотять миру трохи інакше поздоровляють з католицьким різдвом)
Лишив за собою. Но хоть себе разрешил. Но уже писал - других возможных и не осталось.
Да, Европа за продолжение войны (не все, но многие). США против. Задача - "пропетлять между капельками", как говорил Кравчук. Посмотрим, как удастся.
При чём тут католицьке різдво не очень понял - в РФ католиков почти нет. Или вы о чём?

Переговори можно вести тільки на базі спільних інтересів а ці інтереси спецом блокують, обрубується всякий звязок з росіянами.
Переговоры на базі спільних інтересів ведутся при создании совместного предприятия. Откуда возьмутся спільні інтереси во время войны, тем более, когда ни одна из сторон не добилась желаемых результатов? А зв'язки з росіянами обрублены уже давно, сегодня уже и рубить нечего.

Кажете демобілізації не буде до кінця війни? А кінець війни владою розглядаються як найгірший варіант виходу і по крайній мірі поки ми тут вони там.
Тоді ця схема спрощено виглядає- війна поки ми не закінчимось.
Це якщо дуже спрощено.
Спасибо, что уже признали нереалистичность требования границ 22.

А что касается переговоров, моё личное мнение, их не надо было прекращать весной 2022. Прямые переговоры с РФ сегодня, по-моему, возможны только в варианте финляндизации. Но ширнармассы этого не поймут и не поддержат. А своего Маннергейма с соответствующим авторитетом, чтобы их убедить, у нас нет. Правда, лично воевать эти самые ширнармассы тоже не хотят. Видимо, мечтают, что кто-то принесёт им границы 22 на блюдечке с золотой каёмочкой.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38170
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5382 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 12:04

  sashaqbl написав:
  Banderlog написав:Шо кажете при обміні трупами виходить 1 їхній на 20 наших? Так то бо вони своїх замість наших шлють
А тепер питання, до якого не можуть додуматись аналітики з ньюйорка- а скільки тих російських трупів які видавали за наші ми повернули їм назад, при наступних обмінах?

Ви частво евакуйовуєте тіла русні? Як ви дщумаєте, скільки тіл вдалося евакуювати з Мирнограду?
Цифри в обмінах до співвідношення втрат не мають жодного відношення.
а до чого ті цифри мають відношення? До кількості народжених хлопчиків в києві в новорічну ніч?
Ви передьоргуєте. Заводите розмову туди про шо говорити не можно. Русню не евакуйовують з мирнограду? а трупи нашої піхоти значить ми евакуйовуєм з позицій мирнограду?
Весь південь окрім нашого укріпрайону сплошна сіра зона або як щас модно кілзона. Скоро буде евакуація дронами по повітрі. Сирський казали.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4358
З нами з: 24.06.14
Подякував: 122 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 12:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Но и ничего не случилось для такого пессимистического вывода.

Возможно вывод сделан из следующих фактов:
- декларация предполагает размещение в Украине войск НАТО, что является недопустимым условием для подписания мира с точки зрения рф.
Т.е. просто вписывается в мирный план условие, при котором рф практически гарантированно откажется от подписания...
- декларация подписана только Украиной, Францией и Великобританией.
Но значительная часть обязанностей по ней на США, которые не подписали декларацию.
TUR
Аватар користувача
 
Повідомлень: 256
З нами з: 05.04.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 12:07

  d44 написав:.......
А ви як бачите закінчення війни? По факту що капітуляція що "мирні угоди" на умовах путіна рівнозначні. Інших умов не буде, "покращення переговорних позицій" теж.

"покращення переговорних позицій" вряд ли возможно.
Но, может быть, США удастся смягчить требования Путина. Или договориться с Китаем, чтобы те объяснили Путину.
Но даже сегодняшние условия Путина не равнозначны капитуляции. Во всяком случае, то, что озвучивается в СМИ. При капитуляции он потребовал бы гораздо больше.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38170
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5382 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 12:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Ви передьоргуєте. Заводите розмову туди про шо говорити не можно. Русню не евакуйовують з мирнограду? а трупи нашої піхоти значить ми евакуйовуєм з позицій мирнограду?

Я до того, що Мирноград за русньою. І евакуацією всіх тіл займаються 3,14***. І наших, і своїх. Відповідно, в них тіл наших бійців буде значно більше для обміну. До співвідношення втрат це не має жодного відношення.
Про співвідношення втрат говорити не буду.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2472
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 12:18

  ЛАД написав:
  d44 написав:
  sergey_stasyuk555 написав:за результатами сьогоднішнього Парижу вже видно, що в цьому році війна не закінчиться.
.......

А що там сталося такого, що якось вплине на покращення переговорних позицій?

Особо ничего.
Но и ничего не случилось для такого пессимистического вывода.

Мерц сказав щось типу "нічого генофонду тікати у Європу, прошу пана Зеленського забезпечити участь молоді у військовій службі"
З цього випливає:
- ЄС цілком і повністю підтримує героїчну боротьбу за "свободу та демократію"(точніше за безпеку ЄС) і без проблем пожертвує не тільки молодим генофондом а при потребі і укр.жінками
- ЄС демонструє лояльність до Зеленського: гроші та особиста безпека/підтримка в обмін на мобресурс
- ЄС не тільки не помітить а навіть прямо підштовхне до ще більшого безпредела стосовно мобресурса в Україні
- легко прослідкувати по таким заявам рівень нашої незалежності/суверенності/субєктності
- печально що інтереси укр.влади та ЄС будуть збігатися "до останньої верби", і ці інтереси йдуть повністю в розріз з "Життя, здоров'я, честь, гідність та безпека громадян є найвищою соціальною цінністю в Україні"
Востаннє редагувалось Letusrock в Сер 07 січ, 2026 12:47, всього редагувалось 1 раз.
Letusrock
 
Повідомлень: 2934
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 12:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Но даже сегодняшние условия Путина не равнозначны капитуляции. Во всяком случае, то, что озвучивается в СМИ.

справа в тому що у закінченні війни не зацікавлений ніхто у світі, крім можливо укр.чоловіків (незаброньованих і в Україні) та їх родин.
Наприклад партнери з ЄС який виберуть варіант:
а) війна закінчується через місяць на поганих для нас умовах і є велика ймовірність що частина рос армії підтягнеться ближче до Сувальського коридору/ кордону білорусі / Калінінграду щоб кошмарити ЄС
б) продовжується героїчна боротьба лопатами до останнього, до 2035 року лінія фронту біля Збруча, загинули ще пару млн людей, воюють жінки, східніше Львова світла нема. в тилу 1 млн поліцаїв і тцк викрадають все живе що рухається на 2 ногах незалежно від статі та віку.
Поклавши руку на серце скажіть хто з партнерів в ЄС вибере варіант 1. Хочу посміятись з цього клоуна
Letusrock
 
Повідомлень: 2934
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 13:03

  TUR написав:
  ЛАД написав:Но и ничего не случилось для такого пессимистического вывода.

Возможно вывод сделан из следующих фактов:
- декларация предполагает размещение в Украине войск НАТО, что является недопустимым условием для подписания мира с точки зрения рф.
Т.е. просто вписывается в мирный план условие, при котором рф практически гарантированно откажется от подписания...
- декларация подписана только Украиной, Францией и Великобританией.
Но значительная часть обязанностей по ней на США, которые не подписали декларацию.
Насколько понял, на территории Украины предусматривается только размещение складов с оружием и небольшого количества специалистов (типа военных советников).
Саму декларацию, к сожалению, не видел. И то это прописано, насколько понял , только в 3-сторонней декларации.
Декларация подписана, насколько понял, многими европейскими странами.
Кроме того, Украина, Франция и Великобритания подписали отдельную декларацию, которая не совсем декларация:
Киев, Париж и Лондон подписали также документ о размещении войск в Украине
Помимо этого, Киев, Париж и Лондон подписали декларацию о намерениях, которая, по словам премьер-министра Великобритании Кира Стармера, "создает правовую основу" для размещения британских, французских и других "партнерских" войск в Украине после прекращения огня.
https://www.dw.com/ru/koalicia-zelausih-podpisala-deklaraciu-o-garantiah-bezopasnosti-ukraine/a-75413261
Стармер в своём заявлении тоже говорит о Декларации о намерениях. Его заявление можно посмотреть здесь - https://www.gov.uk/government/speeches/pm-remarks-after-coalition-of-the-willing-meeting-6-january-2026.
я могу сказать, что после прекращения огня,
Великобритания и Франция создадут «военные центры» на территории Украины…
И построить охраняемые объекты для хранения оружия и военной техники…
Для удовлетворения оборонных потребностей Украины
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38170
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5382 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 16369163701637116372>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 185699
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 386548
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1089190
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.