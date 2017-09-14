ЛАД написав:фіни, наприклад, готувались, но не відбились. Другой вопрос, что хватило ума не воевать "до последней ёлки".
"не відбились"? Ви населення Фінляндії на 1939 знаєте? 3,9 мільйона і 220 мільйонів в СРСР. В 56 разів різниця!!! У нас з РФ різниця всього в 4 рази, для прикладу. Дай Бог нам так відбитись як вони відбились в 1939/40. Та і в 1944 вони також достойно відбились.
Не "відбились", а вовремя остановились. В 1939/40. А в 1944 они вообще не отбивались, а только договаривались об условиях. А отбивались уже от Германии. Результаты в 1944, если бы попытались "отбиваться", были бы значительно хуже. Вовремя сообразили и поняли, что лучше немного повоевать с немцами. Их вариант 1939/40 у нас был в 2022, особенно в конце года, после харьковской и херсонской операций. Но мы тогда собирались пить кофе на ялтинской набережной. Не было у нас Маннергейма.
Для рф понятно. А для європи? Потрібна їм така фортеця в середині квітучого саду? Мрія майдану це те, що нато за нас рішить проблеми військової загрози а єс економічні проблеми. Чомусь сумнівів в тому, що це відповідає інтересам нато і єс не було. Ні, розмови це одне, но по факту європа викачала з України робочу силу, щодо захисту від війни то виявилось, що нато вигідніше війна. Тільки сша минулого року змінило курс, решту хотять щоб ми воювали по крайній мірі на термін їх горизонту планування а це іще 2-3 роки. Тепер питання продовжуючи війну ми отримуєм державу, яка більше може диктувати свої умови в переговорах з нато і єс чи менше? Які країни за вступ України в єс в обозрімій перспективі? По моєму тільки трамп- за. В європі ж або проти, або за но попізже. Як гадаєте трамп взяв би Україну в сша на правах іще одного рівноправного штату?
Нам хтось тоді це пропонував ?
нема на війні свят. Ввечері випю шампанське, в прикуску з картоплею фрі, оце і все свято. Електрики зара там нема, води нема, звязку нема, тепла нема з учорашнього вечору, лиш спальник є і туристичний газовий балон. І на кп спати місця нема а завтра в 6 маю заступити на добу.
проясниться напрямок руху, десь там буде точка неповернення. Як минулого року десь в лютому /березні було вичерпано наші шанси на корейський сценарій завершення, зупинки по лінії розмежування, а в березні 22го втрачено можливість грузинського сценарію. Помните як рік тому незламники кричали проти рпв на зимові свята? P/s якщо ми покотимось по північнокорейській колії то триндьож на форумі треба прекращати
"не відбились"? Ви населення Фінляндії на 1939 знаєте? 3,9 мільйона і 220 мільйонів в СРСР. В 56 разів різниця!!! У нас з РФ різниця всього в 4 рази, для прикладу. Дай Бог нам так відбитись як вони відбились в 1939/40. Та і в 1944 вони також достойно відбились.
Не "відбились", а вовремя остановились. В 1939/40. А в 1944 они вообще не отбивались, а только договаривались об условиях. А отбивались уже от Германии. Результаты в 1944, если бы попытались "отбиваться", были бы значительно хуже. Вовремя сообразили и поняли, что лучше немного повоевать с немцами. Их вариант 1939/40 у нас был в 2022, особенно в конце года, после харьковской и херсонской операций. Но мы тогда собирались пить кофе на ялтинской набережной. Не было у нас Маннергейма.
І в 1944 відбивались доволі успішно. Звичайно що проти "машини Червоної армії" шанси вже були мізерні. Німці їм дали фаустпатрони, між-іншим, бо проти радянських танків у них були нульові шанси. "Не было у нас Маннергейма." - це 100%. І не тільки Маннергейма. Там президент Фінляндії сів в тюрму заради країни. Для України це нереально звичайно.
Российское грузовое судно «Урса Майор», затонувшее в прошлом году в Средиземном море, входило в теневой флот РФ и перевозило два ядерных реактора из России в КНДР, — сообщают испанские СМИ.
По их данным, наиболее вероятной причиной гибели судна стало торпедное попадание.
Я рік тому активно слідкував за цією подією. Тоді говорили що «Урса Майор» перевозив кришки до реакторів. Зараз пишуть що він перевозив самі реактори(типу VM-4SG для підводних човнів). Хоча нафіг Кореї реактори для підводних човнів, не зрозуміло.
Але головне питання: "Хто потопив той корабель?" *те що його саме потопили вже не викликає сумнівів.
Поки один відомий форумний Пропагандон всіляко відволікає увагу від ключових подій (невдач ворога) США захопили два танкери рф - Марінера і Софіа. Ще кілька танкерів поблизу Венесуели змінили свої прапори на прапор рф.
В 1944 они воевали с СССР? Были какие-то боестолкновения?
4 августа 1944 года президент Финляндии Р. Рюти подал в отставку, его должность занял маршал Карл Густав Эмиль Маннергейм.
25 августа 1944 года СССР получил от правительства Финляндии официальную просьбу о перемирии[107].
4 сентября 1944 года было подписано соглашение между Хельсинки и Москвой о прекращении огня. К моменту выхода Финляндии из войны против СССР на территории Финляндии находилась немецкая 20-я горная армия общей численностью около 200 тыс. человек, действия которой поддерживали с воздуха самолёты 5-го воздушного флота люфтваффе (базировавшиеся в северной Норвегии)[108].
19 сентября 1944 года в Москве между Финляндией, СССР и Великобританией[75] было подписано Московское перемирие, в соответствии с которым Финляндия выходила из войны и принимала на себя обязательства начать боевые действия против немецких войск на своей территории, выпустить из тюрем арестованных антифашистов, разрешить деятельность коммунистической партии Финляндии, распустить шюцкор и фашистские организации (в частности, «Патриотическое народное движение» и «Национал-социалистическую рабочую организацию»)
Министерство обороны Великобритании сообщило, что Великобритания оказала поддержку Соединенным Штатам в операции по захвату нефтяного танкера под российским флагом в Северной Атлантике .
Великобритания заявила, что ее вооруженные силы оказали «заранее спланированную оперативную поддержку, включая размещение баз», в ответ на запрос США о помощи. ...... Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что операция была направлена против судна «с сомнительной репутацией», связанного с сетями обхода санкций России и Ирана. ........ Британское правительство заявило, что танкер Bella-1, переименованный в Marinera, находится под санкциями США в рамках контр-иранских санкций.( )
В среду Южное командование США сообщило, что Соединенные Штаты задержали находящееся под санкциями судно M/T Sophia в международных водах и сопровождают его в сторону США.
«В ходе операции, проведенной сегодня утром на рассвете, Министерство обороны в координации с Министерством внутренней безопасности без происшествий задержало танкер-заправщик, принадлежащий негосударственному владельцу и находящийся под санкциями тайного флота», — говорится в сообщении военных на X.
Ранее мы публиковали сообщение министра обороны США Пита Хегсета, в котором он заявил, что морская блокада США в отношении танкеров, находящихся под санкциями, по-прежнему действует. Ниже приведён новый комментарий Хегсета: