Banderlog написав: pesikot написав: Banderlog написав: Переговори можно вести тільки на базі спільних інтересів а ці інтереси спецом блокують, обрубується всякий звязок з росіянами.

Це які такі спільні інтереси ? )



Banderlog написав: Кажете демобілізації не буде до кінця війни? А кінець війни владою розглядаються як найгірший варіант виходу і по крайній мірі поки ми тут вони там.

Ну були ж до війни? Типу продажі газу в європу чи продажа цукерок рошен в росію.

Це тільки так навскидку треба підключати до переговорів фірташа бойка і порошенка.

Banderlog написав: Вигода від прокату серіалу свати не зіграє зараз. Коли це було основним джерелом доходу тоді воно грало

Я і кажу, що ти пишеш маечнюЯк ти тільки зміг поєднати цукерки рошен і перемовини зараз ? )Порох, свого часу, зробив все можливе, щоб війна затухалаАле комусь і конкретно тобі, Порох був тоді поперек горлаПро Фірташа і Бойко - це взагалі не серьозно.Вони будуть грати на стороні РосіїОт Пороха зараз знову можно, щоб він вів перемовини з Европою, але ж ти перший знову будешь протиЦе тут до чого ? )Нема такого, тому що, Росія не хоче перемовин.Це те, що ти не хочеш бачити, як і багато іншихУ тебе винуваті всі - Европа, Зеленський, українці, демократи в США, але не ПутінСаме Путін все це розпочав, як Гітлер в 1939 році