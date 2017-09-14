|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 07 січ, 2026 18:28
Banderlog написав: pesikot написав: Banderlog написав:
Переговори можно вести тільки на базі спільних інтересів а ці інтереси спецом блокують, обрубується всякий звязок з росіянами.
Це які такі спільні інтереси ? )
Banderlog написав:
Кажете демобілізації не буде до кінця війни? А кінець війни владою розглядаються як найгірший варіант виходу і по крайній мірі поки ми тут вони там.
Тоді ця схема спрощено виглядає- війна поки ми не закінчимось.
Якась маячня і повторення брехні
Ну були ж до війни? Типу продажі газу в європу чи продажа цукерок рошен в росію.
Це тільки так навскидку треба підключати до переговорів фірташа бойка і порошенка.
Я і кажу, що ти пишеш маечню
Як ти тільки зміг поєднати цукерки рошен і перемовини зараз ? )
Порох, свого часу, зробив все можливе, щоб війна затухала
Але комусь і конкретно тобі, Порох був тоді поперек горла
Про Фірташа і Бойко - це взагалі не серьозно.
Вони будуть грати на стороні Росії
От Пороха зараз знову можно, щоб він вів перемовини з Европою, але ж ти перший знову будешь проти
Banderlog написав:
Вигода від прокату серіалу свати не зіграє зараз. Коли це було основним джерелом доходу тоді воно грало
Це тут до чого ? )
Banderlog написав:
Тепер про маячню. Добре, розкажи свій варіант розвитку переговорів в результаті якого на горизонті планування буде демобілізація? Нема такого?
Нема такого, тому що, Росія не хоче перемовин.
Це те, що ти не хочеш бачити, як і багато інших
У тебе винуваті всі - Европа, Зеленський, українці, демократи в США, але не Путін
Саме Путін все це розпочав, як Гітлер в 1939 році
pesikot
2
2
Додано: Сер 07 січ, 2026 18:29
ЛАД написав:
В 1944 они воевали с СССР?
Были какие-то боестолкновения?
Воювали ще як. Інтенсивність боїв була не менша ніж в 39/40. Правда менше часу - 3 місяці(з червня по вересень).
Червона армія відгрібала, аналогічно 39/40. Хоча це вже було літо а не зима. Але очевидно шансів довго триматись у них не було, тому підписали мир(капітуляцію по-нашому).
andrijk777
Додано: Сер 07 січ, 2026 18:34
fler написав:
Поки один відомий форумний Пропагандон всіляко відволікає увагу від ключових подій (невдач ворога) США захопили два танкери рф - Марінера і Софіа.
Ще кілька танкерів поблизу Венесуели змінили свої прапори на прапор рф.
Это про кого вы?
И в свете таких зуподробительных событий вы наконец то выложите фото в бикини в цветах боливарского флага, у рождественской купели на Чёрном море естественно?
Востаннє редагувалось барабашов
в Сер 07 січ, 2026 18:41, всього редагувалось 1 раз.
барабашов
Додано: Сер 07 січ, 2026 18:43
flyman написав:
Соскін каже, що можуть "обміняти" Стуба
Ти заманав зі своїм Соскіним. І хто такий Стуб і чому ми маємо це обговорювати?
andrijk777
Додано: Сер 07 січ, 2026 19:09
ЛАД написав:
В свете высказываний Мерца и, тем более, его партнёров из ХСС существует угроза высылки мужчин из Германии.
Це тільки теоретики про це пишуть, а насправді кому треба легалізуються ВНЖ -> ПМЖ -> громадянство. За 4 роки ВНЖ і ПМЖ статуси можна і отриати.
BIGor
1
2
Додано: Сер 07 січ, 2026 19:12
andrijk777 написав: flyman написав:
Соскін каже, що можуть "обміняти" Стуба
Ти заманав зі своїм Соскіним. І хто такий Стуб і чому ми маємо це обговорювати?
ви ж тут про тєму фінів і Беніхуели і обміну
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 07 січ, 2026 19:14, всього редагувалось 1 раз.
flyman
1
4
Додано: Сер 07 січ, 2026 19:13
BIGor написав: ЛАД написав:
В свете высказываний Мерца и, тем более, его партнёров из ХСС существует угроза высылки мужчин из Германии.
Це тільки теоретики про це пишуть, а насправді кому треба легалізуються ВНЖ -> ПМЖ -> громадянство. За 4 роки ВНЖ і ПМЖ статуси можна і отриати.
вже отримав громадянство, чи тільки "і ви кажіть"?
flyman
1
4
Додано: Сер 07 січ, 2026 19:18
BIGor написав: ЛАД написав:
В свете высказываний Мерца и, тем более, его партнёров из ХСС существует угроза высылки мужчин из Германии.
Це тільки теоретики про це пишуть, а насправді кому треба легалізуються ВНЖ -> ПМЖ -> громадянство. За 4 роки ВНЖ і ПМЖ статуси можна і отриати.
Це якщо ти не біженець ... і ти це знаешь
Тобі не загрожує, а ось хунтер може без 500 ойрового пива залишитись і не тільки він
pesikot
2
2
Додано: Сер 07 січ, 2026 19:21
pesikot написав: BIGor написав: ЛАД написав:
В свете высказываний Мерца и, тем более, его партнёров из ХСС существует угроза высылки мужчин из Германии.
Це тільки теоретики про це пишуть, а насправді кому треба легалізуються ВНЖ -> ПМЖ -> громадянство. За 4 роки ВНЖ і ПМЖ статуси можна і отриати.
Це якщо ти не біженець ... і ти це знаешь
Тобі не загрожує, а ось хунтер може без 500 ойрового пива залишитись і не тільки він
Ну тут вже кожен коваль свого щастя, Німеччина теж дає ПМЖ і громадянство працюючим, навіть швидше ніж в Польщі.
BIGor
1
2
Додано: Сер 07 січ, 2026 19:27
BIGor написав: pesikot написав: BIGor написав:
---=== ЛАД ===---
В свете высказываний Мерца и, тем более, его партнёров из ХСС существует угроза высылки мужчин из Германии.
---=== ===---
Це тільки теоретики про це пишуть, а насправді кому треба легалізуються ВНЖ -> ПМЖ -> громадянство. За 4 роки ВНЖ і ПМЖ статуси можна і отриати.
Це якщо ти не біженець ... і ти це знаешь
Тобі не загрожує, а ось хунтер може без 500 ойрового пива залишитись і не тільки він
Ну тут вже кожен коваль свого щастя, Німеччина теж дає ПМЖ і громадянство працюючим, навіть швидше ніж в Польщі.
Навіть швидче ? Сам придумав ?
Які умови для "швидче" ?
pesikot
