Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 18:28

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:Переговори можно вести тільки на базі спільних інтересів а ці інтереси спецом блокують, обрубується всякий звязок з росіянами.

Це які такі спільні інтереси ? )

  Banderlog написав:Кажете демобілізації не буде до кінця війни? А кінець війни владою розглядаються як найгірший варіант виходу і по крайній мірі поки ми тут вони там.
Тоді ця схема спрощено виглядає- війна поки ми не закінчимось.

Якась маячня і повторення брехні

Ну були ж до війни? Типу продажі газу в європу чи продажа цукерок рошен в росію.
Це тільки так навскидку треба підключати до переговорів фірташа бойка і порошенка.

Я і кажу, що ти пишеш маечню

Як ти тільки зміг поєднати цукерки рошен і перемовини зараз ? )
Порох, свого часу, зробив все можливе, щоб війна затухала

Але комусь і конкретно тобі, Порох був тоді поперек горла

Про Фірташа і Бойко - це взагалі не серьозно.
Вони будуть грати на стороні Росії

От Пороха зараз знову можно, щоб він вів перемовини з Европою, але ж ти перший знову будешь проти

  Banderlog написав:Вигода від прокату серіалу свати не зіграє зараз. Коли це було основним джерелом доходу тоді воно грало :lol:

Це тут до чого ? )

  Banderlog написав:Тепер про маячню. Добре, розкажи свій варіант розвитку переговорів в результаті якого на горизонті планування буде демобілізація? Нема такого?

Нема такого, тому що, Росія не хоче перемовин.
Це те, що ти не хочеш бачити, як і багато інших

У тебе винуваті всі - Европа, Зеленський, українці, демократи в США, але не Путін

Саме Путін все це розпочав, як Гітлер в 1939 році
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 18:29

  ЛАД написав:В 1944 они воевали с СССР?
Были какие-то боестолкновения?

Воювали ще як. Інтенсивність боїв була не менша ніж в 39/40. Правда менше часу - 3 місяці(з червня по вересень).
Червона армія відгрібала, аналогічно 39/40. Хоча це вже було літо а не зима. Але очевидно шансів довго триматись у них не було, тому підписали мир(капітуляцію по-нашому).
  fler написав:Поки один відомий форумний Пропагандон всіляко відволікає увагу від ключових подій (невдач ворога) США захопили два танкери рф - Марінера і Софіа.
Ще кілька танкерів поблизу Венесуели змінили свої прапори на прапор рф.

Это про кого вы?
И в свете таких зуподробительных событий вы наконец то выложите фото в бикини в цветах боливарского флага, у рождественской купели на Чёрном море естественно?
Востаннє редагувалось барабашов в Сер 07 січ, 2026 18:41, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 18:43

  flyman написав:Соскін каже, що можуть "обміняти" Стуба

Ти заманав зі своїм Соскіним. І хто такий Стуб і чому ми маємо це обговорювати?
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 19:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:В свете высказываний Мерца и, тем более, его партнёров из ХСС существует угроза высылки мужчин из Германии.

Це тільки теоретики про це пишуть, а насправді кому треба легалізуються ВНЖ -> ПМЖ -> громадянство. За 4 роки ВНЖ і ПМЖ статуси можна і отриати.
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 19:12

обмін

  andrijk777 написав:
  flyman написав:Соскін каже, що можуть "обміняти" Стуба

Ти заманав зі своїм Соскіним. І хто такий Стуб і чому ми маємо це обговорювати?

ви ж тут про тєму фінів і Беніхуели і обміну
Востаннє редагувалось flyman в Сер 07 січ, 2026 19:14, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 19:13

ВНЖ і ПМЖ статуси

  BIGor написав:
  ЛАД написав:В свете высказываний Мерца и, тем более, его партнёров из ХСС существует угроза высылки мужчин из Германии.

Це тільки теоретики про це пишуть, а насправді кому треба легалізуються ВНЖ -> ПМЖ -> громадянство. За 4 роки ВНЖ і ПМЖ статуси можна і отриати.

вже отримав громадянство, чи тільки "і ви кажіть"?
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 19:18

  BIGor написав:
  ЛАД написав:В свете высказываний Мерца и, тем более, его партнёров из ХСС существует угроза высылки мужчин из Германии.

Це тільки теоретики про це пишуть, а насправді кому треба легалізуються ВНЖ -> ПМЖ -> громадянство. За 4 роки ВНЖ і ПМЖ статуси можна і отриати.

Це якщо ти не біженець ... і ти це знаешь

Тобі не загрожує, а ось хунтер може без 500 ойрового пива залишитись і не тільки він
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 19:21

  pesikot написав:
  BIGor написав:
  ЛАД написав:В свете высказываний Мерца и, тем более, его партнёров из ХСС существует угроза высылки мужчин из Германии.

Це тільки теоретики про це пишуть, а насправді кому треба легалізуються ВНЖ -> ПМЖ -> громадянство. За 4 роки ВНЖ і ПМЖ статуси можна і отриати.

Це якщо ти не біженець ... і ти це знаешь

Тобі не загрожує, а ось хунтер може без 500 ойрового пива залишитись і не тільки він

Ну тут вже кожен коваль свого щастя, Німеччина теж дає ПМЖ і громадянство працюючим, навіть швидше ніж в Польщі.
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 19:27

  BIGor написав:
  pesikot написав:
  BIGor написав:---=== ЛАД ===---
В свете высказываний Мерца и, тем более, его партнёров из ХСС существует угроза высылки мужчин из Германии.
---=== ===---
Це тільки теоретики про це пишуть, а насправді кому треба легалізуються ВНЖ -> ПМЖ -> громадянство. За 4 роки ВНЖ і ПМЖ статуси можна і отриати.

Це якщо ти не біженець ... і ти це знаешь

Тобі не загрожує, а ось хунтер може без 500 ойрового пива залишитись і не тільки він

Ну тут вже кожен коваль свого щастя, Німеччина теж дає ПМЖ і громадянство працюючим, навіть швидше ніж в Польщі.


Навіть швидче ? Сам придумав ?
Які умови для "швидче" ?
