Letusrock написав:Мерц сказав щось типу "нічого генофонду тікати у Європу, прошу пана Зеленського забезпечити участь молоді у військовій службі"
З цього випливає:
- ЄС цілком і повністю підтримує героїчну боротьбу за "свободу та демократію"(точніше за безпеку ЄС) і без проблем пожертвує не тільки молодим генофондом а при потребі і укр.жінками
- ЄС демонструє лояльність до Зеленського: гроші та особиста безпека/підтримка в обмін на мобресурс
- ЄС не тільки не помітить а навіть прямо підштовхне до ще більшого безпредела стосовно мобресурса в Україні
- легко прослідкувати по таким заявам рівень нашої незалежності/суверенності/субєктності
- печально що інтереси укр.влади та ЄС будуть збігатися "до останньої верби", і ці інтереси йдуть повністю в розріз з "Життя, здоров'я, честь, гідність та безпека громадян є найвищою соціальною цінністю в Україні"
Це вже 300разів всі обговорили.
Зебанда і яка різниця куди платити податок.
Але, що ось цікавого то про рекордні інвестиції в польщу на скільки там 180млдр євриків, а в україну на 2 роки 90 єлі єлі. ахах