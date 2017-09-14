ЛАД написав:В 1944 они воевали с СССР? Были какие-то боестолкновения?
Воювали ще як. Інтенсивність боїв була не менша ніж в 39/40. Правда менше часу - 3 місяці(з червня по вересень). Червона армія відгрібала, аналогічно 39/40. Хоча це вже було літо а не зима. Але очевидно шансів довго триматись у них не було, тому підписали мир(капітуляцію по-нашому).
Господар Вельзевула написав:Ну,как я и предсказывал,Днепр с областью потушили наглухо, причем хз чем,взрывов не слыхал,о блекауте узнал из Тредс. Начинаем выживать, через два-три дня настоящие морозы. В интернетах стогін и панічні настрої. Жаль, не подумал поставить себе старлинк, когда у провайдера сядет батарейка, будет весьма скучно. Олію,кстати, уже пособирали, быстренько справились,молодцы. Хотя это был весьма дурной знак.
Отопление тоже пропало? Сочувствую. Будем надеяться, что быстро восстановят.
Я тебе говорил уезжай.
В Днепре коллапс. Жители начали массово скупать воду в магазинах
Господар Вельзевула написав:Ну,как я и предсказывал,Днепр с областью потушили наглухо, причем хз чем,взрывов не слыхал,о блекауте узнал из Тредс. Начинаем выживать, через два-три дня настоящие морозы. В интернетах стогін и панічні настрої. Жаль, не подумал поставить себе старлинк, когда у провайдера сядет батарейка, будет весьма скучно. Олію,кстати, уже пособирали, быстренько справились,молодцы. Хотя это был весьма дурной знак.
Отопление тоже пропало? Сочувствую. Будем надеяться, что быстро восстановят.
Я тебе говорил уезжай.
В Днепре коллапс. Жители начали массово скупать воду в магазинах
Это мы уже не раз проходили. А что всё же с отоплением? Есть или тоже пропало?
Президент Дональд Трамп заявил, что Венесуэла будет «покупать ТОЛЬКО товары американского производства» на доходы от сделки, в рамках которой страна передаст США до 50 миллионов баррелей нефти.
«Эти закупки будут включать, помимо прочего, американскую сельскохозяйственную продукцию, а также лекарства, медицинские приборы и оборудование американского производства для улучшения электросети и энергетических объектов Венесуэлы», — заявил Трамп в сообщении в социальных сетях. «Иными словами, Венесуэла обязуется вести бизнес с Соединенными Штатами Америки в качестве своего главного партнера».