Hotab написав:Мабуть кеп особисто перефарбовував розпізнавальні знаки, міняв прапор?
всі 20 ? що з них є "злочинний наказ"?
На відміну від тебе, моряки вчили не лише як крутити гайки на двигуні, та паяти кабелі, а і міжнародне морське право. Тому мають міжнародну ліцензію моряка. І знають (зобовʼязані знати) що таке зміна розпізнавальних знаків і прапора під час походу.
всі 20 ?
Половина з них ще і не просто виконавці, а посадові особи які приймали рішення.
andrijk777 написав:...... Дуже успішні. По-перше літо а не зима, по-друге це 44 а не 39 і Червона армія вже зовсім не та. Ладно, багато писати. Якщо є бажання можете почитати щось більше ніж Вікі.
Не буду спорить, но я бы не назвал "дуже успішними" действия, в результате которых, например, во время Выборгско-Петрозаводской операции с 10 июня по 9 августа 1944 РККА продвинулась на Карельском перешейке на 110 км, а между Ладожским и Онежским озёрами — на 200—250 км. (https://surl.li/dhlwwf). Вряд ли мы оценили бы такие действия ЗСУ как успешные. Англ. Вики оценивает советское наступление достаточно скромно, но и она пишет:
Несмотря на то, что не были достигнуты все цели, поставленные Ставкой, наступление вынудило Финляндию выйти из войны и принять советские мирные условия, или, по крайней мере, стало важным фактором, приведшим к возобновлению переговоров о прекращении огня через месяц после окончания наступления
В сентябре 1944 года Советы предложили мирные условия, примерно такие же, как и в апреле 1944 года
В апреле финны эти условия отклонили, расценив их как требование капитуляции. Да, финны сумели нанести тяжёлые потери РККА, но это естественно - наступающие войска всегда несут бОльшие потери, чем обороняющиеся, тем более, на оборудованных рубежах. И да, РККА не сумела выполнить все поставленные задачи, но это на войне бывает достаточно часто и всё же для советской армии это был не основной фронт и главные задачи были достигнуты - финны были отодвинуты далеко от Ленинграда, а СССР резко улучшил ситуацию для своего флота на Балтике.
нагадує популярний фільм Lord of War. припускаю, що капітан був в курсі (і мав декілька комплектів судових документів, про всяк випадок), тому що зміна назви судна має бути відображена не тільки в документі "Свідоцтво о плаванні судна під конкретним флагом", а взагалі 23 документа (більшість видається Регістром), в яких теж має бути нова назва судна, флаг і порт регістраціїї
1S International Tonnage Certificate 1969 2 S International Load Line Certificate 3 S Cargo Ship Safety Construction Certificate 4 S Cargo Ship Safety Equipment Certificate + Record (Form E) 5 S Cargo Ship Safety Radio Certificate + Record (Form R) 6 S International Oil Pollution Prevention Certificate + Suppl. 7 S NLS Certificate, if applicable 8 S Relevant Certificates of Fitness (i.e. liquefied gases or dangerous chemicals in bulk) 9 S DoC (SOLAS II-2/19) 10 S Document of Compliance issued by RO1 acc. to ISM Code 11 S Safety Management Certificate issued by RO1 acc. to ISM Code (to be provided after registration) 12 S International Ship Security Certificate issued by RSO1 (to be provided after registration) 13 S Exemption- or equivalent arrangement Certificates, if applicable 14 C Class Certificate Hull 15 C Class Certificate Machinery 16 C Confirmation of Class 17 O Continuous Synopsis Record(s) issued by foreign Administration(s)2 18 O Notifications of the owner and the ISM company according to ISM Code Sections 1.1.2 and 3.1 19 O Evidence that the vessel has a contract with a radio accounting authority which is a member of the International Telecommunication Union (ITU) 20 O Details of present radio- and navigational equipment 21 S Insurance cover (Blue Card) issued by an authorized Protection and Indemnity (P&I) Club in respect of civil liability for bunker oil pollution damage with application form (http://www.abregistry.ag, ref. Circular 2013-002) 22 O Insurance cover (Blue Card) issued by an authorized Protection and Indemnity (P&I) Club in respect of liability for removal of wrecks with application form (http://www.abregistry.ag, ref. Circular 2015-001) 23 S Application Form for a Minimum Safe Manning Document (Form FO_T29) S = Statutory (flag state) C = Class O = Others

тобто 15 документів (якщо регистр Росії) мають бути видані Росією
тобто 15 документів (якщо регистр Росії) мають бути видані Росією, можна звісна отримати все по е-mail (чорно-білі скани), гадаю, що у капітана був наказ поміняти назву і порт(флаг) регістрації, а російському порту (Мурманськ) судно не чіпали, бо були попереджені. Якщо судно йшло в Усть-Лугу, то могли його зупинити за наказом з США у тер.водах Данії, Швеції, Фінляндії, а це було русні не потрібно https://www.marinetraffic.com/en/ais/de ... :BELLA%201
Воно і називається «міжнародне морське право» Порушено добуя і візочок І не важливо «де?» А ступінь вини кожного зʼясують. Матросік не міг не знати що йде на російське судно (питання виключно моралі). А про вантаж і законність може і не знати.
prodigy Кеп взагалі винуватий всюди і повністю, тут поза сумнівом)) Матросік канєш може поморозитись «я ж не знав що це значить, я просто виконував накази», але американці не дурні і по їх практикам члени команди є прямими соучасніками)) Навіть без детектора матросік швидко все розкаже, що йому казали що це робота на тіньовому флоті, що за це він отримує трохи більше , що за потреби будем робити отакі (нестандартні) дії ітд))
для всіх сторін. для нас як частини ссср теж. Зара пропагандистам не очевидно, що Україна воювала з фінами, вторгалась в чехію, угорщину, та словакію та відправляла людей в космос. а ще грозила демократичному світові ядерним армагєдоном а демократичний світ націлював ракети з ядерними боєголовками на українські мирні міста.
+++ Но кроме всіх сторін, задействованных в кризисе, плохо было бы и всем остальным, которые к этим событиям ни сном, ни духом.
На відміну від тебе, моряки вчили не лише як крутити гайки на двигуні, та паяти кабелі, а і міжнародне морське право. Тому мають міжнародну ліцензію моряка. І знають (зобовʼязані знати) що таке зміна розпізнавальних знаків і прапора під час походу. .......
Не в курсе о порядке смены названия и флага, но почти уверен, что матросы к этим действиям отношения не имеют. Возможно, не прав, может быть, prodigy уточнит? Но вряд ли сменить флаг можно назвать злочинним наказом, который матрос может отказаться выполнять.
ЛАД написав:а СССР резко улучшил ситуацию для своего флота на Балтике.
Балтіка -це озеро, яку радянський Балтійський флот мав ситуацію всі 4 роки війни? після окупації країн Балтії у 1940р і радянсько-фінської війни 1939-основні військово морська база Балтійського флоту були перенесені з галімого ленінграда до Таліна (бази флота Кронштадт — Таллин — Ханко — Моонзундские острова)
Базирование флота · главная военно-морская база — Таллин (с 30 августа 1941 года — Кронштадт) ·
Балтийський флот отримав суттєві втрати підчас евакуації флоту з Таліна (90% уражень на власних мінах, 10% від німецьких мін і авіації) Балтійський флот , так само як і Чорноморський майже всю війну не воював, а відсидівся на базі (Ленінград і Севастополь), потім перевели з Севастополя до Поті, Туапсе
Не в курсе о порядке смены названия и флага, но почти уверен, что матросы к этим действиям отношения не имеют. Возможно, не прав, может быть, prodigy уточнит? Но вряд ли сменить флаг можно назвать злочинним наказом, который матрос может отказаться выполнять.
Да, приказ капитана или офицеров сменить флаг судна во время рейса (без реальной передачи собственности или изменения регистрации) является незаконным с точки зрения международного морского права. Согласно статье 92 Конвенции ООН по морскому праву (UNCLOS), судно должно плавать под флагом одного государства и не может менять флаг во время рейса или в порту захода, за исключением случаев настоящей смены владельца или регистрации. Такая смена в открытом море для уклонения от досмотра или санкций (как в случае с танкером Marinera/Bella 1, где экипаж нарисовал российский флаг во время преследования) считается нарушением, может делать судно “безгосударственным” (stateless) и позволяет другим странам (например, США) игнорировать претензии на защиту флага. В контексте “теневого флота” такие действия часто квалифицируются как часть уклонения от санкций, обмана властей и препятствования правоприменению, что влечет уголовную ответственность (в США — за нарушение федеральных законов о санкциях и приказов Береговой охраны). Может ли рядовой матрос отказаться выполнять такой приказ? Теоретически — да, если приказ явно незаконный (patently illegal), то есть направлен на совершение преступления. В международном морском праве (STCW, MLC 2006) и общей практике экипаж обязан подчиняться законным приказам капитана, но не обязан выполнять явно преступные. Неповиновение законным приказам может привести к дисциплинарным мерам или увольнению, но отказ от незаконного может защитить от ответственности (принцип, аналогичный военному праву: “обязан подчиняться только законным приказам”). На практике — это крайне рискованно для рядового матроса: • Иерархия на судне строгая: капитан имеет абсолютную власть в эксплуатации судна (STCW Code, MLC Regulation 2.3). • Рядовой матрос может не иметь полного доступа к информации о санкциях или юридических нюансах — он выполняет физическую работу по приказу. • Отказ может привести к немедленным последствиям: увольнению в ближайшем порту, штрафам, черному списку в отрасли или даже угрозам (в “теневом флоте” условия часто жесткие). • В случае суда (как с Marinera) власти США рассматривают весь экипаж как потенциальных соучастников за активное участие в уклонении (перекраска, смена флага), и доказать “принуждение” или “отсутствие умысла” сложно. В реальных случаях (включая недавний с Marinera) экипажи выполняют такие приказы, и потом весь экипаж (включая рядовых) может столкнуться с обвинениями в США за “препятствование” и “уклонение”. Если матрос докажет, что действовал под прямым принуждением и без знания о преступном характере, ответственность может быть смягчена, но это решает суд. В итоге: приказ преступный, отказ возможен юридически, но для рядового матроса это огромный риск — лучше документировать отказ и обращаться в профсоюзы (ITF) или власти порта при первой возможности
Висновок: свідомо йдеш в тіньовий флот - будь готовий виконувати злочинні накази. Будь готовий відповідати за це. А «стидліво натягувати юбочку» не вийде. Якщо хочеш чесності і право вирішувати , оце я буду виконувати, оце ні (опираючись на відмінні знання морського права) то йдеш працювати в світлу.