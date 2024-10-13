RSS
Суб 10 січ, 2026 08:00

А в чому проблема підтвердити джерела надходження коштів? Ви підтвердили, вам відкрили рахунок. Наприклад, влітку 2025 ОК-7 вже не було єдиним документом для підтвердження.[/quote]
А не підкажете, які документи їм тепер ще можна надати для підтвердження доходів? Наприклад з податкової довідку "про суми виплачених доходів" можна?[/quote]


Мені вистачило декілька виписок з банку про наявність кредитного ліміту на картках
Суб 10 січ, 2026 09:19

Re: Ринок ОВДП

  1finanсier написав:А не підкажете, які документи їм тепер ще можна надати для підтвердження доходів? Наприклад з податкової довідку "про суми виплачених доходів" можна?


Будь-які документи, які можуть підтвердити ваші джерела походження коштів. Я б звернувся до підтримки і запитав чи достатньо буде довідки з податкової. Можливо ще запитають щось після перегляду довідки.
Суб 10 січ, 2026 12:09

Re: Ринок ОВДП

А якщо людина все життя працювала і відкладала собі на старість по $30-40 і тепер вирішила інвестувати пів мільйона грн в ОВДП, яку справку і де вона має взяти щоб довести що вона не відмиває грязні гроші зароблені на наркотиках і спонсорстві тероризму ?
Суб 10 січ, 2026 12:17

  angra написав:А якщо людина все життя працювала і відкладала собі на старість по $30-40 і тепер вирішила інвестувати пів мільйона грн в ОВДП, яку справку і де вона має взяти щоб довести що вона не відмиває грязні гроші зароблені на наркотиках і спонсорстві тероризму ?

А почему это только сейчас волновать стало, а не, например, в 2021м, когда Приват требовал, чтобы эта справка была максимум за два последних года и с порезкой на покушать? :wink: Всем нормуль тогда было. Сейчас-то уже сильно послабили, совсем легко стало.
