на підставі перевірки технічного стану судна і відповідності міжнарожним конвенціям зупинка судна (detention) -капітан любого порту має право на детенш на 72 години (після цього терміна суд видає ордер на арешт, якщо є підстави
до речі в 2024-25 були випадки зупинки російських суден (після перевірки і стоянки на якорі добу-дві) капітану видавали лист (недоліків), які судно мало усунути (дуже важливі за 2 тижні), якщо не дуже -то строк місяць, три, або в наступному драй-доку
ПАРИЖ/БЕРЛИН/ВАШИНГТОН, 7 января (Reuters) - Главный дипломат США заявил в среду, что встретится с лидерами Дании на следующей неделе, но не дал понять, что отказывается от стремления президента Дональда Трампа взять под контроль Гренландию, в то время как встревоженные союзники, включая Францию и Германию, работают над ответными мерами. ....... Захват США богатого полезными ископаемыми арктического острова у Дании, давнего союзника, вызовет шок в НАТО и углубит раскол между Трампом и европейскими лидерами. Это вызвало сопротивление в Конгрессе США: сенаторы-демократы и республиканцы заявили в среду, что ожидают, что Сенат в конечном итоге проголосует за законопроект, направленный на ограничение возможности Трампа попытаться захватить Гренландию ......... Он (Трамп) утверждает, что это ключевой объект для военной стратегии США и что Дания не предприняла достаточных мер для его защиты, хотя два договора уже предоставляют американским военным практически неограниченный доступ к острову: один был подписан с Данией в 1951 году, а другой — в 2023 году. ......... Председатель Европейского совета Антонио Коста заявил, что Европейский союз окажет поддержку Гренландии и Дании в случае необходимости и не допустит нарушений международного права, где бы они ни происходили. ( ) ........ Дания оспаривает присутствие России и Китая. Трамп неоднократно заявлял, что российские и китайские суда патрулируют воды вокруг Гренландии, что Дания оспаривает. «Образ, который сейчас создают, изображающий российские и китайские корабли прямо в Нуукском фьорде и масштабные китайские инвестиции, не соответствует действительности», — сказал Расмуссен. Данные отслеживания судов от MarineTraffic и LSEG не показывают присутствия китайских или российских судов вблизи Гренландии.
на підставі перевірки технічного стану судна і відповідності міжнарожним конвенціям зупинка судна (detention) -капітан любого порту має право на детенш на 72 години (після цього терміна суд видає ордер на арешт, якщо є підстави
до речі в 2024-25 були випадки зупинки російських суден (після перевірки і стоянки на якорі добу-дві) капітану видавали лист (недоліків), які судно мало усунути (дуже важливі за 2 тижні), якщо не дуже -то строк місяць, три, або в наступному драй-доку
И что в этом страшного? Тем более, что, как вы пишете, такие случаи уже были.
Hotab написав:prodigy Кеп взагалі винуватий всюди і повністю, тут поза сумнівом)) Матросік канєш може поморозитись «я ж не знав що це значить, я просто виконував накази», але американці не дурні і по їх практикам члени команди є прямими соучасніками)) Навіть без детектора матросік швидко все розкаже, що йому казали що це робота на тіньовому флоті, що за це він отримує трохи більше , що за потреби будем робити отакі (нестандартні) дії ітд))
у 2013 році син мого приятеля був кадетом на танкері (капітан-молодий індус 30 років), власники -росіяне , менеджер -хз, частина моряків -українці
судно вночі вимикало транспондер (AIS) і прямувало у порт Бендер-Аббас, весь день танкер завантажував іранську нафту і вночі повертався у ОАЄ(по слухам, капітану кожний рейс платили по 5к доларів), якщо таких рейсів 4-5 на місяць порахуйте. Розвантаживши нафту у порту Ель-Фуджайра(Хор Факкан), судно могло стояти на якорі тиждень і капітан чекав на наказ.
Чи бачила спутнікова розвідка США, що судно стоіть в Іранському порту? 100% бачила, хтось давав наказ не чіпати(або не звертати уваги) під час війни Ірака з Іраном на вході у Ормузську протоку стояли два есмінця США і вони всі суда опитували: хто, куди і навіщо, скільки членів екіпажу на борту, вид вантажу і все по списку.
ЛАД написав:................... Не в курсе о порядке смены названия и флага, но почти уверен, что матросы к этим действиям отношения не имеют. Возможно, не прав, может быть, prodigy уточнит? Но вряд ли сменить флаг можно назвать злочинним наказом, который матрос может отказаться выполнять.
Да, приказ капитана или офицеров сменить флаг судна во время рейса (без реальной передачи собственности или изменения регистрации) является незаконным с точки зрения международного морского права. .............. Висновок: свідомо йдеш в тіньовий флот - будь готовий виконувати злочинні накази. Будь готовий відповідати за це. А «стидліво натягувати юбочку» не вийде. Якщо хочеш чесності і право вирішувати , оце я буду виконувати, оце ні (опираючись на відмінні знання морського права) то йдеш працювати в світлу.
Так понимаю, что это разъяснение ИИ. Слишком сложный вопрос для него, можно ли безоговорочно доверять ответу? Исходя из разъяснения prodigyviewtopic.php?p=5921928#p5921928: "матросік 110% міг не значи кому належіть судно", - он мог и не знать, что это "теневой флот". И вы не ответили на вопрос: "Кем порушено морское право?" В чём нарушение? В игнорировании американской блокады? Опять же не знаток морского права, но очень интересно, насколько законна такая блокада?
ЛАД написав:И что в этом страшного? Тем более, что, как вы пишете, такие случаи уже были.
для бізнеса затримка навіть на добу, це втрата фрахта (сума від 25к до 80к дол)
The Baltic Exchange VLCC time charter equivalent index jumped 33% on Tuesday to $47,916 per day. The VLCC index has doubled over the past week. Some spot fixtures are much higher. The Tankers International pool reported a VLCC fixture on subjects on Tuesday at $79,817 per day.
Average VLCC spot TCE rates have been lower than suezmax and aframax rates for most of the past year. Now, sweeping new US sanctions have changed the equation and put VLCCs back on top.
By discouraging Chinese and Indian buyers from taking Russian cargoes on sanctioned tankers, more volumes should be forced toward mainstream VLCCs, increasing demand and spot rates.
The latest US sanctions announcement came four days after China’s Shandong Port Group said it would cease handling US-sanctioned tankers, a decision that will curtail both Iranian and Russian flows, another positive for mainstream VLCCs.
As of Thursday, the Baltic Exchange suezmax index was at $25,110 per day and the aframax index was at $26,410 per day. Average VLCC rates are now 91% higher than suezmax rates and 81% higher than aframax rates.
припускаю, що якщо овнеру кажуть , що танкер буде возити підсанкційну нафту, то він вимає премії-тобто фрахтова ставка може сягати і 120-130к на день. 72 години затримки-це мінус 300к профіту, це все зменьшує прибутки російської федерації від торгівлі нафтою
ЛАД написав:а СССР резко улучшил ситуацию для своего флота на Балтике.
Балтіка -це озеро, яку радянський Балтійський флот мав ситуацію всі 4 роки війни? після окупації країн Балтії у 1940р і радянсько-фінської війни 1939-основні військово морська база Балтійського флоту були перенесені з галімого ленінграда до Таліна (бази флота Кронштадт — Таллин — Ханко — Моонзундские острова)
Базирование флота · главная военно-морская база — Таллин (с 30 августа 1941 года — Кронштадт) ·
Балтийський флот отримав суттєві втрати підчас евакуації флоту з Таліна (90% уражень на власних мінах, 10% від німецьких мін і авіації) Балтійський флот , так само як і Чорноморський майже всю війну не воював, а відсидівся на базі (Ленінград і Севастополь), потім перевели з Севастополя до Поті, Туапсе
Верно. Но вот после мира с Финляндией в сентябре 1944 Балтфлот и получил гораздо лучшие условия. И, несмотря на то, что "Балтіка -це озеро", боевые действия там велись.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 08 січ, 2026 15:44, всього редагувалось 1 раз.
як вам вдалось не помітити? Зміна прапора і маркування під час рейсу. Пряме порушення. Відповідь продіджі, що матрос не знає кінцевого власника не означає що матрос не знає ступінь законності його рейсів. Бо від екіпажу можуть вимагатись нестандартні дії. І матрос ще на землі повинен дати згоду, щоб не було нежданчиків у рейсі
Hotab написав:Мабуть кеп особисто перефарбовував розпізнавальні знаки, міняв прапор?
всі 20 ? що з них є "злочинний наказ"?
На відміну від тебе, моряки вчили не лише як крутити гайки на двигуні, та паяти кабелі, а і міжнародне морське право. Тому мають міжнародну ліцензію моряка. І знають (зобовʼязані знати) що таке зміна розпізнавальних знаків і прапора під час походу.
всі 20 ?
Половина з них ще і не просто виконавці, а посадові особи які приймали рішення.
з точки зору виконання: підпадають під відповідальність -дві людини: 100% капітан, і 70% старпом, решта -не мають значення, це робочі руки (а голова: капітан, старпом), навіть механіки скажуть, що їм було не відомий напрямок(порт назначенія), побачили сніг і зрозуміли що рухаємось на північ.
у мене в 2006р була така "сітуація" в порту Луанда(Ангола), прилетів з Братанії текнішн і намагався наладити гавернери (посмикали вперед-назад на якорі-каже, не виходить , треба вийти в море і дати повний хід на 3-4 години), почали вірати якір (на мостику я, старпом, і матрос-всі українці), решта 17 -з рф і 1 румун(третій помічник). Третий почув гуркіт брашпріля, прибіг на мостик і питає мене: Капітан, щось помінялось? на який порт готувати судові документи? Кажу-порт Одеса
Румун здивований, яка Одеса? судно працює на Південну Євпопу-Західну Африку. Кажу йому, що колишній власник судна ЧМП(Україна), я отримав секретний наказ від Ющенко пригнати судно додому, за це мені дадуть Героя України. (Кажу з серьозним обличчам, всі на мостику тримаються що не реготати). Румун дуже наляканий, каже: капітане, не робіть цього, це піратство, нас всіх посадять у тюрьму. Так ти не з нами, тоді пригай за борт. Або давай так, пройдемо Босфор і потім я візьму трохи ближче до Констанци і там тебе здам на рейді. Ні каже, я краще тут "сходу на берег", якой схожу, тут вода 38с, пригай , допливеш самі, до берега 150м.