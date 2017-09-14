RSS
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 16:19

  prodigy написав:........
международное морское право и закони США -могуть частково співпадати, а могуть і відрізнятися, для знання законів США треба мати на борту декілька томів актів(законів і підзаконних актів), як правило капітани дивляться що на судні мали Last Edition
бо читати по 600 сторінок кожного тому немає ні часу не бажання (навіть сьогодні на пенсії)
........

В случае несовпадения международного морского права и законов США что главное?
Или законам США плевать на морское право?
ЛАД
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 16:23

  pesikot написав:Пишуть, що ті громадяни України на танкері - це жителі окупованого Криму


в цьому і проблема, що маючи українські документи моряк може бути хз ким

у мене знайомий працює роками з крисчанами(так їх називають українці), вони інколи відкрито висловлюються що проти війни(проти путіна), а коли Україна почала останні два роки накривати військові бази і аеродроми в Криму, то вони (морякі) почали на судні виказувати своє ФЄ (типу, мої діти і дружина мають часами сидіти в підвалі, коли ВИ атакуєте Крим), так не сиди-виїзжай на материк)), еще чего

українську мови вони розуміють, але не користуються , а деякі молоді вже навіть не розуміють, тому при них НАШІ розмовляють мовою, а крисчане не врубаються
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 16:24

  ЛАД написав:
  prodigy написав:........
международное морское право и закони США -могуть частково співпадати, а могуть і відрізнятися, для знання законів США треба мати на борту декілька томів актів(законів і підзаконних актів), як правило капітани дивляться що на судні мали Last Edition
бо читати по 600 сторінок кожного тому немає ні часу не бажання (навіть сьогодні на пенсії)
........

В случае несовпадения международного морского права и законов США что главное?
Или законам США плевать на морское право?


для США-їх закони попереду
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 16:24

  ЛАД написав:
  prodigy написав:........
международное морское право и закони США -могуть частково співпадати, а могуть і відрізнятися, для знання законів США треба мати на борту декілька томів актів(законів і підзаконних актів), як правило капітани дивляться що на судні мали Last Edition
бо читати по 600 сторінок кожного тому немає ні часу не бажання (навіть сьогодні на пенсії)
........

В случае несовпадения международного морского права и законов США что главное?
Или законам США плевать на морское право?

Юристи США і писали міжнародне право. ЛАД, мене завжди дивувала ваша здатність не помічати основного, дивлячись на другорядні питання.
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 16:29

  Hotab написав:........
Міжнародне морське право дуже переплітається з міжнародним повітряним. А останнє я вимушений вчити.
Наверное.
Но, думаю, далеко не совпадают. Изменение флага или маркировки самолёта в воздухе точно не предусмотрено.
Якщо матроси не знають раптом (але мали б знати) - тим гірше для них.
Всё-таки не стоит сравнивать рядового матроса, от которого ничего особо не требуется, и лётчика, который учится много лет.
Положение лётчика, скорее, соответствует положению капитана судна, а никак не матроса.
Матроса можно сравнить с той же стюардессой. Вряд ли стюардесса может отвечать за курс самолёта, даже если он изменился.
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 16:34

  stm написав:
  ЛАД написав:
  prodigy написав:........
международное морское право и закони США -могуть частково співпадати, а могуть і відрізнятися, для знання законів США треба мати на борту декілька томів актів(законів і підзаконних актів), як правило капітани дивляться що на судні мали Last Edition
бо читати по 600 сторінок кожного тому немає ні часу не бажання (навіть сьогодні на пенсії)
........

В случае несовпадения международного морского права и законов США что главное?
Или законам США плевать на морское право?

Юристи США і писали міжнародне право. ЛАД, мене завжди дивувала ваша здатність не помічати основного, дивлячись на другорядні питання.

А мене завжди дивує, коли людина впевнено пише про те, в чому ні бум-бум.
Пробачте, але в цих питаннях я значно більше довіряю prodigy, ніж вашій експертній думці.
Дьявол кроется в деталях.
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 16:35

С вопросами морской блокады и её законности вы не знакомы? Не просветите?
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 16:37

  ЛАД написав:
  stm написав:Юристи США і писали міжнародне право. ЛАД, мене завжди дивувала ваша здатність не помічати основного, дивлячись на другорядні питання.

А мене завжди дивує, коли людина впевнено пише про те, в чому ні бум-бум.
Пробачте, але в цих питаннях я значно більше довіряю prodigy, чим вашій експертній думці.

Навіть для матроса це скінчиться не вїздом у адекватні держави і забороною працювати на нормальні білі компанії. Для капітана можливий строк у в'язниці. Для матроса у в'язниці до момента депортації.
Депортація нормально у вашому світі?
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 16:47

  prodigy написав:
  ЛАД написав:"Балтіка -це озеро", боевые действия там велись.


Германія вже була не в тому стані, субмаріни часто не виходили в море за відсутності пального і членів екіпажу.
Балт флот всі "подвиги" здійснив з вересня 1944 по березень 1945.
на думку міжнародних істориків військового флоту -флот ссср відіграв дуже незначно роль у ДСВ

Чому ж в лапках подвиги? Хіба вбитих підлодкою марінеску 20тисяч німців не подвиг? Або бомбардування берліну морською авіацією в серпні 41 го?
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 16:50

  Banderlog написав:
  prodigy написав:
  ЛАД написав:"Балтіка -це озеро", боевые действия там велись.


Германія вже була не в тому стані, субмаріни часто не виходили в море за відсутності пального і членів екіпажу.
Балт флот всі "подвиги" здійснив з вересня 1944 по березень 1945.
на думку міжнародних істориків військового флоту -флот ссср відіграв дуже незначно роль у ДСВ

Чому ж в лапках подвиги? Хіба вбитих підлодкою марінеску 20тисяч німців не подвиг?


З 9 січня по 15 лютого 1945 О. І. Маринеско перебував у своєму п'ятому бойовому поході, протягом якого були потоплені два німецькі пасажирські лайнери — «Вільгельм Густлофф» і «Штойбен», що забрало життя близько 9 000 людей, майже половина з них були дітьми (ця трагедія за кількістю загиблих вважається найжахливішою в історії мореплавства)

Ти про ці "подвиги" Маринеско ?
  #<1 ... 16385163861638716388>
