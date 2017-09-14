|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 08 січ, 2026 16:56
Banderlog написав: prodigy написав: ЛАД написав:
"Балтіка -це озеро", боевые действия там велись.
Германія вже була не в тому стані, субмаріни часто не виходили в море за відсутності пального і членів екіпажу.
Балт флот всі "подвиги" здійснив з вересня 1944 по березень 1945.
на думку міжнародних істориків військового флоту -флот ссср відіграв дуже незначно роль у ДСВ
Чому ж в лапках подвиги? Хіба вбитих підлодкою марінеску 20тисяч німців не подвиг? Або бомбардування берліну морською авіацією в серпні 41 го?
Для некоторых это всё не подвиги.
И победа в войне не победа.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 38209
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5382 раз.
- Подякували: 4879 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Чет 08 січ, 2026 17:02
ЛАД написав:
Для некоторых это всё не подвиги.
И победа в войне не победа.
Для некоторых, всё что делает Россия - это правильно
даже если по нему летят ракеты и мопеды
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 13056
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Чет 08 січ, 2026 17:03
prodigy написав: pesikot написав:
Пишуть, що ті громадяни України на танкері - це жителі окупованого Криму
в цьому і проблема, що маючи українські документи моряк може бути хз ким
у мене знайомий працює роками з крисчанами(так їх називають українці),
Почему админы не трут оскорбления украинцев по месту проживания? Или они уже не украинцы? Мы собираемся их освободить или их ненавидим (кого мы еще ненавидим - Луганск, Донецк? Запорожье тоже будем ненавидеть если окупируют?) Это две взаимоисключающих стратегии.
-
katso
-
-
- Повідомлень: 1516
- З нами з: 16.05.12
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 247 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 08 січ, 2026 17:07
katso написав: prodigy написав: pesikot написав:
Пишуть, що ті громадяни України на танкері - це жителі окупованого Криму
в цьому і проблема, що маючи українські документи моряк може бути хз ким
у мене знайомий працює роками з крисчанами(так їх називають українці),
Почему админы не трут оскорбления украинцев по месту проживания? Или они уже не украинцы? Мы собираемся их освободить или их ненавидим (кого мы еще ненавидим - Луганск, Донецк? Запорожье тоже будем ненавидеть если окупируют?) Это две взаимоисключающих стратегии.
Не труть тому що громадянин України то є людина яка поважає міжнародне право, та цілісність України і засуджує напад на Україну.
Навіть Рокко - громадянин Італії із цим був ознайомлений )))
-
stm
-
-
- Повідомлень: 6113
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 680 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 08 січ, 2026 17:09
katso написав: prodigy написав: pesikot написав:
Пишуть, що ті громадяни України на танкері - це жителі окупованого Криму
в цьому і проблема, що маючи українські документи моряк може бути хз ким
у мене знайомий працює роками з крисчанами(так їх називають українці),
Почему админы не трут оскорбления украинцев по месту проживания? Или они уже не украинцы? Мы собираемся их освободить или их ненавидим (кого мы еще ненавидим - Луганск, Донецк? Запорожье тоже будем ненавидеть если окупируют?) Это две взаимоисключающих стратегии.
Ты где увидел оскорбление украинцев по месту их проживания ? )
Как на танкере теневого флота поймали, так сразу украинцы
А если б не поймали, так крымчане-россияне
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 13056
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Чет 08 січ, 2026 17:38
pesikot написав: ЛАД написав:
Для некоторых это всё не подвиги.
И победа в войне не победа.
Для некоторых, всё что делает Россия - это правильно
даже если по нему летят ракеты и мопеды
ссср це не росія. Вклад України в ту війну суттєвий.
Взагалі, це якось абсурдно, що маю про вклад українців в другу світову розказувати чернігівцю я, в якого добра половина воювала в тій війні за європу.
Не буває вічних союзників і вічних ворогів.
Як і явище приналежності до якогось народу чи нації не можно залізобетонно накладати на тисячоліття.
Все це сіюмінутне.
Якого ви пропагандони другу світову війну постійно накладаєте на сучасну війну росії і України?
Ця ваша лінійна історія України від Київської русі до козаччини потом Центральної ради,бандерівської протодержави і сучасної вільної України розрахована на 10 річну дитину
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4373
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 122 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Чет 08 січ, 2026 17:52
Banderlog написав: pesikot написав: ЛАД написав:
Для некоторых это всё не подвиги.
И победа в войне не победа.
Для некоторых, всё что делает Россия - это правильно
даже если по нему летят ракеты и мопеды
ссср це не росія. Вклад України в ту війну суттєвий.
То як там з "подвигами" Маринеско ?
Закрили тему, що ніяких подвигів не було, а було знищення цивільних ?
Banderlog написав:
Взагалі, це якось абсурдно, що маю про вклад українців в другу світову розказувати чернігівцю я, в якого добра половина воювала в тій війні за європу.
Ти знову відкрито брешеш )
Яка це добра половина українців чи чернігівців (я так не зрозумів) воювала за европу ?
Чи ти зі своїми румунами переплутав ?
Які, до речі, спалили Корюківку
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 13056
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|35
|186335
|
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
|
|1493
|387201
|
|
|6076
|1090188
|
|