Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 22:42

  Banderlog написав:усі герої. І ті втрати серед цивільних були допустимі.
Чи ти гадав шо ти цивільний того по тобі бити не можно, а по мені можно? :lol: так я чогось несогласєн що це більший злочин :lol:


Мирняк вообще в войне не учитывается, стратегически- обуза, пожирающая ресурсы и еще и ноющая и стогнущая, и абсолютно не помогающая победить.
Стратегически лучше сбить ракету среди города, лишь бы она в цель не попала-я не прав,пан Бандерлог?Ну если в поле не получилось?
А кому не нравится так вон Бог-вон порог. Нефиг тут сидеть.В Европу тикайте. :mrgreen:
Господар Вельзевула
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 23:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Якщо кацапи дійсно саме сьогодні хочуть масовано пускати шахеди і КР, то погода точно не на їх боці.
Побачимо ..
Hotab
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 23:37

  fler написав:У берегов Турции атакован очередной танкер из российского теневого флота.
7 января дрон атаковал нефтяной танкер ELBUS в Черном море в 30 милях от побережья Турции (провинция Кастамона). Судно под флагом Палау направлялось в российский порт Новороссийск для загрузки нефтью. В результате атаки повреждена верхняя часть танкера, пишет газета Ortadoğu.
Атака произошла вчера между 08.57 и 11.18 по Гринвичу. Сейчас танкер находится на рейде турецкого порта Инеболу.
И что тут оскаржувати?
Мы с РФ воюем.
Всё. Вопросов нет.
Этот танкер вполне объект для нашей атаки.
ЛАД
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 23:44

  flyman написав:а хто казав, що морські це такі як авіа тільки морем і це вчив?


Ніхто. Бо казав інше. І це дійсно так.



Так, коректно говорити, що міжнародне морське право та міжнародне повітряне право справді перекликаються (або мають значні подібності та взаємозв’язки). Це визнана позиція в доктрині міжнародного права, оскільки обидві галузі регулюють використання “відкритих” просторів для навігації та мають спільні історичні корені, принципи й точки перетину.
Основні точки перекликання
• Принцип суверенітету над територіальними просторами — Обидві галузі визнають повний і виключний суверенітет держави над своїм територіальним морем (до 12 миль) та повітряним простором над сухопутною територією й територіальним морем. Це закріплено в Чикагській конвенції про міжнародну громадянську авіацію 1944 р. (ст. 1) та Конвенції ООН з морського права 1982 р. (UNCLOS, ст. 2).
• Свобода в “відкритих” просторах — Над відкритим морем (high seas) діє свобода судноплавства (для кораблів) та свобода польотів (для літаків). Цей принцип походить з історичного звичаєвого права свободи відкритого моря (mare liberum) і застосовується аналогічно до повітряної навігації. Свобода польотів над відкритим морем прямо передбачена в UNCLOS (ст. 87), а також випливає з Женевської конвенції про відкрите море 1958 р.
• Режими проходу/прольоту — У міжнародних проливах, архіпелажних водах та інших зонах UNCLOS регулює не тільки морський прохід суден, але й транзитний проліт літаків (наприклад, ст. 38–44 про транзитний прохід через проливы, ст. 53 про архіпелажні морські коридори, де дозволяється швидкий проліт). Таким чином, норми морського права безпосередньо впливають на повітряне, визначаючи режим повітряного простору над певними морськими зонами.
• Взаємодія та вплив — Статус і режим повітряного простору над морськими просторами часто визначається саме морським правом (UNCLOS), а не виключно повітряним. Аналогії з морського права (наприклад, принцип невтручання, допомога в біді) застосовувалися при формуванні норм повітряного права. Обидві галузі взаємодіють з іншими (наприклад, з космічним правом на вищих висотах).
• Відмінності, що не заперечують перекликання — Повітряне право більше акцентує на суверенітеті (немає “невинного проходу” для літаків через територіальний простір, на відміну від кораблів), а морське — на зональному поділі (ІЕЗ, континентальний шельф). Але це саме відмінності в деталях, а не відсутність подібностей.
Отже, фраза про “перекликання” є цілком коректною та часто вживається в юридичній літературі для опису цих зв’язків. Якщо ви маєте на увазі конкретний контекст (наприклад, певний випадок чи документ), можу уточнити детальніше!


Hotab
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 00:21

  Hotab написав:

авиакомпания вообще не отвечает за содержимое ящиков на борту,


А хто і де казав інше?


ну вот
Якщо матроси не знають раптом (але мали б знати) - тим гірше для них.


прям вижу как например моторист не вылазящий от своей машины "мав би знати" чья там нефть и какие там сейчас висят флаги (их кстати может быть несколько). Или мессман (уборщик) снующий со шваброй по каютам. :lol: Или повар.
katso
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 00:47

Мне нравится, когда советский прапор, доблестно служивший в окупаційній армії в ГСВГ за неплохую по советским временам зарплату и ушедший из армии, когда его перевели обратно на территорию страны оккупанта, где платили значительно меньше.
Когда доблестный оккупант за несколько лет службы в окупаційній армії не выучил местный язык. А зачем оккупанту это надо?
Когда этот же прапор, сидящий в глубоком тылу, куда за 4 года, может, 4 раза что-то прилетело.
Когда знаток экономики, не способный понять, что НДС платит не он, а его покупатели.
Когда знаток истории к разговору о советско-финской войне зачем-то приплетает сегодняшнюю нашу.
Когда владелец генделика записывает себя в 5% украинской "элиты".
Когда человек, съездивший туристом в Доминикану берётся рассуждать о тяжёлой жизни эмигранта, который должен арендовать квартиру, не понимая, что после оплаты этой аренды у него остаётся денег на жизнь больше, чем было здесь после оплаты ЖКХ.
Когда этот патриот учит меня родину любить и поважати мову и начинает клеить ярлыки.

Могу посоветовать только одно - иди в армию вместе с сыновьями. Может быть в ЗСУ его научат нормально общаться, а не рассказывать, что он до чего-то там не хочет "опускаться". И, может быть, там он поймёт, что не язык определяет патриотизм человека.
Мой зять чисто русскоязычный и українську мову знает очень неважно. Он служит в подразделении, где основная масса україномовні, причём были такими всегда, а не после 2022. И никаких проблем не возникает. Ни одна с*** его этим не попрекнула. И в армию он пошёл не по повестке, а сам, предварительно за свои деньги подготовившись. Не захотел прятаться по подворотням от мобилизации и пугаться ТЦК. Подписал 3-летний контракт (понятно, не 18-24), прекрасно понимая, что пока война не закончится, никто его через 3 года не демобилизует.
В Харькове такой блекаут, как в Днепре и Запорожье уже не в первый раз. Когда 2 дня назад прилетело в ТЭЦ, хорошо прилетело, 5 раз подряд, говорят Торнадо-С (до Львова, к счастью, не долетает), то теперь на объекте круглосуточно очень яркое освещение. Думаю, идут восстановительные работы. Сегодня уже освещения поменьше.
И я значительно больше уважаю наших энергетиков, которые круглосуточно работают, чтобы обеспечить нормальную жизнь города, чем самовлюблённого и пихатого владельца львовского генделика, агитирующего за "экономическое бронирование" и незламність (сидя в 1000 км от фронта). И мне глубоко плевать, на каком языке они разговаривают (скорее всего, на русском).
ЛАД
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 01:17

Hotab
Никто не спорит, что міжнародне морське право та міжнародне повітряне право справді перекликаються.
Но и не совпадают.

А насчёт матросов я вам привёл пример - если лётчик вдруг изменит маршрут, кто-нибудь возложит ответственность на стюардессу?

Ладно, танкер Marinera обвиняют не в нарушении блокады, хотя
Судно Marinera, ранее известное как Bella-1, было пусто, но США утверждают, что оно и M Sophia входят в «теневой флот» танкеров, используемых для перевозки запрещенной нефти из Венесуэлы и Ирана.
Не знаю точно, кем введены санкции против Ирана, возможно, ООН, но против Венесуэлы точно никаких международных санкций нет и не было.
США также перехватила танкер M Sophia под панамским флагом, перевозивший венесуэльскую нефть
Тут уже речь идёт только о венесуэльской нефти.
А вот ещё:
«Это был фальшивый российский нефтяной танкер», — заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News. «Они, по сути, пытались выдать себя за российский нефтяной танкер, чтобы обойти санкционный режим».
https://www.reuters.com/business/energy/us-venezuela-oil-deal-angers-china-pushes-prices-down-2026-01-07/.
Это уже заявление более чем официального лица, которое, видимо, понимает, что не всё так юридически чисто.
На каком основании США вводят блокаду Венесуэлы? Какое-то государство имеет право ввести блокаду воздушного пространства соседней страны?

Надеюсь, вы не станете доказывать законность действий США, если они действительно решат отжать у Дании Гренландию? Не сомневаюсь, что какой-то более-менее благовидный предлог они при этом придумают.
ЛАД
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 01:55

ЛАД

А насчёт матросов я вам привёл пример - если лётчик вдруг изменит маршрут, кто-нибудь возложит ответственность на стюардессу?


Я доволі точно (я думаю ви бачите, що «тапілі в тісє» просто займається тролінгом , сам придумав і сам розказує про «зналі что в трюмах нефть», я ні слова про знання екіпажем про нефть не казав ) вказав які саме дії можуть бути висунуті матросу як звинувачення: зміна (фізична) реєстраційних даних судна в процесі походу. Не зміна курсу.
Якщо вам дуже хочеться приклади з стюардом, то це якби він особисто на одній з проміжних посадок виконував розпорядження КВС перемалювати прапори на фюзеляжі, змінити номерні реєстраційні знаки на ньому. Або забризкав фарбою і приховав їх.

Щодо відповідальності матросів саме за перевезення санкційної нафти - я ще раз вам кажу, що якщо команду набирали в саме тіньовий флот, то команді про це обовʼязково сказали. І отримали їх як мінімум усну згоду. І пояснити, які плюси вони отримають.
І хоч ви для чогось розказуєте що «міжнародне повітряне і морське право переплітається, але інше», але сама ідея займатись перевозками чимось в темну не нова. Все це є і в авіації. І кожен, від льотного екіпажу до останнього механіка прекрасно знає як команда працює. Бо вимагають зовсім інше , ніж робота в світлу: не ставити зайвих питань, робити те, чого не робили б , зате ніхто з екіпажу не питає наприклад за протерміновану медицину (огляд) чи несвоєчасні періодичні курси кваліфікації.
В темну екіпаж для незаконної діяльності використовувати - це шлях в нікуди. Всі все бачать. І всі все знають.
Hotab
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 02:01

тільки що з фупа, он що Півас пише:

cьогодні в 01:00

Ладно рядом через шконку лежит комрад в марте прошлого попал под 152-й два прихода. 58-м лет.
Х..ли годен хотя первый госпиталь написал тяжёлые.
Семь ребер позвоночник пробитое лёгкое.
Даже обмеженя не дали.
И до сих пор нет какой-то бумажки чтоб подать на компенсацию.
Не хочу будить но или форма 6 есть но нет формы 100 или на оборот.

Щоб тилові частини були забиті тренованими биками, а в той же час отаке. І хто вирішив, щоб не воювали силовики, охоронці, муніципальльні і приватні, їх тьма, мільйони офіцерів крутили гудзики, що вони можуть бути тільки великими командирами, 178 тис. молодих відставників, а в ЗСУ тільки кожен 40-й, а щоб хапали переважно хворих людей, про яких пише Аліна Михайлова, і не списували калік? Це могли зробити тільки вороги нашого народу!
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 02:11

  Hotab написав:d44

Але ж "все під контролем"


Не збивають нічого? Всі 600 заходять на свої цілі?

«Некий процент «шахедов» они сбивают. Но мы видим, что очень много, к сожалению, долетает до Харькова. И это, безусловно, проблема, над которой нужно работать всем вместе – и нашим военным, и нашим ученым, и нам как органам местного самоуправления», — поделился мнением городской голова Харькова.
https://www.objectiv.tv/objectively/2026/01/08/kak-usilit-pvo-v-harkove-terehov-o-vzaimodejstvii-s-voennymi/
ЛАД
