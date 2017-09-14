|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 09 січ, 2026 11:32
stm написав: Hotab написав:
Доречі оце перевантаження нафти десь у морі з судна на судно , може матросікі про це не знають?)
Є не підтверджена думка, що на одному з танкерів був Рубікон під виглядом матросікав в трусіках...
Людей воздухом бы везли, есть мысли что там ненужные С-300/400 плыли в родную говень.
alex_dvornichenko
Повідомлень: 1274
З нами з: 10.10.12
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 126 раз.
Додано: П'ят 09 січ, 2026 11:34
Залужный:
россия не готовится к завершению войны, она готовится к длительному противостоянию.
Мы видим интенсивную войну на истощение с бешеным научно-техническим прогрессом. И обстрелы минувшей ночью — очередное тому подтверждение.
Xenon
Повідомлень: 5627
З нами з: 25.02.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 324 раз.
Додано: П'ят 09 січ, 2026 11:41
alex_dvornichenko написав: stm написав: Hotab написав:
Доречі оце перевантаження нафти десь у морі з судна на судно , може матросікі про це не знають?)
Є не підтверджена думка, що на одному з танкерів був Рубікон під виглядом матросікав в трусіках...
Людей воздухом бы везли, есть мысли что там ненужные С-300/400 плыли в родную говень.
А також дрони і тренера дронів для відбиття американських атак по Венесуелі.
Дивно, що лише про одну команду американці видали про кримінальне порушення, а також про один танкер з командою дуже переживала пресалкаше, хоча на людей оркостану покласти )
І бачите як ЛАД переживає за матросікав, він читає якісь цікаві новини які йому близькі, а там думка про матросікав)
stm
Повідомлень: 6115
З нами з: 04.03.15
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 680 раз.
Додано: П'ят 09 січ, 2026 12:06
BeneFuckTor написав:
шо орешніком вгатили у львові? щось наші не пишуть, знову по помийках лазить
а всетаки писали
Більче-Волицько-Угерському підземному сховищу газу
1 Вундервафлю москалики запустили
2 Я чув 2 бабахи , хоча знаходжусь на відстані 60 км від цього газосховища( спочатку подумиав що сніг з даху впав, а вже через пару хвилин побачив істерію в інтернеті)
3 По словам доньки яка на 10 км ближче до газосховища - бабахи були на відстані 5-10км від неї..., самі падаючі 6 бойових частин вона бачила своїми очима.
Висновок
вундервафля має точність +/-50км по карті....
Так як вундервафля не має бойової частини (бо розігрівається в польоті до кількох тисяч градусів) то похибка вже в 100 метрів для неї критична.
Отже
Іншого змісту крім надути щоки і розігнати світову істерію типуУ нас АрЕшнІк, пОсЕйдОн і як вгатимо...ух..
- я особисто не бачу...
Москалям ще треба пару років працювати щоб мати можливість запустити по одному арешніку в кожне обласне місто України
budivelnik
Повідомлень: 27705
З нами з: 15.01.09
- Подякував: 294 раз.
- Подякували: 3001 раз.
1
1
Додано: П'ят 09 січ, 2026 12:36
pesikot
Повідомлень: 13069
З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
2
2
Додано: П'ят 09 січ, 2026 12:54
09.01.26, 08:23.
Як повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, ударна хвиля внаслідок ракетної атаки ворога вночі спричинила спрацювання захисного запірного клапана на газорегуляторному пункті у Рудно (вулиці Садова, Шевченка, Коперника та Вузька).
«До з’ясування причин аварії фахівці перекрили подачу газу на вході перед ГРП.
Тимчасово без газу 376 абонентів.
Тривають роботи з відновлення газопостачання.
Крім того, пошкоджень зазнали 6 приватних вантажівок», – зазначив він.
Рудно-це 55 км від газосховища , 10 км від ЦЕНТРУ Львова
Ще потрібні якісь уточнення про ТОЧНІСТЬ вундервафлі?
Лад-як думаєш , якщо вундервафля так вдарила що ПРОФІЛАКТИЧНО відключили клапан для 376 будинків - це страшно чи СМІШНО ?
budivelnik
Повідомлень: 27705
З нами з: 15.01.09
- Подякував: 294 раз.
- Подякували: 3001 раз.
1
1
Додано: П'ят 09 січ, 2026 12:59
Hotab написав:d44
постійно каву пʼють в центрі міста, бездєльнікі
Але сосісони наперед
?
Ежели судить по тому, как воюютЬ в занзибарах некоторые списанные в 42 по здоровью(25х4 этажа в Кампусе пёхом то норм для первой группы) пилоты, выучившиеся на мои налоги и сжигавшие керосин тоже купленный не за свои(а теперь с ООНов капают уже свои) - то да, бездельники и тунеядцы.
Одним словом А(У)хилессы с серёжками и наманикюренно-набриолиненные.
Хто такой Ахилесс - муж Мезенцевой - нагугли
барабашов
Повідомлень: 5621
З нами з: 16.06.15
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 369 раз.
Додано: П'ят 09 січ, 2026 13:04
sashaqbl написав: ЛАД написав:
Ни разу не видел fpv над Харьковом.
Но по такой логике никакая система ПВО невозможна вблизи ЛБЗ. На каком расстоянии от ЛБЗ?
ПЗРК.
Наспрравді працюють і Шилки, і Гепарди, та й ті ж FPV. C-60 - не зстрічав, але думаю, що реально.
Тут питання маскування, прикриття ребом, зміни позицій. + ніхто не буде стріляти по шахеду, коли над тобою висить FPV. Ще питання пріоритетності цілей.
І в будь-якому разі, їх нема достатньо масово.
Щодо FPV - є обмеження по кількості каналів, та й не завжди підрозділ має дрони, які працюють на різних каналах.
Тому прикриття прифронтових міст від шахедів - така собі історія
Полностью согласен.
Кроме последней фразы. Не вижу принципиальной разницы между прифронтовыми городами (на расстоянии 20-30 км и более) от фронта и более удалёнными.
ЛАД
Повідомлень: 38226
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5382 раз.
- Подякували: 4879 раз.
Додано: П'ят 09 січ, 2026 13:08
budivelnik написав: BeneFuckTor написав:
шо орешніком вгатили у львові? щось наші не пишуть, знову по помийках лазить
а всетаки писали
Більче-Волицько-Угерському підземному сховищу газу
1 Вундервафлю москалики запустили
2 Я чув 2 бабахи , хоча знаходжусь на відстані 60 км від цього газосховища( спочатку подумиав що сніг з даху впав, а вже через пару хвилин побачив істерію в інтернеті)
3 По словам доньки яка на 10 км ближче до газосховища - бабахи були на відстані 5-10км від неї..., самі падаючі 6 бойових частин вона бачила своїми очима.
Висновок
вундервафля має точність +/-50км по карті....
Так як вундервафля не має бойової частини (бо розігрівається в польоті до кількох тисяч градусів) то похибка вже в 100 метрів для неї критична.
Отже
Іншого змісту крім надути щоки і розігнати світову істерію типуУ нас АрЕшнІк, пОсЕйдОн і як вгатимо...ух..
- я особисто не бачу...
Москалям ще треба пару років працювати щоб мати можливість запустити по одному арешніку в кожне обласне місто України
Не заспокоюйте себе.
Все там попаде куди треба і попало
В 2022 році вже всі кричали про недолугість кацапів, а мої друзі прийшли покаліченими з фронту і розсказали мені, що зброя в них краща. Каски тільки гівно
Бетон
Повідомлень: 5887
З нами з: 17.12.22
- Подякував: 213 раз.
- Подякували: 481 раз.
Додано: П'ят 09 січ, 2026 13:17
prodigy написав: ЛАД написав:prodigy
С вопросами морской блокады и её законности вы не знакомы? Не просветите?
США намагались додати Венесуєлу до списку країн-спонсором тероризму
...але не додали бо були щільні консультації на цю тему з Росію і (головне) з Китаєм,
тому скористались пунктом Рейгана -права людини, наркотрафік.
Тьоркі за Венесуєлу тривають з 2014р.Чому загострення саме в останні місяці-маленька победоносна війна
дуже потрібна Трампу саме зараз.
Обіцянки Трампа поліпшити економіку США не стискаються з реальністю, тарифні війни дали профіт перші місяці, а потім коли головний імпортер ввів дзеркальні тарифи-ціни в США підскочили не тільки на товари і на сировину.
США блокируют или вводят санкции против Венесуэлы на основании ряда причин, которые включают обвинения в нарушениях прав человека, фальсификации выборов, коррупции, наркотерроризме, а также стремлении США получить доступ к нефтяным ресурсам страны.
Спасибо за ответ, но всё это немного не о том. Меня интересовало как решается вопрос о морской блокаде и есть ли какие-то положения в морском праве, которые регулируют этот вопрос. Именно о морской блокаде, а не о санкциях.
А в этой цитате вы немного неправильно выделили, я изменил выделение (мой мнение).
список країн-спонсорів тероризму
США относят к спонсорам терроризма Кубу, Иран, Северную Корею и Сирию. Исторически в этот список также попадали Ирак, Ливия, Южный Йемен (НДРЙ) и Судан, которые были исключены после смены политического курса или объединения, а Россия, Венесуэла и другие страны рассматривались для включения, но в итоге не были добавлены.
Как видим подсанкционных стран достаточно много. В списке ещё пропущена РФ.
Но, насколько помню, ни к одной не применялась морская блокада. Кроме Кубы в 1961. И сегодня Венесуэлы.
Хотя Куба как спонсор терроризма это чисто политическое решение, не имеющее, по-моему, никакого отношения к реальности.
ЛАД
Повідомлень: 38226
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5382 раз.
- Подякували: 4879 раз.
